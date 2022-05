La ANC fija una nueva fecha límite para la independencia, febrero de 2025

Febrero de 2025. La Assemblea Nacional Catalana (ANC) ya tiene un nuevo horizonte, la fecha en la que su nueva presidenta, Dolors Feliu, considera que Cataluña debe ser un estado independiente, la república que quedó congelada en octubre de 2017. Según Feliu, el "momentum" serán las próximas elecciones autonómicas, que como muy tarde se deben celebrar en febrero de 2025.

Feliu ha sustituido a Elisenda Paluzie al frente de una organización venida a menos, sin el músculo movilizador que exhibió en los años de mayor apogeo del llamado "proceso" separatista, cuando contaba con el máximo apoyo de los partidos separatistas, que además se disputaban sus favores. Cinco años después de la fallida intentona separatista, en la ANC atribuyen la decadencia a la falta de tono independentista de los partidos, a la pandemia y a lo que los separatistas llaman "la represión española".

La nueva presidenta de la entidad, Dolors Feliu, se ha impuesto al candidato favorito, el payaso Jordi Pesarrodona, gracias a que en una especie de segunda vuelta celebrada este fin de semana para designar a los cargos directivos sólo votaban los miembros del "secretariado nacional" a diferencia de lo ocurrido la semana anterior, cuando podían ejercer su derecho todos los socios de la entidad.

Desde su nuevo cargo, la exconvergente Feliu, abogada con experiencia en la defensa de pleitos de la Generalidad ante el Tribunal Constitucional, no ha tenido ningún reparo en marcar una fecha para la independencia. Es el primer dirigente independentista que lo hace desde el colapso de octubre de 2017. Según sus cálculos, las próximas autonómicas supondrán el reto definitivo, entre otras razones porque la ANC está dispuesta a presentar una lista electoral a fin de agrupar todo el voto independentista que ahora está en manos de ERC, JxCat y la CUP, que para Feliu habrían vuelto al redil del autonomismo y no son suficientemente independientes. Feliu considera además que la vía del diálogo con el Estado no lleva a ninguna parte porque no hay posibilidades de llegar a un acuerdo para un referéndum.