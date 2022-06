Sánchez, el "díscolo chulito que mastica chicle y escupe como la niña de El exorcista"

El Mundo

"Sánchez rechaza la mano tendida de Feijóo: 'No estorbe'". "El PP remarca el "error" de Sánchez en el primer cara a cara con Feijóo: "Si hacer propuestas es estorbar…". Como dice Santiago González , "la Constitución Española tiene 169 artículos, pero Sánchez solo parece recordar uno, sobre el que ayer insistió a Feijóo: 'Este es un Gobierno que cumple la Constitución. ¿Está usted dispuesto a cumplir la Constitución y renovar el CGPJ?'". Es lo único que le interesa de la Constitución y del PP. El control de los jueces. "Había en el líder de la oposición verdad y razón que Sánchez ni siquiera alcanzaba a barruntar. Pero como era de esperar, la oferta de mano abierta del presidente del PP, sin insultos y sin bronca, su propuesta de «sumar y construir» cayó en saco roto, en parte por el insuperable cinismo del inquilino de La Moncloa, el gobernante más impresentable que hemos conocido en democracia y que se permitió tachar de indecente a Rajoy en un debate electoral". Entonces aún no sabíamos el indecente que nos iba a gobernar después.

"PSOE y PP exhiben sintonía para abolir juntos la prostitución ante un Unidas Podemos dividido". Abolir la prostitución. Vamos, que han enviado a las prostitutas (y prostitutos) a los lugares más oscuros para que puedan ser atacados y asesinados más fácilmente.

Federico Jiménez Losantos, profesor de Lengua antes de meterse en los líos del periodismo, está muy afectado con el exceso de sobresalientes. "De todas las noticias deprimentes que he leído sobre España en estos últimos años, la peor, con diferencia, ha sido la inflación de sobresalientes en el bachillerato. Durante toda mi vida y a través de cuatro generaciones dedicadas a la enseñanza, las notas han ido unidas a lo que tanto decimos admirar en Nadal: el esfuerzo, el afán de superación, el mérito indiscutible del que logra destacar sobre los demás, no sólo para vencerlos, sino para vencer sus limitaciones, sean éstas sociales, psicológicas o de cualquier otro tipo".

"Lo peor es que padres y profesores contribuyen a matar intelectualmente a los niños". Les parece más cómodo. "Pero negar la instrucción a un niño es negarle el médico al enfermo, porque del niño que se instruye, se esfuerza, saca sobresaliente y acaba cirujano, sale el doctor que cura al anciano, que, con sus impuestos, le pagó la carrera. Esa es la cadena de una sociedad viva. Estas gansadas son el epitafio". Vas a tener que volver a la enseñanza a poner orden, Federico.

El País

"Defensa pide 3.000 millones para contribuir al reforzamiento de la OTAN ante Rusia". "España abre el debate legislativo para abolir la prostitución: un ataque por tres frentes". Otra de la gilipolleces del gobierno esta vez apoyada por el PP. Lo único que van a hacer es poner en peligro la vida de miles de hombres y mujeres. A ver qué dicen cuando empiecen a aparecer muertas mujeres y hombres que han tenido que ejercer en la clandestinidad.

"Sánchez y Feijóo frente a frente: buenas palabras, ningún hecho". Erre que erre con el Poder Judicial. "Si algo quedó claro, es que Sánchez y Feijóo aseguran que están muy dispuestos a pactos, al tiempo que no cesan de sembrar dudas sobre la posibilidad de que se alcancen. El presidente pinchó ahí a su rival: 'Ya sabemos que una cosa es lo que usted dice y otra lo que hace'". ¿Mande? ¡Que el mayor embustero de la historia de España tuvo la cara de decirle a Feijóo que una cosa es lo que dice y otra lo que hace! El que no dormiría con Podemos, nunca jamás de los jamases pactaré con Bildu, nunca gobernaré con separatistas. Supongo que la bancada estallaría en carcajadas.

ABC

"Feijóo ya estorba a Sánchez". Pues sí que ha dado de sí lo del estorbo. "La oposición en definitiva le incomoda, perturba su vida. Bien podría haber elegido otra expresión para descalificar al adversario, pero el desliz descubre cómo entiende el ejercicio del poder: absoluto. Es muy sencillo, le estorbamos todos", dice Julián Quirós. Bueno, salvo los terroristas y los golpistas. Y su mujer. "La mujer de Sánchez se valió de su cargo en el Instituto de Empresa cuando ya no ejercía". Vaya con Begoña, de la cantidad de cosas que nos estamos enterando. Se está forrando con su cargo de señora de Sánchez. Como dice María Jesús Pérez "'a pillar a pillar que este Gobierno se va a acabar'".

Según Ignacio Camacho, "al gallego no se le ve incómodo. Ha apostado por el perfil de adulto en una política de patio de escuela y ha ordenado paciencia, aunque una parte del electorado conservador está a punto de perderla y echarse en brazos de opciones aventureras. Encaja bien en el traje de presidente a la espera mientras Sánchez zascandilea nervioso ante las encuestas y quema el mantra de la ultraderecha al repetirlo con excesiva frecuencia. Si las elecciones de Andalucía no esconden una sorpresa, la coalición gobernante llegará al verano pidiendo aire con la lengua fuera".

Carrascal se aburrió mortalmente con el debate andaluz. "Anodino, incoloro, inodoro e insípido, sin chicha ni limoná, sin una frase que merezca la pena recordar".

"Macarena Olona se presentó con una porra y empezó a dar porrazos a diestro y siniestro, empezando por el propio Juanma, con quien quiere gobernar, no librándose ninguno de los demás de los estacazos. ¡Menuda forma de hacer amigos! Alguien en Vox debería advertir a la señora Olona que no confunda el debate con un mitin de su partido". Por lo demás, nadie le gustó.

A Hughes sí le gustó Olona. "Olona se sobrepuso ahí a sí misma, a su tono, a ese ser siempre Vivien Leigh en la escena del ocaso de Lo que el viento se llevó, y se sobrepuso al propio debate, porque ¿qué tiene que ganar Vox ahí? Nada". "Olona estuvo bien cuando perdió el tono ursulinesco y entró en el cuerpo a cuerpo de gran parlamentaria litigante". ¿Olona ursulinesca?

"El momento euforizante suyo se produjo cuando rompió lo hegemónico, cuando dijo lo indecible, es decir, cuando fue útil, y cuando recordó que el primer racismo conocido es el nacionalista contra lo andaluz, gran tabú para que el PSOE, Vaquilla nacional, empalme los dos cables del coche del 78: el voto sureño y catalanista". Ahí fue cuando Espadas se echó a temblar.

Manuel Marín se rebela contra la alcaldesa de Gijón que quiere prohibir los "ok" de los guasap. "Si no existiera Ana González, habría que inventarla". Hace poco dijo "sin que conste cubata alguno de por medio que 'nos toca volver a defender la dignidad de las mujeres, de los derechos humanos… y hasta la dignidad de los hombres, que yo, de verdad, sigo creyendo que no son animales, que son seres humanos, que no son pura explosión fisiológica descontrolada'. Sí. España. Abril de 2022. Desde la superioridad moral del feminismo más insultante". Lo que están aguantando los hombres.

"Agradecido de veras por ese reconocimiento de mi condición humana, digna incluso, ahora González nos quiere hurtar ese ‘ok’ desagradable que nos sirve para poner fin a conversaciones molestas, abruptas, incómodas. Hay ‘oqueis’ con los que en dos simples letras estás diciendo a otros que vale, que corten de una vez, que te dejen en paz. Y si es en mayúsculas, el ‘OK’ acojona y da mal rollo porque no es como un ‘ok’ normalito, no es un ‘ok, abrazo’ o un ‘ok, cuidate’, conciliador, blandurrón, sumiso, como dejando caer que te rindes, y que si hay croquetas congeladas para cenar no te enfadas demasiado. También hay ‘oqueis’ confirmatorios, quizá para esa cita con la mujer de tu vida, ahora que parecemos ir superando la condición de perros salidos en el ‘fem-ranking’". Un ‘ok’ mola, señora. Es definitivo. No es un estorbo ni un michelín bajo la camisa. No nos toque los ‘oqueis’, mujer". Hay que estar como un cencerro, ¿pero quién nos gobierna? La gente con el agua al cuello y ellos con sus chorradas.

La Razón

"Moncloa ordena ir a por Feijóo ante el fracaso de Espadas". Primero que si Vox, luego que la corrupción, y ahora a por Feijóo. Lo mismo le vuelven a sacar la famosa foto del narco. "Moncloa empieza a colocarse en el día después de la debacle andaluza y buscas vías alternativas para debilitar el liderazgo de la oposición". "Al PSOE le están fallando todas sus armas para desgastar al PP ante la campaña andaluza". A ver, que no es Espadas, que es Sánchez. La España que Sánchez desprecia, es decir, toda la que no es etarra ni separatista ni ultraizquiedistas forrándose quiere que Sánchez se vaya. Que no se enteran.

"Feijóo mantuvo su tono moderado, pero desde su partido otras voces sí apuntaron que 'ya nada sorprende en la escalada de tics autoritarios de Sánchez y en su ataque constante a las instituciones. Ha llegado a reconocer que le estorba la oposición'". Salvo para renovar el CGPJ, claro.

"Sánchez ha convertido en un timbre de su mandato desoír lo que provenga de la oposición y abortar toda relación que no esté sujeta al sometimiento y aceptación de sus planes", dice el editorial. El déspota de siempre.

Como dice Marhuenda, lo de estorbar "puede aplicarlo a sus socios preferentes, Podemos, o a sus aliados parlamentarios, los independentistas, los antisistema y los herederos de ETA". Que anda que no dan la lata. "La difícil situación que afronta nuestro país, pero también el conjunto de la UE, debería conducir a que los dos grandes partidos se entendieran en unos temas que son fundamentales para España. No me refiero a la renovación del TC y el CGPJ, que tanto ocupa a la izquierda política y mediática que quieren controlarlos porque son fundamentales en su estrategia de ingeniería social. Lo realmente importante es la economía, porque afronta un horizonte lleno de incertidumbre y problemas que se están agravando". No es un horizonte, es el presente. Las informaciones que publican diariamente los economistas independientes son para tirarse a la vía del tren. Y Sánchez con las prostitutas.

Dice Pedro Narváez que "resulta que al jefe le estorba Feijóo. Le faltó decir aquello de 'quítese inmediatamente de mi vista' o pedir las sales al presidente de la Cámara. Sánchez ya solo quiere enfrentarse a sí mismo, eso es la democracia plena, pero el mandatario bonito se va haciendo más feo cuanto más gesticula a la contra, de tal manera que pareció que Sánchez era la oposición (faltona, con ganas de llamar la atención, como si fuera un adolescente pillado en falta) y Feijóo, el inquilino de Moncloa que aguantaba con paciencia de Job al díscolo chulito de la clase que, más que hablar, mastica siempre el mismo chicle al que ya se le ha ido el sabor". Le salió el tic chulo playa. "Feijóo llega para no despeinarse mientras el resto gira y escupe como la niña de El exorcista, ¿o esa era Ayuso?, es que ya me lío con el repertorio periodístico". Que yo recuerde Ayuso era la tonta tabernaria. Aunque sospecho que muchos de los que lo dijeron ya no piensan lo mismo.