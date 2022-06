Begoña Gómez rompió con el Africa Center en febrero pero ha seguido usando el nombre para captar otros negocios

Begoña Gómez ha salido del Africa Center. La noticia se filtraba este pasado martes. Pero la realidad es que la ruptura entre este centro formativo, perteneciente al IE, y la mujer del presidente del Gobierno se comunicó a finales de 2021 y se materializó el pasado mes de febrero. Pese a ello, Begoña Gómez ha esperado a reconocer su situación a que pasaran dos eventos que han lanzado su perfil en nuevas áreas de negocio. Es decir, que ha usado el cargo ya falso de directora del Africa Center para colarse en las charlas de Atrevia y en el gran evento iberoamericano de Ceapi en Punta Cana —ambos celebrados en las últimas semanas—. Y en ambos, las mujer de Pedro Sánchez ha expandido ante innumerables directivos y personalidades su supuesto cartel de gurú en "transformación social" y "marketing humanizado". Y ante infinidad de altos cargos de empresas se presentó como directora del Africa Center, como prueban las fichas del acto de Ceapi que hoy publica este diario.

El perfil registrado por Begoña Gómez en el gran certamen internacional de Ceapi en Punta Cana, celebrado la semana pasada, recogía el siguiente texto: "Licenciada en Marketing - MBA en Dirección de Empresas. CRM y gestión de datos". La licenciatura realmente es falsa: se trata de un título privado no reconocido oficialmente que no puede ser equiparado con una licenciatura. Pero más adelante figuraba otra línea aún más delatora: "Directora de Africa Center del IE Foundation. Impulsora de la innovación, liderazgo ejecutivo, el emprendimiento y el desarrollo de acción social en el continente africano". Y la mujer de Sánchez sabía perfectamente que ese cargo ya no lo tenía: porque había salido de él en febrero de 2022 —tres meses antes— tras haberlo comunicado aún antes al IE. El Africa Center sabía que Begoña Gómez abandonaría el barco desde finales de 2021.

Pero la mujer del presidente socialista sabía igualmente que ese cargo era su principal aval ante un certamen internacional de altos directivos mundiales. Y no quiso poner la realidad, sino usar un cargo que ya no tenía. Gómez añadió más puestos en su CV: "Directora de la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social de la Universidad Complutense de Madrid que integra dos títulos propios: Máster en Dirección en Captación de fondos para ONL con 10 ediciones y Máster en Transformación Social Competitiva: los ODS como estrategia en la Escuela de gobierno de la UCM con 2 ediciones". Se trata de los cargos que le ha concedido la Universidad Complutense pese a no contar con titulación universitaria oficial. Pero es que, además, al incluir esos puestos, la mujer de Sánchez vuelve a delatarse. Ella asegura ahora que deja el Africa Center porque emprende nuevos proyectos en la Complutense. Y lo cierto es que expone ya su relación —"con dos ediciones" ya— con esa universidad, incluyendo los másteres que acaba de argumentar que comienza ahora.

Gómez añade, por último, que es socia de "WAS —Women Action Sustainability— y responsable del Grupo de Trabajo de Transformación Social Empresarial, socia-colaboradora de la Asociación Española de Fundraising. Impulsora del emprendimiento rural. Colaboradora de Fademur y El Hueco. Conferenciante y colaboradora de prensa especializada".

Sea como sea, lo evidente es que la expansión profesional de Begoña Gómez no quedó frenada por su salida del Africa Center. Ella quería llegar a los actos de Punta Cana, República Dominicana, y lo hizo pese a que ya no estuviese en el centro del IE. Ese acto era importante para ella. Se trataba del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (Ceapi) y se celebraba en ese exótico entorno.

Ceapi no es cualquier foro. Se trata de uno de los mayores encuentros de relaciones empresariales y de negocio de Iberoamérica. Su consejo empresarial está formado por 190 presidentes de las mayores compañías y entrar en sus paneles significa acceder a todo un mundo de oportunidades de negocio. Allí han participado el secretario general iberoamericano de SEGIB, Andrés Allamand, o la secretaria general de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), Rebeca Grynspan. Juan Bolívar Díaz, embajador de República Dominicana en España; Enrique V. Iglesias, presidente de honor de CEAPI; Núria Vilanova, presidenta de CEAPI; Reyes Maroto, Ministra de Industria, Comercio y Turismo (con intervención grabada); Luis Abinader, presidente de la República Dominicana; Valentín Diez Morodo, presidente de honor internacional de CEAPI y presidente de COMCE; o Felipe Vicini, presidente ejecutivo de INICIA, también han figurado en una nutrida lista de personalidades. Y todos ellos compartirán cartel con la mujer del presidente español, que apuntaba, de este modo, en su expansión profesional.

Otros cargos presentes en el listado de Ceapi también son altamente influyentes como Juana Barceló, presidenta de Barrick Gold Corporation; Jaime Gilinski, presidente de Gilinski Group; Omar González, presidente de Grupo Trinity; Fernando Quijano, presidente de La República (Colombia); María José Álvarez, presidenta de Grupo Eulen; Daniela Braga, fundadora y CEO de Defined.ai; Martin Umaran, co-founder de Globant (Argentina); Pierina Merino, fundadora y CEO de Flickplay; Úrsula O’Kuinghttons, directora de alianzas y comunicación en Web3 Foundation; Ivan Semenov, managing partner de Cryptomeria Capital; o Francisco Velázquez, presidente de Axon Partners Group. Todo un elenco de personalidades entre los que Begoña Gómez ha logrado impulsar su presencia, pese a no estar ya en el Africa Center y haber usado esa tarjeta de presentación.