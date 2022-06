"Ayuso continúa brillando mientras Casado ha seguido el camino de Iglesias, Rivera u Oltra"

El Mundo

"La Fiscalía archiva la investigación al hermano de Ayuso que provocó la guerra con Casado". Bueno, eso no es exactamente así. Casado instigó una guerra contra Ayuso con la excusa del hermano del hermano de Ayuso. Por cierto que esta noticia provocó ayer uno de los mayores ridículos de la historia reciente del periodismo. Resulta que el primero en dar la noticia fue el redactor de Tribunales de La Sexta, Alfonso Pérez Medina, que se afanó en soltarlo en primicia en Twitter. Ferreras, en ese momento en Al Rojo Vivo, ni caso. Estaba muy ocupado baboseando a Félix Bolaños. Mientras todos los periódicos abrían sus digitales con el carpetazo de la investigación, Ferreras ni palabra. Tras pelotear a Bolaños, dedicó un cuarto de hora a insultar a Mañueco, que es nueva pieza de caza, a hablar de la guerra de Ucrania, el covid e incluso del caso cólera. Del hermano de Ayuso, que ocupó semanas y semanas varios programas, ni rastro. En algunas redacciones hacíamos porras sobre si lo siguiente iba a ser el deshielo de la Antártida, el terremoto en Afganistán o la cumbre de la OTAN. El pobre y afamado Pérez Medina vio cómo el sectarismo de su jefe le fastidiaba su primicia. Y los demás nos echamos unas risas con la falta de profesionalidad del de La Sexta, el de "más periodismo".

Dice el editorial que el archivo " era previsible desde cualquier punto de vista jurídico". "Tenía razón Ayuso al acusar a la dirección nacional del PP, -entonces en manos de Casado y su escudero García Egea- de aprovechar la denuncia de la oposición para instigar un indigno intento de espionaje contra su familia con el abyecto propósito de resolver mediante chantaje un asunto interno: evitar que se convirtiera en presidenta regional del partido. Su pecado: concitar tanta popularidad que la débil dirección del PP se sentía amenazada. Las consecuencias del pueril episodio de celos en el seno del partido son conocidas: Casado, García Egea y adláteres han sido licenciados sin honores de la política". Un apunte Rosell. Lo peor es que no había ninguna denuncia de la oposición, fue el propio Casado el que aireó el asunto para cargarse a Ayuso porque tenía más éxito que él.

Raúl del Pozo advierte de que "el rechazo a Pedro Sánchez se sigue contando en las papeletas de las sucesivas elecciones". Y lo que te rondaré morena. "En Ferraz no saben cómo enterrar el efecto andaluz. Se personan en las catástrofes, dan paguitas para comprar votos, ponen en marcha un Gobierno caridad, un Estado cáritas, y tratan de desvincular al líder de los resultados". Se ha instalado tal hiperactividad que hasta convocan un consejo de ministros en sábado. "El presidente del Gobierno proclama que agotará la legislatura, a pesar del endeudamiento, la inflación y el caos, que ya no pueden encubrir la propaganda. Él es de los que prefiere ser destruido antes que derrotado". "El que hizo bandera del «no es no» aguantará hasta el final, esperará a que se cuenten, uno a uno, los votos de su derrota". Sí, nosotros también preferimos echarle a patadas a que se vaya de rositas.

Federico Jiménez Losantos está indignado con el caso de Oltra, protegiendo a su marido en un caso de abuso sexual a una menor que estaba bajo su tutea mientras destrozaba la vida de la chica. "Comunistas y socialistas siguen apoyando a Oltra". "Todas las sororas y sororos siguen apoyando a la imputada". "Hay que recordar que las Yolanda e Irene, Belarra y Garzón, García y Colau, Iglesias y Errejón, consideran legalmente violación a todo abuso o agresión sexual, del piropo a la penetración violenta, y todos han seguido respaldando a Oltra. La superioridad inmoral de esta Izquierda que presume de superioridad moral, pero sólo atiende a las mujeres que usa en su provecho, ha quedado acreditada para siempre. Y las sororas violadoras, retratadas". Más les vale a esta pandilla de impresentables que no se les vuelva a ocurrir hablar del hermana yo sí te creo. No van a tener España para correr. Hipócritas.

El País

"El contrato del que cobró el hermano de Ayuso sigue bajo la lupa de la Fiscalía europea". Son así de mezquinos, qué se le va a hacer. Ellos no pueden, bajo ningún concepto, decir la verdad. Que la fiscalía anticorrupción, y eso que ya sabemos de quién depende la fiscalía, ha archivado el caso. Como ha archivado el de las mascarillas de los amiguetes de Illa y otros muchos más relativos a la pandemia. Pero si es Ayuso, Pepa Bueno disfruta chapoteando en el fango de su inmundicia. Mejor no adentrarse mucho en este vertedero que es El País con Ayuso, dan mucho asquito.

"España recibirá 7.800 millones más de lo previsto en ayudas directas del fondo europeo de recuperación". Oooole ese Pedro. Lástima que la realidad les jorobe los titulares triunfantes. "El INE rebaja el crecimiento del primer trimestre en una décima, hasta el 0,2%, y confirma el enfriamiento de la economía". José Carlos Díez, uno de los pocos tíos serios que trabajan en este panfletillo, dice que "en España la economía resiste, pero en otoño, sin turismo y con precios récord del gas y el petróleo, también sufriremos las consecuencias de esta maldita guerra". Y de este maldito gobierno, José Carlos.

ABC



"Unidas Podemos lidera el boicot a la OTAN con un secretario de Estado en la manifestación". El dichoso Enrique Santiago, perejil de todas las salsas que siempre está dando la nota. Con lo ilusionado que está Pedrito con su cumbre y se la van a jorobar. Dice el editorial que lo de la OTAN "es el espejo en el que se reflejan todas las contradicciones e incoherencias del Gobierno de coalición que preside Pedro Sánchez". "La bienvenida que va a deparar el Gobierno de Pedro Sánchez a los países miembros de la OTAN es una división entre comunistas y socialistas, en medio de un coro de manifestaciones alimentadas por una parte de su propio Gobierno". Sí, no deja de tener su gracia. Eso ya lo sabía cuando pactó con aquellos con los que no podría concebir el sueño. Pero Sánchez es un indecente que duerme a pierna suelta.

"Solo España tiene un gobierno con ministros de extrema izquierda que atacan a la OTAN, que realmente disculpan a Rusia por la invasión de Ucrania y que quieren situar a España fuera del espacio de las democracias occidentales". Y luego nos viene con el asustaviejas de Vox cuando tenemos a los ultras en Moncloa.

Sobre Ayuso habla Julián Quirós. "La novedad, aquí, no está en la oposición, sino que el correctivo todavía es mayor para la excúpula del Partido Popular, ¡el propio partido de Ayuso! Si Casado y García Egea ya acabaron malparados hace unos meses, por la gestión de su traumática salida, a partir de ahora difícilmente podrán recuperar no ya el crédito, sino el prestigio y el afecto de una organización que comprueba atónita cómo aprovecharon y exageraron un infundio para frenar las aspiraciones de una compañera a la que querían cortarle las alas". No se entiende que sigan en el PP. Vaya par de sinvergüenzas.

Dice Isabel San Sebastián que "esta izquierda tan 'feminista' siente una especial inquina hacia las mujeres que le plantan cara. O te afilias a su secta o te atienes a las consecuencias, que en el caso de la política se traducen en una feroz agresividad impregnada de machismo". "Pero si alguien se lleva la palma del odio visceral vomitado de forma recurrente por esas guardianas selectivas de las esencias igualitarias es la presidenta de la Comunidad de Madrid, quien acaba de ganar su penúltima batalla". Sí, dan hasta pena sus enemigas. "Ayuso ha vuelto a demostrar que la verdad es su mejor arma y que no le falta valor para enfrentarse a quien haga falta. Ella sí que está 'empoderada', mal que les pese a Irene Montero y Mónica García". Y a Ferreras, y a Pepa Bueno. La lista de odiadores y odiadoras de Ayuso es infinita, pero más larga es la de sus admiradores. Que se joroben.



La Razón

"Feijóo entierra la operación de Casado para fichar a cargos de Ciudadanos". Vamos, que Villacís y Arrimadas se van a quedar en la puñetera calle.

"El fiscal exculpa a Ayuso y cierra la investigación por el contrato de su hermano". Fin de la historia que a Casado le hacía tan feliz.



Marhuenda sale en defensa del hermano de Ayuso. "La izquierda política y mediática se ha ensañado con él, con la tenacidad y engaño que le caracteriza, porque su destrucción, personal y profesional, formaba parte de una cacería contra su hermana Isabel" . Y sigue, a ver si te crees que la cosa se ha parado. La izquierda política y mediática, sobre todo la mediática, son una jauría que no para jamás, no conoce límites. "Han sido injuriados y calumniados, se ha intentado utilizar a la Justicia de forma torticera para acabar con la carrera política de la presidenta de la Comunidad de Madrid". No "se ha", Marhuenda, tiene nombres y apellidos: Pablo Casado y Teodoro García Egea.

"Estamos ante un nuevo fracaso del PSOE, Podemos y Más Madrid. La reacción ética sería que se disculparan. No lo harán, porque consideran que todo vale al servicio de sus intereses y del objetivo de destruir a sus rivales". Te vuelves a olvidar de Casado, Marhu, fue él el que inició la cacería.

"La presidenta es una mujer curtida que está acostumbrada, aunque sea difícil y duro estarlo, a los ataques injustos y las mentiras de sus enemigos, pero no sucede lo mismo con su hermano que ha sufrido un auténtico calvario. No puede ser que llamarse Ayuso sea un estigma. Ahora solo espero que pueda recuperar su vida profesional". Pues no sé, Marhuenda, cuando tus amiguitos y socios de La Sexta cogen una presa no la sueltan fácilmente.

Dice el editorial que " no lo tenía fácil esta mujer valiente, que, por razones que ya no tienen la menor importancia, se vio objeto de una insidia surgida desde la dirección de su propio partido, más hiriente si cabe porque recuperaba la mancha de la corrupción extendida por la izquierda y que tanto daño había causado entre sus filas". Ay, Casado, no se puede ser más torpe. Ni más malo. "Cualquier otro político, bajo el fuego cruzado de la sospecha, que infamaba, además, a sus seres queridos, hubiera arrojado la toalla. Pero Isabel Díaz Ayuso, consciente de que jamás había llevado a cabo ni consentido un acto de nepotismo, tiró de coraje y del arma más preciada, la verdad de los hechos. Contó, además, todo hay que decirlo, con una opinión pública que, tras la experiencia de años, estaba al cabo de la calle de esas prácticas ruines de la izquierda a las que nos hemos referido, y con una mayoría de los dirigentes, militantes y simpatizantes del Partido Popular, entre ellos quien estaba llamado a la sucesión en la presidencia, Alberto Núñez Feijóo, que se revolvieron ante lo que era una manifiesta maniobra política de baja estofa". Una maniobra política de su propio partido, no nos olvidemos.



En fin, como dice Sandra Golpe "en estos momentos, la realidad es que Díaz Ayuso sigue brillando, mientras Pablo Casado y García Egea se divisan remotos e insignificantes en la historia reciente de esta España salpicada de líderes de poco recorrido (véanse Iglesias, Rivera u Oltra, quién sabe si también en breve Arrimadas)". Todos han hecho muchos méritos para acabar donde están. Escóndete, Pablo, te va a costar salir a la calle. Y procura que no sea en Madrid.