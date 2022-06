El Partido Popular ha denunciado este lunes el intento de "asalto institucional" del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, a Indra y el Instituto Nacional de Estadística (INE) tras perder las elecciones andaluzas.

"El PP observa con incredulidad y con suma preocupación el asalto institucional al que se ha entregado Sánchez en los últimos tiempos. Da la impresión que, después de perder las elecciones, en cuatro días de furia, Sánchez ha decidido controlar a los españoles para asegurarse que no vuelven a equivocarse al votar", ha declarado el responsable Institucional del PP, Esteban González Pons, en rueda de prensa.

Por eso, ha anunciado una ofensiva parlamentaria con la petición de distintas comparecencias para debatir cómo el Gobierno ha decidido "controlar todos los resortes" tras su revés electoral.

"Cuanto más castigan los españoles a Sánchez en las urnas, mayor es su ambición de controlar todo lo que pueda los resortes del Estado. Como si realmente se hubiera enfadado por el resultado de Andalucía y furioso su respuesta fuera 'ahora voy a controlar lo que no controlaba todavía de las instituciones'", ha asegurado Pons.

Tras asegurar que la "vocación de control de las instituciones del Estado del Gobierno de Sánchez es salvaje", Pons ha añadido que tras las elecciones andaluzas "se ha lanzado al control de Indra, al control del Tribunal Constitucional y al control del INE. En cuatro días, Indra, el TC y el INE. ¿Por qué? Porque ha perdido las elecciones en Andalucía y el presidente Sánchez no sabe perder y reacciona mal cuando pierde", ha manifestado.

"El CIS hace las encuestas electorales, el INE el censo e Indra cuenta los votos", ha sentenciado. Eso sí, minutos después, tras ser preguntado por si ve posibilidad de manipulación en el recuento de votos, ha explicado que "absolutamente ninguna. Yo no he dicho eso", y que confía "plenamente en los profesionales de estas tres instituciones" pero "no en la voluntad de Sánchez cuando busca controlar" esos órganos.

"Lo que no nos fiamos y no se fiarían en ningún país europeo, es de las intenciones de un Gobierno que muestra tanto interés a la institución que hace las estadísticas y hace el censo y a la empresa que recuenta los votos", ha manifestado, para añadir que "es verdad que los votos van por acta pero Indra da los resultados de la primera noche".

Por eso, ha anunciado que el PP pedirá comparecencias en el Parlamento y abrirá un debate sobre la "voluntad del Gobierno de Sánchez de controlar las instituciones en España". Según ha señalado, serán comparecencias no solo de altos cargos políticos sino también de "altos funcionarios del Estado que quizá tengan mucho que explicara sobre lo que está sucediendo con las instituciones" en España.