Mofas con "los oligarcas fumando puros mientras dictan la 'fatwa' antisanchista"

El Mundo

"El 43% de los españoles reducirá sus vacaciones por la inflación". Federico Jiménez Losantos analiza la encuesta de ayer, "mostraba la guillotina electoral que pende sobre el cuello de Sánchez". Sin capacidad política ni vocación personal de enmendarse, Sánchez se va a dedicar a llevarles la contraria a las urnas, es decir, a la opinión pública". "Quiera España lo que quiera, Sánchez le llevará la contraria". P’a chulo, yo.

"Me temo que en su lucha contra las urnas Sánchez acabará encontrando una salida que comenté aquí hace más de un año, y que algunos consideraron exagerada o demasiado escalofriante para asumirla: la República. Si no en el año y medio que le queda, puede prepararla para el primer año de gobierno PP-Vox. Y para ello le basta sembrar de minas judiciales el ejercicio normal del Poder. Por eso el PP no debe pactar con él nada, ni un ropón".

" La monarquía parlamentaria, la unidad nacional, la propiedad privada y la igualdad ante la Ley son obstáculos que sólo puede remover el cambio de régimen. A ello irá. Preparémonos". Si Sánchez sale de Moncloa le perderemos de vista.



Julio Valdeón dice con guasa que somos injustos con Sánchez porque "no hemos asimilado la oceánica magnitud de sus sacrificios". "Somos injustos con su Pedrísima, plusmarquista de los decretos ley, coleccionista de obleas como sagradas hostias en el Constitucional, vampiro de instituciones, nepotista a tiempo completo, socio de populistas, colaborador de ex terroristas y golpistas. Somos roñosos con Pedro el Resiliente, que pacificó Cataluña indultando a los dueños de la finca y blanqueó a Bildu, y por eso yo ahora, avergonzado, atizado por la contrición, le ofrezco como desagravio un dulce padrenuestro bolivariano... Sánchez nuestro que estás en el cielo, en la tierra, en el mar y en nosotros, los y las delegadas, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu legado... para llevarlo a los pueblos de aquí y de allá porque de nosotros y nosotras es la patria, la paz y la vida. Por los siglos de los siglos, amén". Tu eres un poder oscuro, Valdeón, no disimules.





El País





"El PP desplaza al PSOE del primer puesto tras las elecciones andaluzas". "Los populares prosiguen su escalada, con Vox a la baja, y superan en un punto al PSOE, según el barómetro de julio de EL PAÍS y la SER". Que ha pasado la cumbre de la OTAN y hay que bajar a la realidad. Lo mismo los de El País solo han preguntado a unos señores con puros.

Belén Barreiro dice que las uvas están verdes, que el "margen es muy estrecho, tanto como para poder hablar de empate técnico entre los dos partidos grandes". Aunque admite enfurruñada que "estamos ante el cuarto barómetro consecutivo en el que los populares crecen, en total casi 6 puntos desde marzo". El cuarto de Prisa, llevamos cientos de barómetros mogollón de sondeos en los que el PP crece. "La situación para los partidos de la coalición de gobierno empieza a ser preocupante".



Anabel Díez que en la izquierda niegan la realidad, que no hay cambio de ciclo y el Gobierno " se cree capaz de revertir la situación . Los instrumentos de política económica y protección social serán sus bazas". Pero Anabel no lo ve. "En torno a un 20% de votantes que se colocan en la izquierda se declaran abstencionistas, y es en el campo socialista donde sobresale esta actitud, según el estudio realizado por 40dB".

"Nada que ver con los ciudadanos del ámbito de la derecha, muy movilizados. No es de extrañar que en el argumentario del PP sobresalga la mención permanente a que Pedro Sánchez se acerca indefectiblemente al final de ciclo". Pero el PSOE lo niega. Que no, que no y que no, y el presidente se multiplica por las teles amigas, las radios amigas y los periódicos amigos – y luego habla de los medios de comunicación, cuando lleva una semana de bolos – que predican a todas horas las bondades del Gobierno. Pues nada. "Las medidas económicas para paliar las consecuencias de la guerra de Ucrania, no hacen mella en los ciudadanos, según sobresale en el trabajo demoscópico citado", dice Anabel. ¿Se habrá planteado Sánchez que el problema sea él, que la gente no le soporta, es más, que cada vez que sale en televisión la audiencia cambia de inmediato de cadena? ¿Para qué paga asesores?

Tampoco es que Pepa Bueno ayude mucho. Hoy defiende la ley de memoria que Sánchez ha pactado con los filoetarras de Bildu. "No puede ser motivo de escándalo que una fuerza política como EH Bildu apoye una iniciativa legislativa y pida introducir aquellos postulados que satisfacen sus expectativas. Esta es la lógica democrática que impone la pluralidad política dando cabida a sensibilidades distintas. En este sentido, el reconocimiento de las víctimas de torturas en la lucha contra el terrorismo hasta 1983 entra dentro de lo asumible tomando en consideración que se trata de una realidad reconocida por el propio Tribunal Europeo de Derechos Humanos en distintos pronunciamientos. Atendiendo a la naturaleza y el significado político de esta norma, si hay algo que lamentar, en términos de país, es la negativa de PP y de Ciudadanos a sumarse al consenso que nos dota de una memoria común". Es peor que un escándalo. Sánchez se ha cargado la labor de Sánchez y de Felipe González. Eso no lo vendes ni con adornos, Pepa. No me extraña que los votos socialistas se vayan al PP, con la inestimable ayuda de El País. Quedaros con vuestros amigos terroristas, así os irá. Esos sí que son poderes oscuros, y no los señores con puros.

ABC



"Los precios desbocados ahogan la economía de las familias". "La inflación –aquella que hace unos meses iba a ser cosa pasajera, según la vicepresidente primera del Gobierno– se alza desde hace meses como el primer problema para el bienestar de los ciudadanos y la mayor amenaza para, según los expertos, como mínimo el año que viene", dice el editorial.

"Ante este panorama tan crepuscular para la prosperidad económica de los ciudadanos, debería ser inevitable que se alcanzara un pacto nacional que permitiese ir ganando oxígeno para salir de esta asfixia. Pero no parece que el Gobierno de Sánchez se vaya a dejar ayudar ni se avenga a aceptar fórmulas como las que propone la oposición. Con retraso, el Ejecutivo se limita a copiar algunas de las medidas (como la bajada del IVA de la luz, que el PP ya propuso en abril) y muestra una jactanciosa soberbia cuando escucha, por ejemplo, que se ajuste la tarifa de IRPF para rentas inferiores a 40.000 euros o la reducción del gasto improductivo". No, ellos siguen gastando a manos llenas y viviendo como marajás, no hay más que ver a Irene y su pandi en Nueva York.

"La respuesta a cualquier propuesta de la oposición no va nunca más allá del desprecio". Bueno, es como ha tratado siempre Sánchez a todo español que no sea terrorista, separatista o ultraizquierdista. Con desprecio. Tendrá la correspondiente respuesta en las urnas.

Dice Cristina Casabón que "el sanchismo ya sólo parece estar con la tele y con la prensa que se agacha para el besapiés. Ahora que la estrella de Sánchez principia a convertirse en un agujero negro en el cielo, la culpa es de los juntaletras". "La libertad de expresión del PSOE consiste en delimitar dónde está la nuestra, la de los crispaos. Contra estas rocosidades de la opinión pública luchan ahora los socialistas, se quejan de la poca consideración de los españoles".

"En el fondo, el silogismo del psoe es muy simple: si España es nuestro cortijo y los españoles son todos unos subvencionados nuestros, el votante que se opone es parte de una «minoría privilegiada», y por tanto un «poder oscuro»". Andalucía, Madrid, Castilla y León, Galicia, todas están plagaditas de fumadores de puros.

"Todo son complicaciones éticas y así de contaminado está el imaginario colectivo de la opinión, ya ni la propaganda del régimen consigue contrarrestar a la prensa libre". No solo a la prensa, a los votantes.

Juan Manuel de Prada está muy cabreado y se pone escatológico. "Referirse a los 'poderes ocultos' que manejan los hilos de la política nacional era considerado por los dispensadores sistémicos de bulas y anatemas un síntoma infalible de conspiracionismo. Pero, de repente, es el propio doctor Sánchez, con los labios todavía manchados después de besuquear las almorranas del decrépito Biden, quien se ha vanagloriado de capitanear «un Gobierno muy incómodo y molesto para una serie de poderes ocultos que tienen intereses oscuros»". Jo, Juan Manuel, qué asco.

"Hace falta, desde luego, una jeta de feldespato para proferir tales dislates; pero hace falta, sobre todo, tener la seguridad de que te estás dirigiendo a una horda de zombis a la que puedes mear tranquilamente en la jeta y hacerles creer que está lloviendo (¡pese al cambio climático!)". El tío que más poder tiene en España, hay que jorobarse.

A Ignacio Camacho le parece como de broma. "Escuchado en boca del jefe del Gobierno con mayor tendencia invasiva de los contrapesos democráticos mueve simplemente a risa. El detalle narrativo de los oligarcas fumando puros mientras dictan la 'fatwa' antisanchista resulta casi enternecedor por la tosquedad de la caricatura; ni el más primario de los propagandistas se atrevería hoy a pintar un cuadro de demagogia tan burda. Entre sus tropecientos mil asesores debería de haber al menos uno más fino de mente y de pluma. Alguien que no insulte la inteligencia de los ciudadanos con brochazos de comedia bufa". Sánchez es un profesional del insulto a los ciudadanos, así le pasa, que no puede pisar la calle.





La Razón





"Margarita Robles: "Podemos sabrá si le resulta compatible o no estar en el Gobierno"". Le resulta rentable y con eso le basta. ¿Quién les iba a pagar unas vacaciones a todo trapo en Nueva York si no? Dice el editorial que "el escenario de que lo asumido por Sánchez ante Biden no prospere en el Parlamento es una probabilidad que debe contemplarse. Ni Unidas Podemos, ni Izquierda Unida ni ERC o el resto de los socios de Frankenstein se han replanteado su negativa a secundar los planes de Sánchez en su apuesta por la disuasión y la alianza estrecha con Washington". "Sánchez podría mirar entonces a la oposición, pero está, con razón, se siente tratada como un recurso puntual y de urgencia mientras resulta despreciada y vilipendiada a diario". Feijóo debería exigir a Sánchez una disculpa pública por llamarles mangantes y por toda la retahíla de insultos que les dedica cada día. Que no insulta solo al PP, insulta a los votantes del PP. Nunca ha habido un presidente tan faltón con media España.

Carmen Morodo cuenta lo bien que se lleva Sánchez con Otegi. "Con muchísima discreción el PSOE sigue estrechando lazos con Bildu". ¿Discreción? Pero si presume de su amistad con el terrorista. "En Moncloa no se creen eso que dicen en el partido de que «las alianzas de Sánchez son un lastre para las siglas a nivel nacional»". ¿Que no se lo creen? ¿Creen que los arrumacos de Sánchez a ERC, que ha insultado hasta hartarse a los andaluces, no han tenido nada que ver con el resultado de las elecciones? Viven fueran de la realidad, que sigan así.