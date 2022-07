Covite denuncia 324 actos de apoyo a ETA en el primer semestre de 2022

El entorno político y social de ETA no ha frenado este año sus tradicionales actos de exaltación de la banda criminal y de los terroristas que han formado parte de ella. Como es habitual en ellos, no han renunciado a ocupar los espacios públicos de todos para seguir creando una atmósfera que llega a resultar asfixiante para los que no comparten sus postulados. Algo que incluso se multiplica con la llegada de los meses de verano.

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (COVITE) ha documentado un total de 324 actos de apoyo a ETA en los primeros seis meses de 2022, lo que supone un aumento espectacular del 406 por ciento respecto a los datos que la misma asociación de víctimas había recabado en el mismo periodo del año 2021. El año pasado, en el primer semestre, sólo se contabilizaron 64 actos, un número bajo debido a que todavía no se había alcanzado la normalidad tras la pandemia de Covid-19.

El tipo de acto de se ha dado con mayor frecuencia, hasta en 116 ocasiones, han sido las marchas o manifestaciones pidiendo la excarcelación inmediata para los terroristas de ETA que están en cárcel cumpliendo sus condenas. Unos hechos que se producen en medio de la política de Pedro Sánchez de acercar a los presos de ETA al País Vasco y Navarra. No en vano, ya están en prisiones de estas dos regiones el 60 por ciento de los terroristas de ETA que siguen encarcelados.

El segundo tipo de acto más habitual han sido la pintadas en las paredes o aparición de pancartas en las calles mostrando su apoyo a la organización terrorista. De estas, Covite ha contabilizado un total de 111 veces. Hasta en 36 ocasiones se ha contabilizado la instrumentalización de fiestas populares para lanzar proclamas a favor de ETA. Este año ha destacado especialmente la ‘Korrika’, una carrera popular destinada a recaudar fondos para las escuelas de euskaldunización.

La asociación de víctimas ha recopilado 22 homenajes a terroristas de ETA fallecidos coincidiendo con el aniversario de su muerte, un único ‘ongi etorri’ o acto de bienvenida a etarras que acaban de salir de prisión -el 13 de marzo a Ibai Aginaga en Berango (Vizcaya)- y otros 40 actos que no pueden clasificarse, como las charlas o presentaciones de libros de etarras en espacios públicos como las casas de cultura de distintas localidades del País Vasco o Navarra.

Del total de los actos de apoyo a ETA documentados por Covite, 129 han tenido lugar en Vizcaya; 106 en Guipúzcoa; 32 en Navarra; 29 en Álava; 22 en el extranjero -principalmente en el País Vasco francés-; y 7 en otras provincias de España como Madrid o Barcelona.