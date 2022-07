El presidente de Dignidad y Justicia, Daniel Portero, ha denunciado en Es la Mañana de Federico el "sorprendente giro y golpe de timón" del Ministerio Público, después de que el nuevo fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, haya dado orden de considerar prescrito el asesinato de Miguel Ángel Blanco y, por tanto, de no acusar a los jefes de ETA del mismo. "Cambian de criterio y ahora resulta que está prescrito", ha lamentado Portero, que ha asegurado que la vista de ayer "fue muy extraña".

Se refiere así a la declaración en la Audiencia Nacional de los dirigentes de ETA Miguel Albisu Iriarte, Mikel Antza, y María Soledad Iparraguirre, Anboto, a la que el fiscal del caso ni siquiera se presentó precisamente por ese cambio de criterio con el que se entiende que no estaría de acuerdo. El nuevo fiscal general del Estado se aferra a que la prescripción que se establece a los 20 años empezaría a contar desde el momento del asesinato, mientras que hasta ahora el Ministerio Público había defendido que esa cuenta comenzase en el momento de la detención de los distintos jefes de ETA.

Para Portero, sin embargo, la imprescriptibilidad está fuera de toda duda si los atentados de la banda terrorista se consideran de lesa humanidad, algo que, por ahora, ni siquiera se ha valorado. Sin embargo, asegura que Dignidad y Justicia seguirá dando la batalla para que así sea: "Nosotros vamos a seguir peleando. Mientras haya una acusación popular como es la nuestra, no va a existir ningún problema".

En este sentido, Portero ha recordado que no está solo. En el caso de Miguel Ángel Blanco, también el Partido Popular y la AVT se han personado como acusación popular, por lo que, aunque el nuevo fiscal general del Estado tire la toalla, ellos seguirán firmes en su intención de encausar a los jefes de ETA. "Creo que es una solución a los casos sin resolver -ha explicado Portero-. Cuando no hay pruebas contra los autores materiales, no queda más remedio que ir contra los jefes y yo creo que los jueces también ven que es una vía posible. ¿Que el Ministerio fiscal no se quiere sumar a este trabajo? Allá ellos. Ellos quedan en evidencia".

La investigación de Rajoy en Andorra

La del caso de Miguel Ángel Blanco no es la única maniobra sorprendente del nuevo fiscal general del Estado. Según el diario ABC, Álvaro García Ortiz se habría reunido el pasado miércoles con el banquero que impulsó la investigación contra Mariano Rajoy en Andorra, el expresidente de la extinta BPA Higiene Cierco. El encuentro se produjo apenas 48 horas antes de que Pedro Sánchez reciba este viernes al jefe del Gobierno de Andorra, Xavier Espot, para tratar "aspectos de cooperación bilateral" entre ambos países y con la sombra de la investigación andorrana de fondo.

La Justicia del país vecino ha imputado al expresidente Mariano Rajoy a sus ministros Cristóbal Montoro y Jorge Fernández Díaz, al sospechar que éstos habrían enviado a miembros de la policía para acceder a información de las cuentas de líderes independentistas como Jordi Pujol, Artur Mas y Oriol Junqueras. Curiosamente, la investigación se acaba de reactivar con una providencia publicada este jueves en la que la magistrada encargada del caso ha autorizado a la Policía Judicial a intercambiar información con las autoridades españolas.