El Gobierno de Pedro Sánchez ha conseguido irritar a la cúpula judicial al 'olvidarse' de las invitaciones para el desfile del 12 de octubre. Todo ello, en plena negociación del Ejecutivo con el PP de Alberto Núñez Feijóo para renovar el Consejo General del Poder Judicial CGPJ y el Tribunal Constitucional.

El Ministerio de Defensa de Margarita Robles se ‘olvidaba’ de cursar las invitaciones para miembros tan importantes del Poder Judicial como los presidentes de Sala del Tribunal Supremo, los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia o el presidente de la Audiencia Nacional. En el caso de los vocales del CGPJ, recibían la invitación para el desfile a última hora de ayer martes. Esto ha provocado que muchos vocales declinasen la invitación y no asistieran al desfile militar del día de la Fiesta Nacional.

Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital no disimulan su enfado con el supuesto ‘olvido’ del Gobierno. "No creo en las casualidades", apuntaban dichas fuentes. Otros magistrados no se han enfadado ya que sólo tenían previsto acudir al acto posterior en el Palacio Real con la recepción del monarca Felipe VI. Durante el desfile, sí se ha constatado la presencia de otras autoridades judiciales como la del presidente del Tribunal Constitucional, Pedro González-Trevijano.

Mientras tanto, Carlos Lesmes se convertía en uno de los protagonistas involuntarios del día de la Fiesta Nacional. Este martes comunicaba que no asistirá a los actos oficiales del 12 de octubre, tras anunciar el pasado domingo su dimisión como presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, que este miércoles se hacía efectiva tras la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Recordamos que Lesmes anunció el domingo que al día siguiente formalizaría su renuncia debido a la falta de avances en las negociaciones entre PSOE y PP para renovar el CGPJ, y así lo hizo. Por tanto, Lesmes no ha representado al Poder Judicial en la festividad del 12 de octubre, al considerar que tras anunciar su marcha, ya no tenía sentido su presencia.