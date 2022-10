Pedro Sánchez volvió a ser abucheado este 12-O pese a que dio un paso más en su intento de camuflarse tras el Rey a su llegada al desfile. En esta ocasión, optó por romper el protocolo al llegar después de los monarcas, que tuvieron que esperar en el coche a que el presidente ocupara su lugar para el saludo protocolario.

En la recepción posterior en el Palacio Real, el presidente ha sido preguntado por los periodistas por lo ocurrido. Sánchez ha optado por echar balones fuera. El retraso, ha alegado, no fue intencionado. Según él, se fue de la Moncloa a la hora que le habían indicado. "He salido a menos cuarto, cuando me han dicho", ha indicado ante los medios.

En cualquier caso, el presidente no se libró de los abucheos ni a su entrada al desfile ni a su salida y, además, se produjo un incómodo momento por un retraso que forzó a los servicios de protocolo de la Casa Real a pedir a Felipe VI y a la reina Letizia que no bajaran del vehículo porque el presidente no estaba. Sánchez llegó pasadas las once, momento en que por fin los Reyes pudieron salir del coche para ser recibidos por Sánchez, la ministra de Defensa, Margarita Robles, y el Jefe de Estado Mayor de la Defensa, almirante general Teodoro López Calderón.

Sobre el retraso de Sánchez ha hablado también en conversación con los periodistas el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, quien ha considerado que seguramente no ha sido un retraso "intencionado".

También ha terciado en la polémica el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, que ha considerado que si se ha producido ese retraso "seguro que hay una explicación más que justificada", mientras que el ministro de la Presidencia, Féliz Bolaños, ha considerado que es algo anecdótico.