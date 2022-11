Ada Colau desprecia a sus rivales en Barcelona. Considera que ella juega en otra liga, la de la política nacional. Y para demostrarlo nada mejor que retar a una especie de debate a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, convertida por el PSOE y la extrema izquierda en el enemigo público número uno de los planes republicanos e independentistas.

A tal efecto, la alcaldesa de Barcelona ha pedido a sus fans en las redes sociales que difundan un vídeo en el que carga contra la presidenta madrileña, le acusa de "meterse con la gente en general, de que "siempre está como buscando pelea", de propagar "fake news" y de decir que "nuestra ciudad (por Barcelona) está decadente".

Mensaje de la Alcaldesa de Barcelona, Ada Colau para la Presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso 👇 pic.twitter.com/z4nKYLIeh4 — María Popi🔻 (@MariaPopi6) November 28, 2022

Acto seguido, asegura que esta semana han salido dos noticias que dicen que Barcelona crea más empleo que Madrid y lidera la inversión social. A modo de ejemplo, alude al dentista municipal, a los psicólogos del Ayuntamiento y a la creación de un parque de viviendas de alquiler. En esos ámbitos y según la versión de Colau, sólo Barcelona superaría de largo a toda la Comunidad de Madrid.

"Yo creo que son dos temas interesantes pero es curioso que la señora Ayuso no hable de ellos. Me encantaría que la señora Ayuso se diera por interpelada y quisiera discutir de estos temas", concluye la alcaldesa.

De lo que no habla Colau en el vídeo es de la inseguridad, la suciedad y el fenómeno okupa, algunos de los asuntos que más preocupan a los barceloneses según las propias encuestas municipales. Sin embargo, la alcaldesa, que se presentará a la reelección para un tercer mandato, no está interesada en esas cuestiones sino en que Díaz Ayuso entre al trapo tras sus descalificaciones y acepte un cara a cara como Colau no fuera a presentarse a las municipales de Barcelona sino a las autonómicas de Madrid.

La estrategia de campaña de Colau no pasa por debatir con el resto de aspirantes a la alcaldía de Barcelona sobre los problemas de la ciudad, sino en provocar a Díaz Ayuso para contrarrestar las críticas que recibe en Barcelona, muchas de ellas basadas en comparaciones con Madrid.