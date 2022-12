Pistas sobre el próximo novio de Isabel Preysler en 'El País'

El Mundo

"La juez del 'caso Azud' acusa al tesorero del PSOE valenciano de "obtener favores" del Gobierno de Puig". Al socialista valenciano se le acumulan los casos de corrupción.

Jorge Bustos está hasta el gorro de oír a Pedro Sánchez hablar de la pandemia, el volcán y la guerra. "A Pedro le han dicho que repetir los nombres de tres horrísonas calamidades ayuda a disculpar su ejecutoria, si no a admirarla". "La pandemia fue una catástrofe, sin ninguna duda; pero su gestión recayó básicamente sobre las espaldas de las autonomías en cuanto Pedro comprobó la incompetencia de su mando único y acudió al coqueto invento de la cogobernanza, eufemismo de avestruz. El Cumbre Vieja no supuso un desafío mínimamente comparable al covid -el Teide habría sido otra cosa-, pero sirvió para que Pedro planificara oportunas escapadas de sus líos peninsulares a cambio de posar de concernido entre los palmeros mientras las ayudas comprometidas se atascaban en una burocracia desesperante. Y la guerra, en fin, la está librando Zelenski en defensa propia". Menos flores, Pedrito.

"La letanía pandémica-vulcánica-bélica pone sordina a la única calamidad que sí pudimos evitar: que Pedro ganara unas elecciones". Cierto, eso sí que fue una auténtica catástrofe.

David Jiménez Torres se asombra de que Sánchez lo fíe todo a que perdamos la memoria. "No se trata solo de su intento de reescribir la historia de unos acontecimientos que todos recordamos, como la crisis financiera -y la responsabilidad del PSOE en su gestión, recortes incluidos- o el procés -que no concluyó a causa de los acuerdos entre PSOE y ERC, sino por la aplicación del 155 y el juicio en el Tribunal Supremo-. Se trata también del esfuerzo por pagar todos los peajes de los socialistas a sus socios -como la reforma del Código Penal al gusto de sediciosos y malversadores- antes de Nochevieja, con la esperanza de que los ciudadanos los habrán olvidado cuando toque votar en las elecciones de mayo". Creen que no olvidamos la guerra civil pero que de aquí a unos meses padeceremos todos amnesia. Y que el asco y el rechazo que inspira el tirano de Moncloa se transformará en cariño y admiración.

"Es la paradoja de un Gobierno, en fin, que aprueba una Ley de Memoria Democrática a la vez que fía su supervivencia a la amnesia colectiva. Y quizá no se equivoque. Solo espero que, de ser así, el olvido se extienda también sobre esa gigantesca humillación". A ver si Feijóo ayuda un poco a que se equivoque.

El País

Malas noticias desde China. "Tsunami de contagios de covid en China: "La situación es peor de lo que se cree, mucha gente está muriendo"". "Estados Unidos exigirá que los viajeros procedentes del gigante asiático presenten un test negativo de coronavirus para poder entrar en el país. Italia, Japón, India y Taiwan también han reforzado los controles". Pedro, ponte las pilas, como esta vez llegues tarde se va a encerrar en casa tu madre.

El periódico del régimen sanchista sigue dale que te pego con el tema judicial. Aburren a las ovejas. "El PP maniobra para torpedear la elección de la presidencia del Constitucional". Uy, qué malo es el PP.

"Llega el nuevo cheque de 200 euros: ¿Cuándo se puede pedir? ¿qué requisitos hay que cumplir?". Hala, hala 200 pavitos de un golpe. Pero eso, un golpe y se acabó. Habrá que estirar los 200 euros durante todo el año. Pero qué generoso en Sánchez, si es que no sabemos valorar el pedazo de presidente que tenemos. Siempre pueden servir para pagar la gasolina de un mes, ahora que nos han quitado los 20 euros de descuento.

Pero vamos a lo que importa. Luz Sánchez Mellado tiene la amabilidad de distraernos del peñazo judicial y hablarnos de lo de la Preysler. "Hay una mujer en España que, sin ser reina ni presidenta ni consorte de nadie ni jefa de nada, es todopoderosa a su manera. Isabel Preysler, 71 años, lideresa vitalicia de la Preyslercracia". No seas envidiosa, Luz. "El poder de atracción de Preysler es casi tangible". "Pero no nos engañemos. Ni su belleza ni su exotismo ni su misterio, ni siquiera su inteligencia, explican por sí solos su permanencia. A su lado, Mario es un aprendiz de novelero. Isabel lleva medio siglo viviendo del cuento, vendiéndonos su propio relato sin conocérsele más obra escrita que su rúbrica en el libro de firmas de las tiendas Porcelanosa y en las exclusivas con el Boletín Oficial de su Estado, la revista ¡Hola! Y nosotros comprándoselo". Mírate a ti misma, Luz, escribiendo tu columna sobre la Preysler porque sabes que si hablas de los jueces no te lee ni dios y así te forras a clicks. Que conste que yo te lo agradezco.

Luz tiene su propia teoría de las razones de la ruptura. "Cuando, por pura ley natural, parecía empezar su declive, cuando parecía que delegaba el cetro en su idolatrada hija Tamara, Preysler vuelve a tomar el mando, y a posicionarse en el mercado. Apuesto a que durará poco sola". Eso fijo, lo mismo ya tiene otro en el horno. Luz nos da una pista. "Siempre hay una mora, o moro, verde con quien lavar la mancha de la mora madura". ¡Anda, pues claro! ¿Uno de Qatar, que se ha puesto muy de moda? Lo que es seguro es que estará forrado. Qué envidia, ¿verdad Luz?



ABC

"La Justicia europea recuerda que hay «líneas rojas» en la reforma del CGPJ". Ufff, qué sopor. "Un error en la ley de Belarra podría dejar sin ayudas a las víctimas de violencia de género". Oh, dios, ¿no hay nadie que les quite a las niñas el juguete de las leyes? "Crece el temor a que el coronavirus mute por la explosión de casos en China". Hay que tomar medidas ya. Que no entre ni un chino.

Julián Quirós habla de la corrupción de Puig. Sí, el del PSOE, esa corrupción que olvidó mencionar en su balance Pedro Sánchez cuando habló de la Gürtel y la Kichen pero obvió los ERE. "De modo que cuando Ximo Puig denunciaba la corrupción del PP valenciano su partido escondía en el armario idénticas vías de financiación irregular. De modo que el socialismo liderado hoy por Puig tenía en sus filas un Bárcenas dedicado a la corrupción electoral, conforme acaba de confesar el exgerente del PSPV, revelando la existencia de una caja B. De modo que Puig tenía una sede maldita, como la pepera Génova, que finalmente acabaron vendiendo. De modo que se han tirado años embaucando con la cursilería del «renacimiento valenciano», ocultando la mugre bajo la alcantarilla, y en cuanto salta el escándalo el número dos del presidente valenciano, y además jefe del grupo parlamentario, se convierte en abogado defensor de la trama. Por la mañana bramaba contra los corruptos en la tribuna, por la tarde los defendía en el juzgado, sin bajarse del coche oficial. Ahora conocemos la respuesta a tanto descaro: fue enviado en misión oficial para controlar la porquería. De modo que Camps no era lo peor de lo peor". Pero de esto, Sánchez hace mutis por el foro. Moción de censura en Valencia.





La Razón

"Moncloa eleva la presión sobre el PP para renovar ahora el CGPJ". Esto es el día de la marmota.

Jesús Rivases habla de otra marmota, la del referéndum. "Sánchez quizá no mienta, sin embargo, la realidad contradice una y otra vez las palabras del inquilino de la Moncloa, sin que eso le altere lo más mínimo". "Descarta un referéndum o consulta en Cataluña, mientras Pere Aragonès reclama un acuerdo en 2023 sobre la fecha de celebración y Feijóo, a quien el tiempo dará o quitará credibilidad, no se fía de ninguno de los dos". "Descartarla ahora da votos, pero nada impide –y ERC esperará– que sea el peaje para poder gobernar después de la cita con las urnas". Eso lo tenemos todos clarísimo.





Y Julián Cabrera pierde el tiempo con esos socialistas cabreados con Sánchez. "Los Page o Lambán han trasladado sus discrepancias con el Gobierno a los medios de comunicación, cosa legítima pero tan irrelevante en el partido como proporcional al vértigo de estos dirigentes frente a una demoscopia que castiga en sus territorios las políticas del líder nacional y, claro, en mayo hay elecciones y la decente gestión autonómica o local se puede ir al traste por un quítame allá los pactos con el separatismo. Menos hacerse un «Leguina» habrá un constante amagar y no dar para frenar fugas de votos al centro derecha y ahora me pregunto: ¿veríamos el mismo rasgado de vestiduras el día después del 29 de mayo?". Pues a ver, si retienen el poder cerrarán la boca, para qué meterse en líos si siguen cobrando. Y si lo pierden cerrarán la boca para que Sánchez les dé alguna calderilla en el partido para seguir cobrando.