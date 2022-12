¿"Pedro tiene miedo" o "triunfante y seductor"?

El Mundo

"El Gobierno cede con el TC tras los avisos del Rey y la UE: "Se había dado cuenta de que había llegado a un punto peligroso"". Sí, a un golpe de estado, sin ir más lejos. "El Gobierno pasa de descalificar la bajada del IVA de los alimentos a hacerla su medida estrella". Un clásico ya en Sánchez, descalifica cualquier cosa que diga el PP, si lo dice Ayuso ya pasa al insulto directo, y unos meses después implanta las mismas medidas y presume como si hubieran sido idea suya.

Dice Santiago González que "el balance de fin de año de los presidentes socialistas es el momento cumbre de su pérdida de respeto a la verdad". Hombre, Santiago, no lo dirás por Sánchez, ese nunca se la tuvo. Ayer anunció "la eliminación del IVA para los productos básicos, una medida que le había sugerido Feijóo hace exactamente tres meses, el 27 de septiembre pasado y que ni siquiera le agradeció. Como la derecha tiene su corazoncito, se dolía Cuca Gamarra de que lejos de agradecer el consejo, el psicópata se empleó a modo para acusar al partido de la oposición y a su líder de seguir igual que con Casado, incumpliendo flagrantemente la Constitución, ya tengo escrito que para el okupa de La Moncloa la Constitución tiene un solo artículo, según el cual es obligatorio el nombramiento de los vocales del CGPJ con los cargos prorrogados. También acusó al partido de la oposición de amordazar al parlamento". Es normal que los presidentes hagan alardes en los balances anuales, lo que no es normal es que dediquen la mitad del tiempo a insultar a la oposición.

Para Jorge Bustos "lo bueno de que la economía española sea la mejor de Europa, al decir de Pedro, y al mismo tiempo esté necesitada de un plan anticrisis tras otro es que permite a Pedro estar en dos lugares a la vez y que los dos sean mentira: el liderato y el plan. Apunté como pude otras muchas mentiras que fue encadenando la voz de Pedro". Pues ya hiciste un gran esfuerzo, Bustos, era una trola tras otra.

"Conviene recordar que Pedro no miente a todos los españoles, la mayoría de los cuales ha dejado de creerle, sino solo a los suyos, que necesitan agarrarse a una pálida sombra de autoestima para volver a meter la vieja papeleta del PSOE en una urna". Los suyos son ahora Podemos, los separatistas y los terroristas. Votar PSOE es votar Podemos, votar la independencia de Cataluña pisoteando a la mitad de los catalanes y votar el tiro en la nuca. Eso significa ahora votar al PSOE.

"El balance pedrista constó de tres partes: pedrea, pedrisco y patrañas. Abrió el grifo del calabobos presupuestario, atacó al PP después de plagiarle su medida estrella (rebaja del IVA) y se jactó de triunfos desconectados de la realidad social que gobierna". Pedro y su mundo.

Enumera Bustos todas las mentiras de Pedro ayer, "súbitas carcajadas amenazan mi vejiga mientras tecleo", aunque cuando prometió "un nuevo mecanismo de rendición de cuentas", ya Bustos tuvo que hacer "pausa para ir al baño: la risa me afloja los esfínteres". "Y coronó su homenaje al octavo mandamiento con esta maravilla: "Como líder de la oposición y como presidente siempre me he mantenido fiel a mis compromisos"". Ole tus c…, Pedro.

El País

"El Tribunal Constitucional abre una etapa de mayoría progresista". "El Gobierno aprueba un cheque de 200 euros para 4,2 millones de hogares y rebaja el IVA a los alimentos básicos".

Al periódico del régimen se le olvida mencionar que la bajada del IVA es una medida del PP, no del Gobierno. Lo de Anabel Díez no tiene nombre. "La oposición conservadora carece de tiempo, de intención y y de actitud, según su estrategia electoral, para hacer distinciones y matices sobre las medidas que propone el Gobierno de coalición". Vamos a ver, Sánchez dedicó gran parte de su charleta a insultar y descalificar a la oposición. Esa parte Anabel se la perdió.

"El Gobierno forzará al máximo la capacidad del Estado, hasta el último día de legislatura, para poner recursos públicos a disposición de "las clases medias y trabajadoras", como repiten todos sus miembros en una expresión encadenada". Y como repiten los periodistas a su servicio como Anabel. "El PP, desde el otro extremo de la cuerda, no ahorrará recursos dialécticos para quitar todo valor a cualquier acción del Gobierno". Es algo que suele suceder con la oposición. Cuando Sánchez estaba en la oposición también criticaba todas las medidas del Gobierno, es más, estando en el Gobierno dedica más tiempo a descalificar a la oposición que a gobernar.

Lo que es el colmo es ya cuando dice Anabel que "la rebaja del IVA de alimentos básicos, tan necesario ante la evidencia de que la inflación se desborda en los alimentos en relación al índice medio, suscita de entrada debate entre los economistas". Hace tres meses que Feijóo pidió bajar el IVA y el Gobierno y sus servidores mediáticos -esos sí que son poderes oscuros – le pusieron a caer de un burro, de ignorante, insolvente, etc, etc. Y ahora resulta que era necesario.

"No habrá referéndum de autodeterminación por mucho que lo demande el presidente catalán, Pere Aragonés. "Que pidan lo que quieran", ha sostenido Pedro Sánchez con reiteración y distintas fórmulas de negación. El PP no las tiene en cuenta", dice Anabel. La carcajada la oye hasta mi vecino. Ahora soy yo la que tiene que ir al baño.

Hoy los editoriales no se van por los cerros de Úbeda. Se centran en la actualidad. El primero por el TC. "Acaba con una situación inaceptable que estaba erosionando al árbitro constitucional por el empeño partidista del Partido Popular y que no se puede volver a repetir". Obvia que ha sido el CGPJ el que ha resuelto el problema después de que el bloque de izquierdas haya renunciado a su candidato.

Tras echar toda la culpa al PP de lo ocurrido, como si Sánchez no hubiera intentado asaltar el Poder Judicial, dice que "este modelo de elección de los órganos constitucionales es insuficiente para hacer funcionar al sistema cuando una parte actúa con deslealtad. Sin prisas, y con todas las garantías, hay que reformarlo para evitar la apropiación irregular de las mayorías, para evitar el partidismo extremo del poder judicial y para devolver el prestigio a instituciones fundamentales de la democracia". Pero no concreta en qué consiste la reforma. Miedo da. El otro editorial, sobre las medidas económicas de Sánchez, no merece comentario. Basta volver a escuchar a Sánchez.

ABC

"Los alimentos básicos no pagarán IVA". "Hay que reconocer que hay medidas positivas para una coyuntura excepcional como la que vive la economía española, como la rebaja del IVA para los alimentos y el cheque de 200 euros para las rentas más bajas, que siempre serán superiores técnicamente que el control político de los precios o la prórroga forzosa de contratos que se ha decidido aplicar a los alquileres por la presión de Yolanda Díaz y Unidas Podemos. La bajada del IVA para los alimentos la habían pedido Vox y el Partido Popular, aunque la propuesta de éste incluía productos frescos, como la carne y el pescado, que Sánchez ha decidido dejar fuera. En este caso, vuelve a ocurrir lo que ya sucedió con el IVA de la electricidad a principios de año, que el PP propone, pero es Sánchez quien copia y dispone", dice el editorial.

"Esta generosidad ha sido posible porque el Gobierno cuenta con un exceso de recaudación provocado por el impacto de la inflación en los principales impuestos que recauda Hacienda, y porque Bruselas ha decidido hacer la vista gorda, suspendiendo las reglas del Pacto de Estabilidad y Crecimiento en las cuentas públicas de los países miembros de la eurozona". Vamos, que Feijóo tenía razón cuando dijo que el Gobierno se estaba forrando con la inflación.

"El paquete de ayudas de Sánchez, unido a las últimas cifras de crecimiento de la economía, no permiten afirmar al cien por cien que España vaya a esquivar una recesión, pero sí que la economía no inclinará el tablero electoral, como presumían algunos estrategas de la oposición hasta el verano. La auténtica crisis de España ahora mismo es de carácter institucional, y el presidente del Gobierno la enterró ayer bajo una lluvia de millones". Una estrategia que suele dar resultado.

Como dice Julián Quirós "Sánchez cree que la economía le premiará con un nuevo mandato y hasta le conseguirá el perdón de sus mentiras y sus pactos contra natura". En un año, y tratándose de Sánchez, cualquier cosa puede pasar. Y seguirá mintiendo, va en su naturaleza. Ayer estaba exultante.

El otro editorial habla del TC. "La elección por parte del Consejo General del Poder Judicial, y por unanimidad, de los dos magistrados del Tribunal Constitucional que le correspondía designar, deja sin fundamento las críticas interesadas del Gobierno a una parte de la alta magistratura, a la que acusa de amenazar nuestro sistema democrático". "El Gobierno ha jugado sin disimulo la carta del maniqueísmo, a conveniencia de parte y a costa de unas instituciones deterioradas por sus maniobras". Sin embargo, Sánchez va ganando. La gente quiere pasta, le importa una higa el TC, el CGPJ y sus tejemanejes.

La Razón

"Sánchez da por concluida la «agenda catalana» y desprecia la independencia". Bueno, es que ayer no tocaba, ayer era el día de los Reyes Majos. Sánchez será el mismísimo diablo, pero tonto, no. Dice el editorial que "Pedro Sánchez se reservó una traca millonaria para su balance del año. Son las ayudas propuestas por el PP hace meses y descartadas por Sánchez". El balance es que han sido "doce meses malos para los españoles y buenos para Sánchez y sus socios. 2023 será el del referéndum en Cataluña. Moncloa lo ha desmentido, pero su fuerte no es la credibilidad. Y el año en el que al fin los españoles podrán tomar la palabra frente a un gobierno que los ha silenciado".

Pedro Narváez dice que "Pedro tiene miedo". Pues no se le nota nada, la verdad. "Empleó demasiado tiempo en atacar al PP. Oh, sí, ahí se notó que el valiente se asusta. Si quieres desprestigiar al adversario es porque piensas que puede ganarte. Es la conclusión de este discurso. Sánchez siente el aliento en la nuca y, más que sostener el gobierno de la gente lo que teme es que la gente busque otro gobierno". Pues es un magnífico actor. Juan Ramón Lucas le vio "triunfante y seductor". A ver quién de los dos tiene razón, pero yo apostaría por Lucas. Lo de insultar a la oposición no es una táctica, es que no puede evitar expresar el odio y el desprecio hacia cualquiera que le lleve la contraria.