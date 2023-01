Paco Núñez: "Con el agua el socialismo siempre ha querido llevar a cabo una guerra"

La sequía que ha sufrido España durante 2022 ha vuelto a reabrir el eterno debate sobre los recursos hídricos nacionales y los distintos trasvases que hay entre cuencas. El más tensionado es el Tajo-Segura que enfrenta a las CCAA del centro de y del Levante desde hace décadas. Con el Gobierno de Pedro Sánchez y las políticas medioambientales impuestas desde Europa la situación se ha agravado aún más.

En el programa Es la Mañana de Federico de esRadio el candidato a la presidencia de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha comentado la situación a la que se enfrenta la CCAA que puede llegar a presidir en las próximas elecciones de mayo de este año. Núñez ha dicho que "lo más preocupante de todo es que efectivamente hay bandos por que con el agua el socialismo siempre ha querido llevar a cabo una guerra". Para él, "lo triste es que solo hay un ganador: el ecologista radical y las políticas integristas de izquierda que se alejan mucho de las necesidades de los agricultores y ganaderos".

El líder del PP en CL-M ha asegurado que "a partir de mayo" va a "presidir Castilla-La Mancha" y que su "preocupación" es que sus "agricultores y ganaderos puedan llevar a cabo unas explotaciones con el agua suficiente para que sean productivas". También le preocupa "que haya un pacto nacional por el agua que permita que la política de agua sea una política de Estado que garantice que sea un elemento de riqueza y no un elemento bélico".

En este sentido, el presidente de los populares castellanomanchegos ha afirmado que "nos mienten los socialistas de un lado y del otro porque viven amparados en la mentira permanente de Sánchez" y que "lo que los españoles están esperando oír es que hay una postura común que nos permita garantizar que a los agricultores y ganaderos el agua se les va a suministrar como un elemento de riqueza, de prosperidad y de futuro para España y que vamos a hacerlo con esa conciencia nacional que nos va a permitir que España siga creciendo y avanzando y eso hoy en manos del socialismo está muy muy lejos".

"Agricultores y ganaderos no tienen más agua"

Paco Núñez está "en desacuerdo" con los discursos que critican que Castilla-La Mancha no permite que se trasvase el Tajo. Ha dicho que "si le preguntas a los agricultores y ganaderos de C-LM le dirán que no tienen más agua. No hay más que pasear por esas explotaciones y preguntarles por las perspectivas que tienen". Además ha culpado a las décadas de administraciones socialistas, con el paréntesis de los cuatro años de María Dolores de Cospedal, para que "lo que hoy tenemos es mas dificultades de acceso al agua".

"Espero que por el bien de los valencianos, a los que quiero muchísimo, que Mazón sea su presidente a partir de mayo y estoy convencido que yo voy a gobernar Castilla-La Mancha", ha indicado Paco Núñez. El líder del PP en C-LM cree que "eso va a cambiar la posición sobre el agua" porque la postura del PP "es garantizar una política nacional sobre el agua". Además ha recordado que gobernando los populares se consiguió llegar a un acuerdo que la presidencia del socialista José Luis Rodríguez Zapatero dinamitó.

Sabe que no será "una negociación ni sencilla ni rápida y que habrá que tener en cuenta a los técnicos", pero ha garantizado que "el objetivo fundamental del PP cuando hablamos de agua es garantizar que nuestros agricultores y ganaderos puedan rentabilizar sus explotaciones. No nos vamos a llevar por el ecologismo radical y sí por los agricultores y ganaderos".

Encuestas y un 'Cara al Sol’

El presidente del PP en Castilla-La Mancha y candidato para arrebatar a Emiliano García Page la presidencia de la región ha hablado también de sondeos y ha señalado que "las encuestas que maneja el PP, y que coinciden con las casas demoscópicas, nos dicen que hoy el PP en C-LM podía formar gobierno". Ha recordado que aún "quedan 5 meses", pero está "convencido de que en mayo vamos a ser capaces de que la alternativa al socialismo tenga muchos apoyos".

Ha criticado a los diputados socialistas castellanomanchegos que han votado a favor de eliminar el delito de sedición y la modificación del de malversación. Paco Núñez ha dicho que "el actual socialismo en C-LM está blanqueando a Sánchez y sus diputados votan todo". "Page y Sánchez son lo mismo, porque son dirigentes del PSOE que ahora mismo es un problema para España", ha añadido.

Preguntado por el concejal de Cabanillas del Campo (Guadalajara) que fue grabado cantando el Cara al Sol, Núñez ha respondido que cuando en el partido "tuvimos conocimiento de la noticia, procedimos según marcan los estatutos, que no es otra cosa que la apertura de un expediente informativo". Por otro lado, al líder del PP castellano-manchego le "gustaría saber si el partido socialista de C-LM va a abrir expediente a los diputados socialistas que han decidido modificar el Código Penal para que los sediciosos dejen de ser delincuentes, o a los que han decidido votar la modificación del Código Penal para modificar el delito de malversación". "Me siento profundamente español, soy de Albacete, de Castilla-La Mancha, y siento pasión de mi país. Tengo claro que sólo tendremos futuro dentro de una España fuerte y democrática, y lo que ha hecho el PSOE de Sánchez y el PSOE de Page es un ataque a la democracia, al Estado de derecho y la unidad de nuestro país", ha concluido.