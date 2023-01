El ya expresidente del Tribunal Constitucional, Pedro González-Trevijano, se ha despedido este lunes de la Presidencia con un recado al Gobierno de Pedro Sánchez por sus reformas para asaltar la justicia. Una crítica que no ha gustado nada al presidente del Senado, Ander Gil, que se ha negado a aplaudir la intervención del magistrado durante la toma de posesión de los cuatro nuevos magistrados del Tribunal de Garantías: César Tolosa, María Luisa Segoviano, Juan Carlos Campo y Laura Díez.

González-Trevijano cuya última decisión fue admitir la suspensión cautelar del asalto judicial del Gobierno de Pedro Sánchez al propio Constitucional y al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), se ha despedido con un discurso firme y muy crítico con las actuaciones del Ejecutivo: "Libertad e igualdad son los fundamentos en que se asienta nuestro régimen constitucional. Asegurar el éxito de esta diarquía, y no dictar decisiones políticas con parcos ropajes jurídicos, constituyen, pues, las dos caras insoslayables de la alta tarea encomendada".

"No convirtamos los consensos y mayorías cualificadas previstas constitucionalmente en automáticos regímenes de cuotas o en un indefinido impasse. Tampoco difuminemos los pesos y contrapesos de nuestra Ley Fundamental, ni apresuremos reformas que incidan sin consenso en el originario pacto constitucional, ni desdibujemos la autonomía de unos órganos constitucionales frente a otros", añadía.

"De lo contrario, sin supremacía de la Constitución, ni imperio de la ley, sin "checks and balances", sin un adecuado funcionamiento de los órganos constitucionales, esto es, sin sujeción real y cumplimiento responsable por parte de los poderes públicos de nuestra Norma Superior, del ordenamiento jurídico y de las decisiones del Tribunal Constitucional, no habrá democracia, ni libertad, ni Constitución", apuntaba González-Trevijano.

"No comparto la falsaria dicotomía entre jueces ‘conservadores’ y ‘progresistas’, así como las reclamaciones de imposibles unanimidades, por lo demás inexistentes en los demás ámbitos de la sociedad, y que no son nunca un fin en sí mismas. No hay tampoco sentencias parciales de la mayoría. Hay, sin más, sentencias, aunque todos anhelemos su mayor respaldo posible. Tampoco es ocioso recordar, que el procedimiento de designación no implica un mecanismo de representación. El magistrado no representa a nadie. Ni al órgano por el que fue elegido, ni a la fuerza parlamentaria que impulsó su proposición. Está a solas con su conciencia y sólo de ella depende. La ausencia de espurios vínculos y su indeclinable independencia son exigencias de su legitimidad de origen y de ejercicio", concluía en alusión a la independencia de los magistrados.

Acto de renovación del Tribunal Constitcional.

Ander Gil se indigna

Tras el discurso, el presidente del Senado, Ander Gil, reprobaba estas críticas y se negaba a aplaudir las palabras de González-Trevijano. Fuentes de su entorno señalaban que estas críticas están "fuera de lugar en un presidente cesante".

Por su parte, el presidente del TC en funciones, Ricardo Enríquez, convocaba un Pleno para elegir al presidente/a y al vicepresidente/a este miércoles a las 13 horas. Los candidatos son los magistrados izquierdistas Cándido Conde-Pumpido y María Luisa Balaguer. Recordamos que tras la renovación, el Pleno del Constitucional está compuesto por 7 magistrados izquierdistas y 4 conservadores.