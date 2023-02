Un acto sobre los Acuerdos de Oslo, excusa para otra demostración antisemita en la Complutense: "Fuera sionistas"

Unos actos en los que iba a participar la embajadora de Israel, Rodica Radian-Gordon, serán la nueva excusa para una demostración antisemita en la Universidad Complutense: un colectivo que no se identifica ha repartido octavillas en las que advierte que "la Complu es antifascista y antisionista", preguntan si "¿sabías que viene la embajadora del apartheid israelí a la universidad". Finalmente, bajo el lema "fuera sionistas de la universidad" pide a los estudiantes que se unan "contra la normalización del colonialismo y del racismo" a una concentración que tendrá lugar este miércoles 8 a las 9 de la mañana.

La antisemita convocatoria responde a unos actos convocados por profesores del Departamento de Lingüística General, Estudios Árabes, Hebreos, Vascos y de Asia Oriental de la Universidad Complutense de Madrid. Se celebra en dos días consecutivos y se da la circunstancia de que, si bien es cierto que la embajadora israelí está invitada a acudir mañana miércoles, un día antes –este mismo martes– va a estar también el autodenominado embajador de Palestina en nuestro país, Husni Abdel Wahed, al que en la convocatoria se le reconoce el cargo pese a que no existe la embajada palestina ya que tampoco existe el Estado palestino.

Los actos tienen lugar en el salón de actos de la Facultad de Filología y, además de los dos embajadores participarán Enrique Guerrero Salom, exeuroparlamentario del PSOE, el diputado popular Gabriel Elorriaga y varios profesores de la propia Complutense y otras universidades.

"Espero que sea pacífica"

En conversación telefónica con Libertad Digital, el profesor David Villar –uno de los organizadores del acto– ha asegurado que está viviendo "con normalidad" los hechos y ha recalcado que desde el primer momento su intención con los actos es ofrecer "las dos perspectivas" sobre el conflicto.

Por esto mismo, Villar lamenta que aquellos que han convocado la concentración "están dando una imagen parcial", ya que "no es un evento a favor de un estado" y, por tanto, aquellos que les acusan de sionistas "están dando una visión parcial".

Aun así, el profesor espera que la manifestación "sea pacífica" si bien, aunque nos cuenta que desde su departamento saben quién está contribuyendo a difundir la convocatoria, reconoce que no han logrado descubrir quién está detrás de ella. Y sobre aquellos que están publicitando la manifestación nos dice que son "asociaciones de la universidad" a las que han "enviado una comunicación privada explicando nuestras razones" para organizar el acto, pero "todavía no hemos tenido respuesta". Son grupos que "no aceptan la existencia de Israel ni la resolución de la ONU" que le dio vida.

Pese a los antecedentes en esa universidad, Villar insiste en mostrar sus esperanzas de que "la manifestación sea pacífica, no sé quién va a venir, pero en la Universidad Complutense siempre he visto manifestaciones pacíficas".