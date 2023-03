Pardo de Vera se retracta de su acusación de pederastia contra el ex de María Sevilla para evitar la demanda

Casi un año después de tachar de pederasta a Rafael Marcos en TVE, la periodista Ana Pardo de Vera ha optado por rectificar en su cuenta de Twitter para tratar de evitar la demanda que el ex de María Sevilla, la que fuera presidenta de Infancia Libre, anunció contra ella, Irene Montero y Ángela Rodríguez Pam. Todas ellas le tacharon de maltratador y pederasta para tratar de justificar que su ex secuestrase a su hijo, a pesar de que no existe ninguna condena contra él.

"Imputé por error a Rafael Marcos una condena inexistente por abuso sexual a su hijo confundiéndolo con otro de los implicados en el llamado ‘caso Infancia Libre’, por lo que rectifico y pido disculpas por ese error que me llevó, además, a calificarle de pederasta", se excusa la periodista en sus redes sociales.

❗️En el programa 'La Hora de la 1', de TVE, a fecha 26 de mayo de 2022, imputé por error a Rafael Marcos una condena inexistente por abuso sexual a su hijo confundiéndolo con otro de los implicados en el llamado 'caso Infancia Libre', por lo que rectifico … 👇🏼 — Ana Pardo de Vera P. (@pardodevera) March 1, 2023

En declaraciones a Libertad Digital, sin embargo, Marcos asegura que tal rectificación solo buscar eludir la anunciada demanda contra ella e insiste en que, en cualquier caso, tal maniobra es "insuficiente", por cuanto debe realizarse en el mismo medio en el que le tachó de pederasta. "Un tuit no tiene la magnitud con la que falto a mi honor y mucho menos se repara con unas palabras, debe dar la cara en televisión", ha insistido en referencia al programa de TVE en el que se pronunció la periodista.

​El secuestro de María Sevilla

El caso de Rafael Marcos fue uno de los más mediáticos de los que se conocieron a raíz de la desarticulación de Infancia Libre, una asociación presidida por su ex, María Sevilla, y que llegó a ser investigada como organización criminal por asesorar a mujeres para secuestrar a sus hijos y alejarles de sus padres mediante denuncias falsas.

La propia Sevilla interpuso hasta seis denuncias falsas contra Rafael Marcos y mantuvo a su hijo retenido durante más de dos años en una finca de Villar de Cañas (Cuenca) sin escolarizar y sin ver prácticamente la luz del sol hasta que la Policía Nacional dio con su paradero. Durante ese tiempo, el niño tampoco había pasado ningún control médico, por lo que acumulaba varias vacunas sin poner.

Tal y como revelaron los agentes que le rescataron, la casa se encontraba en condiciones insalubres y estaba repleta de inscripciones bíblicas. De hecho, cuando se llevaron al pequeño, Sevilla no dudó en gritarle: "Recuerda que tu padre es el diablo, llévate la Biblia porque la vas a necesitar".

Las acusaciones de Pardo de Vera

A pesar de la gravedad del caso, el Gobierno le concedió el indulto, una medida de gracia celebrada especialmente por la ministra de Igualdad, Irene Montero, que llegó a calificarla como "madre protectora", aun sabiendo que todas las denuncias contra su ex fueron desestimadas. En los medios, Sevilla tuvo también numerosas valedoras, entre ellas, la periodista de Público Ana Pardo de Vera.

En su afán por defenderla a cualquier precio, el 26 de mayo de 2022 acudió a la tertulia de La Hora de la 1 de TVE, donde llegó a decir que Rafael Marcos, la víctima junto a su hijo de todo este desgraciado caso, era un pederasta. "Cuando hay una condena por abuso sexual del padre, qué quieres que te diga como madre… -alegó la periodista-. No lo tuvo secuestrado, lo tuvo alejado de su padre, que es un pederasta".

Rectificar con un tuit

Tras escuchar aquellas palabras, los abogados que representan a Rafael Marcos pidieron la inmediata rectificación y amenazaron con presentar una querella por un posible delito de calumnias, hecho que requería de un acto previo de conciliación. Lo mismo hizo con Irene Montero y Ángela Rodríguez Pam. En vista de lo que se venía encima, este jueves Pardo de Vera ha optado por recurrir a su cuenta de Twitter para llevar a cabo la rectificación exigida.

Sabedora de que lo que le pedía Rafael Marcos era una rectificación en TVE, la periodista trata de justificarse: "Las políticas de colaboración de RTVE, que conocía y acato, me han impedido rectificar en el mismo programa donde cometí el error, como habría sido mi deseo. En todo caso, quiero pedir disculpas también al equipo del programa por el error cometido. Esta rectificación solo pretende corregir el involuntario error cometido respecto del señor Marcos, y la considero una obligación en el oficio que ejerzo desde hace 25 años". Y concluye: "Me equivoco, pero no miento". Para Marcos, sin embargo, las explicaciones son insuficientes e insiste en que, aunque sea en otro programa, ha de buscar la manera de hacerlo en TVE, una cadena que lógicamente tiene mayor alcance que las redes sociales de la periodista.