El cadáver del pozo del intermediario pertenece a Juan Miguel Isla: "Hace un mes que me dijeron que no volvería"

A Nardy, su mujer, no le ha cogido por sorpresa. El cadáver hallado el pasado martes en el pozo de una finca agrícola de Valdepeñas propiedad de Antonio C. V. -conocido como el intermediario de Manzanares- pertenece a Juan Miguel Isla, el empresario del sector vinícola desaparecido el 22 de julio de 2022. Así lo han determinado los análisis biológicos practicados a los restos, han confirmado a Libertad Digital fuentes cercanas al caso.

Cuando se le perdió la pista, su esposa estaba fuera de España. Ellos habían hablado la noche anterior y él no le escribió para desearle los buenos días -como era habitual-. A ella le saltaron todas las alarmas. A las doce del mediodía, tras incesantes llamadas por su parte, se apaga su teléfono. Se puso en contacto con la Guardia Civil y se inició su búsqueda. En la casa, estaba todo "aparentemente normal".

Poco después, la UCO se hizo cargo de la investigación y ella supo que "algo malo le había pasado". No tardaron en confirmarle que las hipótesis de la marcha voluntaria y el suicidio habían quedado "descartadas". Las sospechas siempre pesaron sobre Antonio C. V., la última persona que le vio antes de su desaparición. El intermediario reconoció que habían quedado, que se subió a su coche y que le pagó una importante suma de dinero. Pero también aseguró que "le había dejado sano y salvo en un paso de peatones".

Sabía que no volvería

Sin embargo, hace tiempo que Nardy esperaba la noticia del terrible desenlace. En parte, esto le ha permitido llevar un poco mejor todo lo que ha acontecido en las últimas horas. "Me fueron preparando", explica en declaraciones a este periódico. Se refiere a los investigadores que han llevado el caso de su marido. Un "ejército de ángeles" que no ha parado de buscarlo desde el primer día. Por su forma de hablar, es obvio que se siente muy agradecida.

"Hace un mes que me dijeron que él no volvería, que empezara a aceptarlo", señala. Una vez realizó el trabajo de asimilar que su marido ya no estaba, sólo quería "que lo encontraran y darle cristiana sepultura". Que no apareciera era el peor de sus temores. Pero los agentes siempre se mostraron convencidos de que lo encontrarían y a ella le transmitieron esa seguridad. "Los responsables pagarán y llegaremos a él", le dijeron.

Prevenida de la crueldad

Por eso está siendo capaz de mantener la calma en estos duros momentos. "Me siento fortalecida, con una cierta paz", comentaba a LD poco después de que le comunicasen que habían encontrado un cadáver que podía corresponder a Juan Miguel. Ella estaba prevenida de que se iba a realizar el registro y de que era muy probable que allí se hallaran sus restos. Conocer los pasos que iba a ir dando la Guardia Civil, le ha dado mucha tranquilidad.

Sabe que hay muchos detalles de los que no le dirán nada hasta que concluya la investigación. Pero es consciente de que lo han hecho así por el bien del caso y que le han tenido informada de todo aquello que no comprometía las actuaciones de los agentes. Para cuando llegue el momento de que le cuenten todo, también le han pedido que se prepare. "Puede haber mucha crueldad", le han advertido.

La última voluntad de Juan Miguel

Ella no puede dejar de pesar en lo que le pudieron hacerle a su marido los responsables de su muerte. No obstante, ahora que se ha confirmado que el cuerpo es de Juan Miguel, lo importante para Nardy es cumplir con su última voluntad. Él pertenecía a una hermandad, nos cuenta, y siempre le decía: "si me pasa algo, tú me pones mi traje de nazareno y a descansar". "Por eso me partía el corazón que no se encontrara su cuerpo", comenta.

"Haberlo encontrado me da un poco de alivio", reconoce, "aunque esto nunca se puede cerrar". "Esta herida quedará abierta para siempre, el trauma es demasiado grande", añade. Eso sí, Juan Miguel tendrá un lugar donde Nardy pueda "llevarle flores cada mes", como hacía él con ella en vida. "Mi marido me regalaba flores todos los meses", dice su mujer emocionada, "cada vez que cumplíamos un mes más (de relación)".