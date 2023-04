Ana Obregón factura en 'Hola' mientras "nos arroja al precipicio de las redes"

El Mundo

"La guerra en la izquierda por Sumar pone siete gobiernos del PSOE en riesgo". "Sánchez define a Sumar como un "puzle" y espera que Podemos se integre en el proyecto de Díaz". Por la cuenta que le tiene. El tema Yolanda se va agotando según transcurre la semana y se impone Ana Obregón.

"Los líos legales de Ana Obregón para registrar a su nieta como hija en España". Pues ella lo tenía muy clarito. Leyre Iglesias dice que, para variar, algunos están sobreactuando. "Quizá convenga subrayar que Ana Obregón no ha matado a nadie. En el debate en torno a este show sorprenden varios razonamientos. Uno es que la gente haya descubierto que el dinero permite hacer cosas que sin él resultan inaccesibles". Hay que jorobarse. Irene Montero se compra un casoplón en Galapagar mientras otros tienen que vivir de alquiler en zulos de 30 metros cuadrados. Echenique se puede permitir vivir en el barrio de Salamanca mientras otros se tienen que conformar con Villaverde bajo. La vida es muy injusta, sí.

"Sorprenden también las certezas inquebrantables y el agresivo moralismo con los que se despacha un asunto mucho más complejo que el de la estridencia telenovelesca de Ana Obregón. Ahora va a resultar que defender la gestación subrogada es defender el capricho de una mujer cuya salud mental sería objeto de compasión, si no hubiera tocado un tema tabú para el feminismo populista". Siempre son las mismas tías plomazo dando lecciones, no hay quien las soporte.

"La invocación de la libertad sin límites para las mujeres choca con un muro de espesa incoherencia cuando asoman la prostitución y la gestación subrogada". Ah sí, por ahí no pasan. Las mujeres son libres salvo para lo que manden Irene y Yolanda.

David Jiménez Torres rebusca el lado intelectual del tema. "Cuando empezó a circular por las redes sociales la hipótesis nieta, el principal argumento en contra era: ¿por qué no lo habría dicho desde el principio? La segunda exclusiva de ¡Hola!, publicada una semana después de la primera, sugiere un manejo de los tiempos -ya sea por parte de Obregón, de sus representantes o de la revista- para aumentar el interés y la repercusión mediática de esta historia. Y funciona, claro. Porque la artificiosidad del debate público, la facilidad con la que los políticos, los medios o los famosos contribuyen a dirigirlo, nos molesta solo en la teoría. En la práctica, en cuanto surge una de estas polémicas, millones de Segismundos nos dirigimos como lemmings al precipicio de las redes". Pues claro, hijo, y menos mal. Ya estamos de Yolanda hasta la coronilla.

El País

"Sánchez alienta el acuerdo entre Sumar y Podemos". Le va la vida en ello. A ver si al ideólogo del espacio de Yolanda le va a salir el tiro por la culata. "Lo que deseo es que encajen todas las piezas del puzle", ha dicho Sánchez". Anda, pillín, lo que deseas es que Pablo Iglesias desaparezca. Cómo no agache la cabecita ante tu elegida lo mismo te hace un descosido.

Pepa Bueno me ha dejado de piedra. ¡Un editorial sobre sanidad sin mencionar a Madrid ni poner a parir a Ayuso! Lo juro. "En lugar de mejorar, empeoran. El aumento de todos los indicadores de las listas de espera para ser atendidos en la sanidad pública debe considerarse uno de los mayores fracasos de gestión de los poderes públicos en España". ¡En España entera, no en la comunidad de Madrid! "Las listas de espera siguen creciendo y confirman que el sistema padece una disfunción grave y estructural a la que hay que enfrentarse con urgencia". Nada, ni Ayuso ni Madrid.

Tras un examen más en profundidad antes de dar la alarma sobre la salud mental del Pepa, descubro el truco. "En los últimos años ha entrado en un peligroso proceso de degradación por falta de recursos, sin que se observe una respuesta política acorde con la gravedad del problema". El enlace lleva a la siguiente noticia: "La sanidad madrileña resta recursos a los médicos de cabecera a la vez que favorece la atención privada". "Pero e l malestar se extiende, no solo entre los profesionales, sino también entre los pacientes" . Pinchas el enlace y te encuentras esto: "Decenas de miles de profesionales y usuarios de la Sanidad Pública de Madrid marchan contra el caos derivado del nuevo plan de reapertura de las urgencias extrahospitalarias de Ayuso".

Casi que estoy aliviada. Por un momento pensé que El País y Pepa Bueno se habían convertido en periodismo decente con algo de respeto a la verdad. No hay remedio para la banda mediática sanchista. Están corrompidos hasta el tuétano.

ABC

Caso Ahuja. "Una gamberrada, nada más". Sí, esos muchachos acosados en las televisiones donde se les llamó violadores por unos cánticos acordados con las chicas del colegio de al lado. Entró al trapo el Gobierno, con el presidente a la cabeza. Cachorros neonazis, les llamó esa mala bestia de Echenique. Y para qué hablar de las redes.

"El joven señalado por el caso Ahuja: "«Le acosaron, le quitaron la beca y se tuvo que volver a Mallorca»". ¿Nadie va a pagar por esto? ¿Se van a ir tertulianos, columnistas y políticos de rositas? Este chico les tiene que denunciar por daños y perjuicios, se merece una buena indemnización. "Se confirma, pues, que no existe recorrido judicial alguno para la conducta de los estudiantes, pero esta resolución contrasta con el juicio público y el linchamiento social al que se sometió a los colegiales y, por extensión, a la institución que los acoge", denuncia el editorial.

"Con demasiada frecuencia nos hemos acostumbrado a asistir a juicios públicos en sedes tan poco formales como los platós de televisión o las redes sociales. Desafortunadamente, a este uso gregario y contrario a los procesos garantistas que son propios en un Estado de derecho, se han sumado en los últimos años también los políticos". Sobre todo los de izquierdas, y no digamos los de Podemos, esos entran a matar sin cortarse un pelo. "Este caso debería servirnos para exigir unas maneras mucho más prudentes a nuestros representantes y para recordarles que son ellos, y no un grupo de adolescentes, los que están llamados a rendir cuentas ante la ciudadanía". Ellos están ahí por la pasta, qué rendir cuentas ni qué niño muerto. Dinero y Poder, es lo único que les interesa a nuestros políticos.

Cristina Casavón denuncia el veto del Gobierno a ABC, como a toda la prensa que no le soba el lomo a Pedro Sánchez, por otra parte. Como con Franco. La censura la impone Francisco Vallés en nombre de Pedro Sánchez. "No solo ha vetado a este periódico en el viaje de Sánchez a China, también ha impedido que le acompañemos en la gira presidencial por Chipre, Malta e Italia". Es la práctica habitual de la dictadura sanchista, censurar a los medios que no sean de su cuerda.

Cuenta Cristina que "ayer me contaba un catalán el secretito de su quiosquero: hay gente que compra el ABC y lo esconde dentro de 'El País', porque vivimos tiempos de fanatismos y lectura clandestina". "Hay un ambiente enrarecido, de siesta mal dormida y leyes de prensa heredofranquistas. Los de La Moncloa patrullan para erradicar la verdad de los quioscos y las librerías". Una Stasi, vaya.

La Razón

"Una diputada afín a Díaz salva el plan del PSOE con la ley del «sí es sí» tras el boicot de Podemos". En La Razón, Yolanda sigue siendo protagonista.

Belén Bajo dice que "Pablo Iglesias está viviendo su particular Semana Santa de Pasión". "Asiste a la traición, como su madre Luisa Turrión ha calificado la presentación de Sumar, de Yolanda Díaz". "Yolanda Díaz se lo debe todo a Pablo Iglesias". Parece que la traición es natural en el modo de actuar de esta chica, lo que no se entiende es que Pablo no lo supiera. A ver si no va a ser tan listo como se cree.

"El Triduo Pascual conmemora la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Unidas Podemos está viviendo su pasión y la gran pregunta es si Sumar de Yolanda Díaz va a suponer la muerte de Podemos o la resurrección de Pablo Iglesias". La pena es que no suponga la muerte de los dos (partidos).

José Antonio Vera dice que "Yolanda no es sino un producto elaborado por la factoría bolaña del pedrismo monclovita". Que "a Iglesias no le interesa otro Gobierno de izquierdas, sino el cuanto-peor-mejor de Feijóo con Vox en La Moncloa" para montar el follón en las calles y recuperar protagonismo. Que "pueden parecer aislados pero en realidad están en lo que quieren". Y que "Yolanda le va a quitar más votos a Sánchez que a ningún otro, digan lo que digan las encuestas tezanas". Vamos, nada nuevo de lo que viene diciendo la prensa toda la semana. Pablo, di algo, por Dios, danos algo de chicha que Yolanda ya aburre.