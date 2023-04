Yolanda Díaz interrumpida por los gritos contra Ada Colau en un acto en Barcelona

Yolanda Díaz, vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo, participaba esta mañana en un acto en Barcelona con Ada Colau. El acto Ganemos Barcelona se ha celebrado en al Palau de Congressos de Barcelona con la asistencia de unas 1.600 personas.

Nada más empezar su alocución varios asistentes han empezado a gritar, interrumpiendo a la flamante líder de Sumar, la plataforma de ultraizquierda que pretende aglutinar a todos los partidos de ese espacio político a nivel nacional y sustituir a Unidas Podemos con vistas a las elecciones generales de este año.

Aunque Sumar no se presenta a las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo, Yolanda Díaz va a dar apoyo a aquellas formaciones que se lo demanden, como ha hecho con Guanyem Barcelona, un apoyo que está provocando no pocos roces con Podemos. Las formación morada no se sumó al acto del Polideportivo Magariños de Madrid del pasado 2 de abril, donde tuvo lugar la puesta de largo de Sumar y la confirmación de que su líder Yolanda Díaz concurriría a las elecciones generales.

En el acto en Barcelona, la líder de Sumar ha hecho "un llamamiento a los trabajadores a que se movilicen en defensa del proyecto de Bcomú". Yolanda Díaz ha definido a Colau como una feminista, defensora de los derechos humanos y de la paz en el mundo, y ha insistido textualmente en que su modelo se emparenta con el del Gobierno de coalición.

En aquellas comunidades autónomas donde Podemos compite con otras fuerzas de extrema izquierda, como ocurre con Más Madrid o con Compromís, Yolanda Díaz tendrá que optar por apoyar a los morados o a esas fuerzas que se han aglutinado en Sumar.

Nada más iniciarse los gritos, que han interrumpido el discurso inicial de la vicepresidenta del Gobierno, el resto de asistentes al acto los han acallado con palmas y coreando "presidenta, presidenta". Al parecer, los gritos provenían de un grupo de okupas de la Escola Massana que, tras interrumpir a Yolanda Díaz, han abandonado voluntariamente el Palau de Congressos.

Por su parte, Ada Colau ha querido dejar claro su respaldo a Yolanda Díaz:

❤️ @Yolanda_Diaz_, serás la próxima presidenta de España. Barcelona y Catalunya sumarán para que así sea. Te ayudaremos a ganar y para eso necesitamos ganar Barcelona. Somos la única garantía de un gobierno progresista en Barcelona y en el Estado 🎥 Ada Colau a #GuanyemBarcelona pic.twitter.com/qpiImyXXh1 — Barcelona En Comú (@bcnencomu) April 22, 2023

"Queremos que seas la primera presidenta del Gobierno, nos merecemos que seas nuestra primera mujer progresista que manda en España y desde Barcelona vamos a ayudarte", ha dicho la alcaldesa de Barcelona.