'El País' se lanza al ataque contra Ana Rosa Quintana

El Mundo



"Ximo Puig pagó 57 veces a su hermano sin contrato cuando era alcalde". Sí, Carlos Cuesta (y otros periodistas en varios periódicos) llevan meses denunciando la corrupción del presidente valenciano sin que El Mundo dijera ni mu. Y, oh casualidad, ahora que es crucial el 28-M se sube al carro. En fin, bienvenido sea a la denuncia de la corrupción del PSOE valenciano. Nunca es tarde si la dicha es buena.



El editorial pide ahora a Puig "explicaciones detalladas ante la sospecha de nepotismo, una de las peores formas de corrupción". Más vale tarde que nunca. Eso sí, decir "tal como revela hoy El Mundo" es tener una cara de cemento armado. "La información que aportamos hoy supone un salto cualitativo en la medida en que atañe de forma directa a Ximo Puig". Lo que revela hoy El Mundo ya lo ha contado Carlos Cuesta en Libertad Digital en las más de 40 informaciones que ha publicado sobre Puig y su familia. Basta una simple búsqueda en Google para comprobarlo. "Ximo Puig ya no puede parapetarse en el silencio ni acotar el escándalo". Ejem...

David Jiménez Torres entra a fondo en esa idiotez que repite la izquierda a todas horas. "Las derechas no aguantan a Pedro Sánchez porque tienen un sentido patrimonial del poder, porque creen que el Gobierno les pertenece, porque no toleran que sea presidente alguien que no es de los suyos". "Incluso para lo que viene siendo el argumentario oficialista, esta interpretación resulta verdaderamente asombrosa". Al margen de falsa.



"Es que basta con conocer un poco la mentalidad de las derechas actuales para saber que, desde 1982, han interiorizado una profunda inseguridad ante las izquierdas en general y ante el PSOE en particular. La larga hegemonía del felipismo les llevó a asumir que quienes marcan las pautas políticas y culturales en España son los socialistas, y que las derechas solo alcanzan el poder en escenarios como los de 1996 y 2011". Y eso son hechos, no argumentarios. La izquierda ha gobernado en España mucho más tiempo que la derecha.



Raúl del Pozo avisa a Feijóo. "Lo peor que le puede ocurrir a las derecha es vender la piel de Pedro Sánchez antes de cazarlo. A la mayoría de los ciudadanos les repatea la cama redonda del sanchismo con los separatas, su democracia de decreto ley, su desprecio a la separación de poderes, la chulería del no es no, su discurso engañoso. Pero tiene mucha cara y mucha panoja que repartir. Esta no es una pelea entre los que mandan y los que quieren mandar sino un momento histórico en el que se pregunta a la nación si quiere seguir siéndolo". Sánchez es un tipo peligroso, mejor no menospreciarle.



Maite Rico no entiende, como muchos, "la furia que despliega Ione Belarra contra Juan Roig. Mira que hay supermercados en España". En mi barrio hay varios Dia, un Lidle, un Carrefour, un Aldi y otro nuevo de cuyo nombre no me acuerdo. "Pero la ministra de Asuntos Sociales tiene al presidente de Mercadona entre ceja y ceja. Hace cinco meses le llamó usurero, indecente y capitalista despiadado. Hoy añade "capo" a la lista y se declara dispuesta a organizar una cadena pública de supermercados para hundirlo. Siempre es mejor competir que guillotinar, algo hemos avanzado". Lo que tampoco se entiende es por qué ese señor lo consiente sin lanzarle encima a sus abogados.



El super bolivariano ya tiene nombre, Precio Justo, "e Irene Montero cuenta con experiencia para ser la cajera en jefe. A Echenique yo lo pondría en Atención al Cliente, para desincentivar cualquier reclamación". Maite, por favor, eso no, eso no, por favor, Echenique no, eres cruel, Maite, eres cruel.



"La verdad, no he conocido otro Gobierno tan empeñado, por ignorancia o cinismo, en tratarnos como a idiotas. Que rompen tabúes, dice Belarra. Lo que rompen es el sentido común y nuestra capacidad de asombro". ¿Y para qué quiere un podemita sentido común? Eso no les paga los sueldazos ni el coche oficial.

El País



Sánchez dará un pisito a todos los madrileños si votan PSOE. Bueno, no titula así, pero es lo que quiere decir. "Así se reparten los terrenos de Defensa para construir 20.000 viviendas sociales: Madrid concentra la mitad de los pisos". Lo llevas claro, Pepa.



Y es que Sánchez sigue repartiendo pisitos, será que al final ha encontrado el tan buscado filón. "La vivienda enfrenta a la coalición en plena campaña". "La disputa por un asunto que fue bandera de Unidas Podemos y ahora está enarbolando el PSOE, que ha convertido esta cuestión en el eje de la precampaña de Pedro Sánchez, ha llegado al cénit este lunes por la última medida anunciaba por el presidente en un mitin socialista el fin de semana, esto es el aval público del 20% de las viviendas para jóvenes para permitir que puedan cubrir el 100% del coste con la hipoteca que les ofrezca el banco, que suelen estar limitadas al 80%". Se ve que en los cinco años que lleva en Moncloa, Sánchez no se había enterado de los problemas de la vivienda y lo quiere arreglar en dos semanas. Palabra de Sánchez.



Pero lo más interesante que lleva hoy el periódico sanchista es el ataque a Mediaset y Ana Rosa a cuenta del fin de Sálvame.



"Ana Rosa Quintana domina la parrilla de Telecinco después de la cancelación de ‘Sálvame’". Firman Juan Carlos Galindo y Héctor Llanos Martínez. "Ana Rosa Quintana es la clara ganadora de la batalla que se ha desarrollado en los pasillos y despachos de Mediaset en los últimos meses". Bueno, los claros ganadores son los espectadores de Telecinco. "El movimiento configura una nueva parrilla en Telecinco en la que Ana Rosa Quintana y su productora, Unicorn Content, dan un golpe de mano y ocupan el hueco dejado por el fin del programa presentado por Jorge Javier Vázquez y producido por La Fábrica de la Tele tras 14 años en antena. Ese movimiento tiene también profundas implicaciones empresariales y políticas". No hay ningún golpe de mano, Jorge Javier ha destrazo un programa de éxito por mera ideología. "Los cambios han generado inquietud en el Gobierno y en formaciones de izquierdas, que interpretan que se trata de un movimiento más político que empresarial en un año de elecciones autonómicas, municipales y generales".Tiene narices, la cosa. Así que el Gobierno está inquieto porque ha perdido a ese chiflado como altavoz del sanchismo. Con todos los medios que tiene a su servicio.



"Las diferencias del equipo de Sálvame con la cadena vienen de lejos, aunque se han agudizado desde el cambio de dirección de Mediaset. El propio Jorge Javier Vázquez ha declarado que su desencuentro con la dirección de Telecinco, todavía en la época de Vasile, fue a raíz de calificar el programa como un espacio "de rojos y maricones"". Ya, puede ser que a la cadena le pareciera excesivo. Hay gente muy remilgada que se ofende por cualquier tontuna.



"Jorge Javier Vázquez no ha ocultado nunca, desde hace años, sus preferencias progresistas y las ha manifestado públicamente sin mayores problemas durante el mandato de Vasile. Acudió el pasado 2 de abril a la presentación oficial de Yolanda Díaz como candidata a la presidencia del Gobierno. Y ha apoyado al líder del PSOE, Pedro Sánchez, en varias ocasiones". Como debe ser, según El País. "Por el contrario, Ana Rosa Quintana es hoy para La Moncloa un referente de la oposición mediática más dura contra el Ejecutivo". Y eso no está nada bien, no señor. Ana Rosa debería contratar escoltas.



"En cualquier caso, La Moncloa no ha hecho ningún comentario público sobre un cambio que creen que les afecta políticamente, pero que entra dentro del espacio de decisión legítimo de una empresa privada". Qué deferencia, la de Moncloa. Tampoco se les ha oído hacer ningún comentario público sobre la tendencia política de El País, la SER, La Sexta, muchos programas de Cuatro, eldiario.es y toda la legión de periodistas al servicio de la causa sanchista. Que Sánchez sólo acuda a estos medios de comunicación lo dice todo.



"Más duras son las declaraciones de fuentes que han vivido el proceso desde dentro y que aseguran que este cambio "solo constata que en Mediaset, la derecha y la extrema derecha ya han ganado las elecciones"". O sea, que Ana Rosa es la extrema derecha. Hasta ahora los ataques más furibundos que ha recibido la presentadora han llegado de boca de Pablo Iglesias. Que se prepare para lo que le espera desde la izquierda y la extrema izquierda mediática, que es peor que la política. En la España sanchista, sólo tiene derecho a opinar y existir la extrema izquierda.

ABC



"La sobrexposición de Sánchez convierte el 28M en el primer asalto que busca el PP". Dice el editorial que "las promesas electorales de Pedro Sánchez están fuera de control". Pero vamos, ni los Reyes Magos. "Si el derecho a la vivienda hubiera sido una prioridad de tan alta consideración para el presidente del Gobierno, bien podía haberlo dicho antes y establecer un plan". "Ya no es sólo un problema de credibilidad, sino un vicio incurable". Como dice Isabel San Sebastián, "la factura de esas dádivas irá con cargo a la declaración que usted y yo presentemos en junio". Que no salen del bolsillo de Sánchez.



"Mr. Marshall Sánchez anda pescando electores a base de extender cheques a diestro y siniestro, con especial hincapié en un segmento de población que se le resiste incluso en las encuestas 'fake' de su incondicional Tezanos: el de los chavales que se estrenan ejerciendo el derecho al sufragio y se decantan por Vox en lugar de elegir al PSOE. Tal afrenta a su persona, unida al miedo a perder el poder, debe de causarle tal suplicio que no va a reparar en gastos hasta revertir el augurio, se dispare lo que se dispare nuestra ya estratosférica deuda pública". Total, no la va a pagar él.

La Razón



"El nuevo PP integrará al «casadismo» en sus listas". Eso, Feijóo, rodéate de ganadores.

Antonio Martín Beaumont cuenta cómo Sánchez mandó al pobre Bolaños "al matadero". "«Estaba enfermo, no quería ir, pero no pudo negarse: era el protagonista del guion elaborado contra Ayuso por los estrategas monclovitas», señalan fuentes fiables. Hay quienes siguen sin reponerse de ver a «todo un ministro forcejeando con la jefa de protocolo» de la presidenta de Madrid tras saltarse una catenaria, y avisan del daño infligido a su imagen institucional". Qué mala gente es Sánchez. No se entiende que Bolaños no le haya mandado a hacer puñetas.



"Llevar hasta el límite, como hizo, el pulso con la Comunidad madrileña puede acabar pasándole una factura mayor: corre el riesgo de perder autoridad interna. En las redes sociales, el jolgorio con el ministro y su jefe de protocolo, José Vicente Monleón, convertidos en carne de memes, no tiene fin. Sus propios compañeros miran de reojo a La Moncloa ante un «error de cálculo» que concedió a Ayuso, otra vez, una proyección total y anuló a los carteles socialistas a la comunidad, Juan Lobato, y al ayuntamiento de la capital, Reyes Maroto". Pobriños, es que tienen un jefe que es un... "«Ya sólo nos faltaba eso. Fue la puntilla», admite un dirigente socialista madrileño. La encendida controversia los ha abrasado. Todo eso cuelga del culebrón de Sol". Ya se les avisó. O se libran de Sánchez o el PSOE morirá.



Abel Hernández confirma que "el «antisanchismo» se ha convertido en la ideología dominante en España". Es visceral, es un tipo que provoca rechazo, asco. Según los sanchistas, es que España está plagadita de perturbados.

"El «antisanchismo» va directamente contra la doctrina política que representa el «sanchismo»: una conjunción de socialismo y comunismo, que funciona, para más inri, con el apoyo de los nacionalismos separatistas de la periferia, todo adobado con unas gotas de populismo peronista o caribeño". Y para más inri todavía, una conjunción negó el embustero de Moncloa en repetidas ocasiones. Sánchez ha perpetrado lo más parecido a un fraude electoral y tiene que pagar por ello.



"El «antisanchismo» es un fenómeno político nuevo y amplio. No se reduce a la lógica oposición de la derecha, agudizada a medida que se acercan las elecciones, con la colaboración de los medios de comunicación cercanos. Va mucho más allá. Encuentra eco silencioso en las principales instituciones del Estado y de la sociedad, que desean superar cuanto antes esta etapa política, y se manifiesta ruidosamente en la calle contra el protagonista. Lo más significativo es que las principales figuras del socialismo español tampoco se reconocen en el «sanchismo», que consideran una falsificación del PSOE histórico". Abel Hernández, como Marhuenda y muchos otros, aún creen que existe un PSOE bueno, aunque no se vea. Los fantasmas no existen, Abel. Para que exista en España un partido socialdemócrata como los que hay en Europa, el PSOE tendrá que refundarse desde los cimientos. Y cambiar de nombre. El daño que ha hecho el sanchismo no tiene remedio.