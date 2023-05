Los "perturbados" de Sánchez

El Mundo

El Mundo cuenta el calvario de los ciudadanos con la administración: "El colapso de la administración". "11 trámites burocráticos que son imposibles de realizar en persona". "La ineficacia del Estado para atender el volumen de trámites que demanda la ciudadanía ha convertido la Administración Pública en un desesperante muro de burocracia que impide o entorpece el acceso a servicios básicos", dice el editorial. "La reducción de los recursos desde que estalló la pandemia aboca a diario a los ciudadanos a darse de bruces contra la inoperancia de ventanillas incapaces de atender sus necesidades, algo impropio en una Administración del siglo XXI y en un país que es la cuarta economía del euro. Pese a ello, el Gobierno sigue mostrando una indiferencia incomprensible ante un problema cada vez más enquistado y que supone un grave quebranto para la ciudadanía". Una verdad como un templo. Mucho con la sanidad, pero en este país no funciona nada, ni el SEPE, ni la Seguridad Social, ni el DNI, nada.



Y a Pedro Sánchez le siguen cayendo pisos de las comisuras de la boca, de los bolsillos, escupe viviendas cuando habla. "Sánchez anuncia avales del ICO para garantizar el 20% de la hipoteca a jóvenes y familias vulnerables". El editorial pide a Sánchez que no nos tome más el pelo, si no es mucha molestia. "El ciudadano está en su derecho de preguntarse por qué dichas medidas no se han puesto antes en marcha. La respuesta es sencilla: el papel lo aguanta todo y más en época electoral". De momento, los constructores no están por la labor porque saben lo que vale la palabra de Sánchez. Basura, pura basura.



Federico Jiménez Losantos comenta el golpe del presidente colombiano. "El narcoterrorista Petro ha aprovechado su viaje a España, sin frac pero con narcodólares, y el grotesco agasajo institucional de sus socios del cartel de Puebla y la oposición maricomplejines para dar jaque mate a la independencia judicial y acogotar a la Fiscalía. Mientras la Universidad de Salamanca se envilecía haciendo al terrorista doctor horroris causa, y él correspondía repitiendo por enésima vez la trola sobre Unamuno y Millán-Astray, el fiscal general colombiano, en una estremecedora rueda de prensa, anunciaba que su familia huía del país por miedo a que Petro la asesinara".



"Mientras aquí, desde el jefe del Estado al jefe de la oposición, pasando por la presidenta del las Cortes y el presidente del Gobierno, se humillaban, él intentaba estrangular desde Madrid el último obstáculo para imponer su dictadura comunista: las leyes y los jueces independientes de Colombia. Nos hemos convertido en santuario del terrorismo y del narcotráfico, en blanqueadores de la imagen corrupta y sangrienta del nuevo comunismo". Zapatero, Sánchez y su banda.

El País



"Ayuso arrolla en Madrid y la izquierda valenciana resiste". Naturalmente, es una encuesta. "El sondeo refleja el tirón de la candidata del PP y la importancia del resultado que obtenga la coalición de izquierdas, que quedaría fuera de la Asamblea regional por unas décimas". Ojo, que El País no da puntada sin hilo. Mejor no vender la piel del oso antes de cazarlo.



"Sánchez promete avales a jóvenes y familias por el 20% de la hipoteca". Palabra de Sánchez, para salir corriendo. No podría dormir con Podemos, nunca dejaría recaer el gobierno en los separatistas y jamás, se lo repito las veces que quiera, pactaría con Bildu. Así empezó todo.



Editorializa Pepa Bueno sobre el fin oficial de la pandemia. "Que la covid-19 haya dejado de ser una emergencia sanitaria global no implica que la pandemia haya terminado. La lección más potente para el futuro está en saber prever y articular un mecanismo de gobernanza y solidaridad global que permita dar una respuesta más justa y equitativa ante una eventual futura amenaza". Cenizos.



ABC



"Sin licencia de ocupación o fuera de las capitales: las autonomías desechan los pisos de la Sareb ofrecidos por Sánchez". Los pisitos fantasma del presidente.



"El PP tratará de limitar su dependencia de Vox y activar pactos regionales". Se está poniendo difícil, lo de Vox. Al final tendremos otra legislatura de Sánchez por su culpa, está Abascal intratable. Él dice que no le importa volver a dar mítines en las calles subido a una silla. Le creo. Lo malo es que eso será a costa de España.



Cuenta Ignacio Camacho que "el último argumento del oficialismo consiste en denunciar el rechazo al presidente como un trastorno social enfermizo". Pues voy corriendo a urgencias. ¿No se le ha ocurrido pensar que tiene algo que ver con el rechazo a la mentira sistemática y al despotismo como forma de gobernar?



"La respuesta táctica consiste en un despliegue de victimismo". ¿Víctima? ¿Van a presentar a killer Sánchez como una víctima? Pena da el encargado de tamaño esfuerzo. Espero que no sea Bolaños. El hombre ha terminado en el hospital y sin vesícula tras el último encargo de Sánchez. "Según el nuevo argumentario oficial, amplificado por la trompetería mediática y aventado con profusión desde el Consejo de Ministros, la oposición es un conglomerado 'trumpista' que impugna la legitimidad del Ejecutivo y se sale del marco constitucional por el simple ejercicio de su derecho a cuestionar el actual rumbo político". Hombre, a quién se le ocurre criticar al sanchismo. Fachas, trumpistas, fascistas, en fin, ya estamos acostumbrados al matonismo de Sánchez, sus ministros y sus voceros mediáticos.



"El antisanchismo como obsesión psicológica, una fobia perversa devenida en trastorno enfermizo. Una patología social inoculada por un virus antisistema que ha nublado el entendimiento colectivo hasta el punto de considerar perniciosa la etapa de mayor avance progresista que el país ha vivido. Y los que la sufren deberían avergonzarse de sí mismos o al menos tener conciencia de estar envenenados de resentimiento, insensibilidad y encono banderizo". Obsesión psicológica, fobia perversa al que piensa diferente, trastorno enfermizo, patología social, envenenados de resentimiento, insensibilidad... ¡Sánchez es antisanchista!

"Así, el antisanchista es un bellaco o, en el mejor de los casos, un perturbado", que no entiende que había que mentir descaradamente al electorado ni que haya que gobernar en exclusiva para separatistas, etarras y ultraizquierdistas y escupir a la cara del resto de los españoles. Loquitos, estamos todos. "El antisanchista, en fin, es un pesimista tan retorcido, irrecuperable y refractario que ni siquiera se cree las encuestas de Tezanos". Ja, bueno ahí, Ignacio.



Girauta se compadece de Bolaños. "Contra un arrecife insuperable, contra una roca que no perdona, contra esa Ayuso que ya es leyenda chocan una y otra vez, porque no aprenden, los más temerarios navegantes. Déjales". A Pablo Iglesias le mandó a berrear en una tele que no ve nadie. "Lo de Bolaños ha sido estragador". Infravalorando "a la líder de acero a base de creerse las caricaturas con que se engañan y consuelan", se lanzó. "¡Apartad, dejadme solo, le reviento su Dos de Mayo con las elecciones encima, y ya!" Igual que Iglesias. Exactamente igual.



"Ese ridículo fatal eterniza la caída de Bolaños. Un error del que no se recuperará". "Es lo fulminante de su final como político, y aun como personaje público serio, lo que nos despierta compasión (poca, pero ahí está, entreverada con la vergüenza ajena). Bolaños no ha durado ni un día en la era de los memes, ya lo han pintado colándose en todas las fiestas y ceremonias imaginable". Hasta en los grupos de wasap. Menos mal que tuvo la sensatez de no hacer caso a los malos consejeros que querían que actuaran las pistolas. "Es cruel, pero a quién se le ocurre mandar 'avante toda' frente al rocoso encalladero de Ayuso". Y al final el hombre ha acabado en el hospital.



José F. Peláez se queda a gusto con Sálvame y Jorge Javier. " Por encima de cualquier otra consideración, Sálvame ha sido una tertulia política de cuatro horas de duración", "un campo de reeducación". "La audiencia, como masa que es, no es muy lista. Pero incluso así ha dicho basta y ha abandonado el gulag libremente. No hay manos oscuras sino invisibles: el mercado dice que no puede más. El adoctrinamiento tiene un límite, la polarización no vende, la crispación es vulgar y las formas verduleras no dan audiencia. Ni votos. No, ‘Sálvame’ no era un programa de rojos y maricones. No busquen tanta épica. Me temo que si cierra es solo porque todas las catequesis son un coñazo". Y Pablo Iglesias pidiendo pasta para su programa con el multimillonario Jorgeja. Que tiene un caché muy alto, dice. Seguro que entre Jorgeja y Roures lo pueden pagar, Pablo, que no haces más que pedir. Y es mercancía caducada. Dos jubiletas dando la tabarra.

La Razón



Otra encuesta. "Sumar no rompe la mayoría absoluta de la derecha". Dice el editorial que "no son pocas las voces en un sector de la derecha española, el más radicalizado, que expresan dudas sobre la capacidad de liderazgo del presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y rebajan su tirón electoral, contraponiéndolo a otros barones regionales de la formación". ¿A quién se referirá? Nada, por más vueltas que le doy no caigo. "Por supuesto, las opiniones son libres y poco tenemos que decir al respecto, pero, a día de hoy, lo que nos dicen las encuestas es que Feijóo es el candidato mejor valorado en términos de opinión pública y está en posición de sacarle en las próximas elecciones generales 50 escaños de ventaja al PSOE". Las opiniones son libres y las encuestas, encuestas.