El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso del expresidente socialista andaluz, José Antonio Griñán, sobre el caso de los ERE para evitar su ingreso en prisión. El Tribunal de Garantías ha admitido también los recursos de amparo de otros 11 condenados en esta misma causa.

El Tribunal Supremo confirmó la condena de 6 años de prisión contra Griñán por delitos de malversación y prevaricación, impuesta por la Audiencia Provincial de Sevilla por el reparto irregular de más de 600 millones de euros. El expresidente andaluz decidió entonces recurrir la sentencia ante el Constitucional.

El TC considera que, en esta fase del procedimiento, no se puede descartar la verosimilitud de las vulneraciones de derechos fundamentales alegadas por los recurrentes, Magdalena Álvarez, Manuel Chaves, José Antonio Griñán, Miguel Ángel Serrano, Juan Márquez, Antonio Fernández, Francisco Vallejo, Jesús María Rodríguez, Carmen Martínez, Gaspar Zarrías, Antonio Vicente Lozano y José Antonio Vera.

También aprecia como motivos de especial trascendencia constitucional que los recursos de amparo plantean problemas jurídicos que afectan a una faceta de un derecho fundamental sobre el que no hay doctrina constitucional. Además, porque el asunto trasciende del caso concreto, debido a que plantea una cuestión jurídica de relevante y general repercusión social y que tiene unas consecuencias políticas generales.

Asimismo, la Sala Segunda ha denegado las medidas cautelarísimas de suspensión de la pena privativa de libertad solicitadas por José Antonio Griñán y por Antonio Fernández. También acuerda la apertura de pieza separada de suspensión respecto de cada uno de los recurrentes que han solicitado la suspensión de la pena de prisión. Por último, propone la avocación por el Pleno del conocimiento de todos los recursos de amparo.

Han anunciado voto particular los magistrados conservadores César Tolosa y Enrique Arnaldo, en el que manifiestan su discrepancia con la admisión al considerar que los recursos de amparo debieron ser inadmitidos a trámite por carecer de especial trascendencia constitucional, al plantearse una mera cuestión de legalidad penal ordinaria, relativa a la interpretación de los artículos 404 y 432 del Código Penal, que tipifican los delitos de prevaricación administrativa y malversación, tarea que compete en exclusiva a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.

Montalbán, la magistrada ponente condecorada por Griñán

La magistrada izquierdista y presidenta de la Sala Segunda del TC, Inmaculada Montalbán, ha sido la ponente de la propuesta de admisión a trámite de los recursos de esta causa. De esta forma, Montalbán ha decidido no abstenerse a pesar de que fue galardonada por José Antonio Griñán en persona con la medalla de esta Comunidad Autónoma en el año 2012.

Fuentes jurídicas consultadas por LD subrayan que "aunque la admisión a trámite no implica manifestarse sobre el fondo del asunto, la defensa del expresidente andaluz podrá solicitar la paralización de su ingreso en prisión alegando que el Tribunal de Garantías ha admitido a trámite su recurso y que hasta que éste no se resuelva no debe ser encarcelado".

Montalbán ya presentó su propuesta para admitir a trámite el recurso de Griñán y del resto de condenados en los ERE del PSOE andaluz en su Sección del TC. Dicha propuesta no logró la unanimidad necesaria ya que la magistrada izquierdista Laura Díez votó a favor, pero el magistrado conservador César Tolosa se opuso a su admisión a trámite. Por ello, se ha vuelto a votar este lunes sobre la admisión a trámite pero ante la Sala Segunda del TC, donde ha sido admitida a trámite ya que la mayoría es izquierdista y no hace falta unanimidad.