Iglesias hace un devastador retrato de su aliada Yolanda Díaz: desleal, injusta, títere de la "mafia"...

El nombre de Podemos fue registrado para concurrir a las elecciones con Sumar pero las negociaciones siguen y están lejos de estar calmadas. Sobre la mesa continúa el veto de Yolanda Díaz y sus otros socios a Irene Montero, del que ya se quejó Ione Belarra en su comparecencia del viernes y contra el que ha cargado Pablo Iglesias durante este fin de semana. Este lunes, en una entrevista en Rac 1, ha vuelto a arremeter contra la decisión de orillar a la quemadísima ministra de Igualdad, a la que ha presentado como víctima de una injusticia al tiempo que presentaba a su ejecutora, Díaz, como un mero títere de los medios y la "mafia".

En sus declaraciones, Iglesias ha vuelto a calificar de "terrible error" la exclusión de Irene Montero en unas listas que tienen que ser presentadas, como tarde, el día 19. "Esta situación de ahora es muy dolorosa", ha dicho el ex vicepresidente avisando también a Díaz de que la medida "puede hacer daño electoralmente a un espacio político imprescindible para que no gobiernen PP y Vox". "Quedan ocho días", avisa Iglesias, para corregir dicho error, y apunta que incluso "en el entorno de Yolanda hay muchos sectores que dicen ‘te has pasado’".

Apunta Iglesias que incluso "hay compañeros a nivel internacional diciendo que no se puede lanzar un mensaje así", apartando a "compañeras que son un referente de la lucha feminista" y que, dice, "por eso han sido objeto de una lucha político y mediática". "Eso traslada un mensaje terrible, de disciplinamiento (…) si quieres hacer política en la izquierda, procura que no te saquen en los papeles, que no hablen de ti ni Ana Rosa, ni Ferreras, ni Inda", dice Iglesias a la carga otra vez contra Díaz.

Me preguntan si el veto a Irene Montero se puede levantar 👇🏻 pic.twitter.com/gcFCgdBPLk — Pablo Iglesias 🔻(R) (@PabloIglesias) June 12, 2023

Yolanda Díaz y la "mafia"

"Yo espero que Yolanda rectifique, gente de su propio entorno está trasladando que es un error político", reitera Iglesias, que también habla de "silencios muy elocuentes" y de los "mensajes de apoyo" que, según él, "Irene no ha parado de recibir". "Esto no se está entendiendo", insiste Iglesias, que se queja de las "celebraciones mediáticas" por el no a Irene Montero y los memes compartidos "por el facherío".

"Es lógico que la derecha te pretenda descabalgar, pero que tus propios compañeros te digan ‘tú no’ lanza un mensaje que más allá de cuestiones éticas, es un error político. Si en la izquierda no hay mínimos códigos de lealtad estamos muertos", dice Iglesias.

El "cinismo" y la "injusticia"

Para Iglesias, actuar como ha actuado Yolanda Díaz es "regalar la victoria a la mafia". Y, entrando en sus ataques habituales contra los medios, pone como ejemplo un reciente reportaje protagonizado por Yolanda Díaz en El Mundo. "Si matas a Irene Montero, no te preocupes que te vamos a sacar una entrevista preciosa", insiste Iglesias lamentando que la izquierda "esté cayendo en eso", optando por "perfiles inatacables" para las listas a cambio de un mejor trato.

"Tiene tiempo de rectificar y creo que si no lo hace, en unos años le pesará enormemente esto", que "además de una injusticia, es un error político", insiste Iglesias, para quien "si nos convertimos en políticos profesionales que asumen el cinismo y la injusticia como clave de funcionamiento, es muy difícil que cumplamos nuestros objetivos".