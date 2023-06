El nuevo alcalde de Barcelona promete mantener todos los cargos de los comunes de Colau

El alcalde de Barcelona, el socialista Jaume Collboni, garantiza que la "estructura gerencial y la estructura directiva" del Ayuntamiento de la capital catalana se mantendrán intactas, tal como las dejó Ada Colau, que gobernaba en coalición con el PSC. Esto significa que la exalcaldesa ha logrado mantener a todos sus cargos de confianza a pesar del comunicado en el que afirmaba que pasaba a la oposición a pesar de dar su voto al candidato del PSC.

Lo primero que ha hecho Collboni ha sido dejar claro que su acceso a la alcaldía no supondrá ningún cambio en el sottogoverno de la administración municipal decidido tras las municipales de 2019. En declaraciones a El Periódico de Catalunya, Collboni ha asegurado que su "obligación" es "garantizar la continuidad institucional" y ha apuntado que tratará de establecer una "coalición progresista" en los próximos meses. "Hice una oferta el jueves pasado a los Comuns, cuando les pedí su apoyo, para formar un gobierno de coalición con ellos, y esa es la idea que tengo en la cabeza. Son los Comuns los que han decidido ir a la oposición e investirme. Mi propuesta es una coalición progresista. (...) Ya veremos en los próximos meses cómo articulamos las mayorías necesarias para hacer gobernable el consistorio", ha manifestado Collboni al referido medio.

A ese respecto, los comunes de Colau están más que dispuestos a reingresar en el gobierno municipal. De hecho, en el comunicado emitido el jueves para justificar que votaban a Collboni junto al PP afirmaban confiar en que "este ejercicio de generosidad y responsabilidad con una ciudad mayoritariamente progresista sirva en el futuro para conseguir un acuerdo entre BComú, PSC y ERC, la única garantía de un gobierno fuerte que ejecute las políticas públicas que Barcelona necesita".

Un tripartito a corto plazo

La única condición de los de Colau es que ERC también participe de esa coalición, apuntaba la nota elaborada por el partido de la exalcaldesa. El comunicado sirvió también para negar que hubiera habido negociación alguna con el PSC y menos aún con el PP.

Sin embargo, las palabras del alcalde y el mantenimiento de la estructura operativa del anterior gobierno municipal garantizan el sueldo y las posiciones de los cargos nombrados por el partido de Colau y contrastan con esa teoría de que la exalcaldesa pasa a la oposición.

Echar a Trias y a Colau era el planteamiento de máximos del PP y el comunicado de Colau una hora antes del pleno para anunciar que apoyaría a Collboni ayudó a fijar la apuesta de Daniel Sirera de negar la alcaldía a Trias por independentista, ya que le permitía colgarse la medalla de haber liquidado también a Colau. En la escenificación popular de los últimos días en Barcelona se decía que no valía la pena intercambiar un gobierno de Colau con Collboni por uno de Collboni con Colau, pero al final se impuso la tesis de votar a Collboni para frenar a Trias, ya que si finalmente no servía de nada habrían sido los de Colau y no ellos quienes habían puesto al frente de la alcaldía al representante del partido de Puigdemont.

La versión de Sirera

Sirera dice que Collboni le prometió minutos antes de empezar el pleno que no gobernaría con Colau. Lo ha manifestado en mismo medio en el que Collboni asegura que nada ha cambiado ni va a cambiar en el Ayuntamiento de Barcelona, salvo el nombre del alcalde. "Tratándose del Partido Socialista, todo puede pasar. Pero hay un compromiso por parte del alcalde de gobernar en solitario, y hay también un comunicado y una declaración pública de Colau de que su partido pasa a la oposición. No tengo por qué desconfiar de la palabra dada por Collboni y Colau", se defiende el dirigente popular.