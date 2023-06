Los comunes de Colau revientan las negociaciones para impedir un alcalde separatista en Barcelona

El segundo de Ada Colau, el exsocialista Jordi Martí, es el encargado de liderar las negociaciones sobre el futuro del Ayuntamiento de Barcelona y de sus últimas declaraciones y movimientos se desprende que los Barcelona en Comú harán alcalde al independentista Xavier Trias, candidato del partido del prófugo Puigdemont.

Los comunes pretendían establecer un tripartito de izquierdas y repartirse la alcaldía por turnos entre Ernest Maragall (ERC), Colau y Jaume Collboni (PSC), pero semejante propuesta fue descalificada tanto por los republicanos como por los socialistas. Aún así, los de Colau no tiran la toalla y tratan de arbitrar un acuerdo que les permita seguir en el gobierno municipal aunque la alcaldesa tenga que cesar en el cargo que ha ocupado los últimos ocho años.

Sin embargo, ERC ya negocia con JxCat un acuerdo para un gobierno de coalición en el que Trias sería el alcalde y Maragall el primer teniente de alcalde. A JxCat le correspondería cuatro tenencias de alcaldía y a ERC, dos. El pacto está a falta del visto bueno de las direcciones de ambos partidos y permitiría a Trias gobernar, pero en minoría, con el concurso tan sólo de 16 concejales, once de su partido y cinco de ERC. La mayoría absoluta en el Ayuntamiento de Barcelona es de 21 concejales.

La otra opción que se negocia es un gobierno de Collboni (que obtuvo diez concejales). El PP, encabezado por Daniel Sirera, ofrece sus cuatro votos siempre que en el equipo de gestión no se incluyan a los comunes de Colau. Y estos aseguran que sus nueve votos no será para Collboni si a este le vota también el PP. En resumen, si Colau no acepta que al PSC le vote el PP y decide votarse a sí misma, Trias será alcalde de Barcelona.

Otras opciones

A todas estas, Collboni negocia con el PP mientras promete en voz alta que en su equipo de gobierno estarían representados los de Colau, descartando así el veto que tratan de imponer los populares para apoyar al PSC y evitar que la ciudad caiga en manos del partido de Puigdemont. A falta de un día para la constitución del ayuntamiento, nada está cerrado definitivamente, puesto que socialistas y posconvergentes también han mantenido contactos de cara a un posible acuerdo.

A partir de este sábado, caben tres opciones. La primera sería un gobierno de JxCat y ERC como el que colapsó hace ocho meses en la Generalidad; un gobierno del PSC con el apoyo de comunes y populares desde fuera y un gobierno de JxCat y el PSC como el que se hizo con la diputación de Barcelona durante la legislatura pasada.