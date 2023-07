Otegi revela que negocia con Eguiguren y pide hablar de las "naciones sin estado"

Continúan sucediéndose los mensajes desde el separatismo ante un Pedro Sánchez que no tendrá más remedio que conseguir pactar con todos ellos para lograr continuar en el poder. El líder de EH Bildu, Arnaldo Otegi, se ha referido a su "predisposición" para respaldar al PSOE y "entablar y articular en las próximas semanas una solución" a la "difícil aritmética" salida del 23J con el objetivo de que no gobierne Feijóo.

"Si hay algo que ha decidido el pueblo vasco este domingo, por encima de siglas políticas, es que no quiere un Gobierno del PP y Vox en el Estado español, porque nosotros somos independentistas y, mientras no seamos independientes, seguiremos formando parte del estado español", ha señalado Otegi en Radio Euskadi, precisando que quien "decide" en estas negociaciones es Junts, el partido del prófugo Carles Puigdemont.

"Pero también el Estado, el Gobierno, Sánchez y el PSOE, tendrán que ser conscientes de que tienen que hacer cosas para facilitar que haya una investidura por parte de los partidos catalanes. Yo he pedido a todo el mundo que haga ejercicios de responsabilidad y que se haga poco ruido y se trabaje mucho. Nosotros vamos a trabajar mucho", ha subrayado. En alusión a Puigdemont, ha dicho que considera "que la prioridad de nuestros pueblos en estas elecciones y el mensaje prioritario que han lanzado ha sido ese. Ahora bien, sí digo que la pelota también está en el tejado del PSOE y del Gobierno".

"Aquí no se puede construir una alternativa que siempre dependa de los independentistas, sin empezar a hablar del problema nacional, del problema de la vertebración territorial y de las naciones sin estado, con absoluta normalidad y serenidad", ha avisado.

Al respecto, Otegi ha contado que hay contactos entre su partido y el PSOE y que él particularmente ha hablado con un viejo conocido, Jesús Eguiguren, quien pilotara la negociación de Zapatero con ETA. "En mi caso, ayer hablé con Jesús Eguiguren. Nosotros mantenemos una relación parlamentaria con el PSOE en Madrid, y todo el mundo sabe que la izquierda independentista habla con absolutamente todo el mundo que quiera hablar con ella".

Por su partido, ha insistido, "no va a ser" que no haya un Gobierno que impida un gobierno de derechas: "Hemos sido claros en eso, no hemos ido equidistantes, no hemos dejado ningún tipo de espacio a la ambigüedad. Nosotros hemos dicho que, si se puede parar a la derecha reaccionaria, la vamos a parar. Por lo tanto, esta es nuestra predisposición, hay que hablar, y hay que entablar y articular en las próximas semanas lo que puede ser una solución".

Junts: "No hemos venido a rebajar nada"

Mientras, desde Junts, lo que tienen la llave de la gobernabilidad de Sánchez, han continuado con su aviso de que quieren "amnistía" y referéndum. Al respecto, la presidenta de Junts, Laura Borràs ha avisado: "No hemos venido a rebajar nada".

"Hemos venido a conseguirlo todo. Haríamos mal en empezar una negociación rebajando nada. Nuestros puntos han estado muy claros desde el principio", ha defendido en una entrevista en TV3. Borràs ha convenido en que el independentismo es quien puede dar gobernabilidad al Estado e, interpelada sobre si ello condiciona su posición ante una investidura, ha valorado que es "Sánchez el que tiene la obligación de desbloquear la vía política".

Ha mencionado "contactos post-electorales" con el PSOE, que ha dicho que sabe a través de qué vías debe impulsar las negociaciones para la investidura, y ha pedido máxima discreción en las mismas. En este mismo sentido se ha expresado al ser preguntada por la designación del exdiputado Jaume Asens como encargado de la negociación por Sumar.