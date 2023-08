Ganaderos y agricultores de Ciudad Real contratan vigilantes privados por la falta de guardias civiles

La provincia de Ciudad Real es una de las más extensas de España y con una gran actividad ganadera y agrícola. Es en esta época en la que se recogen las cosechas y en la que están más expuestas a robos. Esta situación es la que ha provocado que los agricultores y ganaderos de los municipios de Tomelloso y Argamasilla de Alba, con grandes extensiones de terreno, hayan decidido contratar vigilantes privados.

La medida que han llevado a cabo los agricultores y ganaderos de estas dos localidades con el apoyo de sus ayuntamientos es debido a la falta de guardias civiles en la zona. En el programa Es la Mañana de Federico de esRadio el portavoz de la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC), Domingo Medina, ha denunciado que la falta de "presencia en Ciudad Real" de la Guardia Civil "sobre todo en estas fechas cuando se recogen la mayoría de los frutos de las cosechas".

Sobre los casos de Argamasilla de Alba y Tomelloso ha dicho que "este verano ha sido el primero" en el que han decidido contratar vigilantes privados "sobre todo en horas nocturnas" ya que "la carencia de guardias civiles en Ciudad Real es una de las lacras que tiene el ministerio del Interior. Llevamos años pidiendo el aumento de efectivos porque aumenta la delincuencia, por lo cual es necesario".

"Desde Interior, a pesar de que desde la comandancia de Ciudad Real solicitan efectivos, la cantidad que mandan es irrisoria y no llegan a completan plantillas", ha explicado Domingo Medina. El portavoz de la AEGC ha asegurado que "cuando llegan a completan plantillas se da la circunstancia de que en algunos puestos como el de Tomelloso la tasa de criminalidad ha aumentado mucho desde 2019 y no se ha repuesto ni se han aumentado los efectivos para combatirla". En este sentido ha remarcado que "la cantidad que mandan es irrisoria y no se completan plantillas".

Grandes extensiones de terreno

El portavoz de la AEGC ha señalado que "en Argamasilla de Alba hay una docena de efectivos y en Tomelloso son casi setenta repartidos en varias tareas funcionales". En esta localidad "desde 2017 llevan implantado el sistema de turnos, pero actualmente hay 32 y debería haber más de 40" para una población de "36.000 habitantes y más de 240 kilómetros cuadrados es insuficiente".

En el caso de Argamasilla de Alba la población es de unos 7.000 habitantes, pero la extensión del terreno es de 396 kilómetros cuadrados. Cree Domingo Medina que "una docena de efectivos son mas que insuficientes". Estas "demarcaciones tienen población y una extensión de territorio a vigilar por la que necesitan más presencia de efectivos con medios materiales acordes a sus circunstancias". Sobre la contratación de vigilantes acordadas con los ayuntamientos lo ve como "una medida de prevención sobre todo por las noches que es cuando con mayor concurrencia se producen estos hechos".