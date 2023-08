Vox no se da por enterado de la salida de Espinosa y Steegmann: "Estamos más fuertes que nunca"

Vox no ha terminado de hacer la digestión de la debacle electoral del 23-J —con la pérdida de 19 escaños y 600.000 votos—, a la que todavía no han reaccionado haciendo una mínima autocrítica —salvo para culpar al PP, a los medios y a las encuestas de sus malos resultados—, cuando se está teniendo que enfrentar a una evidente crisis interna que parece no tener fin, con la salida en las últimas horas de miembros del partido que han jugado un papel fundamental en la fundación y en el éxito de los de Santi Abascal. Unas salidas que se unen a la de otro referente del partido en 2022, Macarena Olona, y la purga de miembros relevantes del sector liberal antes del 23-J, como Rubén Manso y Víctor Sánchez del Real.

Ante esta situación de crisis interna, el partido ha decidido reaccionar igual que con el resultado del 23-J: negarla y buscar un chivo expiatorio. Así ha ocurrido con la marcha del hasta ahora portavoz parlamentario del partido y uno de sus fundadores, Iván Espinosa de los Monteros, alegando problemas familiares, y con la más reciente del que el iba a sustituir, Juan Luis Steegmann, adelantada en exclusiva por Maite Loureiro en Libertad Digital.

Entre las primeras reacciones, la de Ignacio Garriga, secretario general de Vox, en una entrevista en RNE. En la línea a la que nos tienen acostumbrados en Vox, Garriga ha negado que exista una crisis o fractura interna en el partido, y atribuye ese tipo de comentarios a las "burdas manipulaciones", las "ficciones de terror falsas" y a las "mentiras" de aquellos que hablan de que el partido se ha dividido entre un ala liberal y otra más radical encabezada por el eurodiputado y vicepresidente de Acción Política, Jorge Buxadé. Estas actuaciones son, en opinión de Garriga, un "intento más de enterrar" a la formación. Hay una campaña "perfectamente orquestada" por los medios de comunicación cuyo "único objetivo es hacer daño una vez más a Vox".

Califica de "teorías falsas" los análisis que hacen referencia a una crisis en Vox, y en su opinión lo único que quieren es dañar al partido, asumiendo una vez el discurso victimista. Concluye Garriga que "Vox está más fuerte que nunca". "Dejen de ver cosas donde no las hay", ha insistido el secretario general del partido.

En su opinión "Vox está en uno de sus mejores momentos" y ha advertido a quienes están "teledirigiendo esta campaña de acoso, manipulación, mentiras y derribo" que no van a "arriar ninguna de sus banderas". "No vamos a dar ni un paso atrás a pesar de los intentos de demonización, estigmatización y arrinconamiento hacia el tablero".