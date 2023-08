Las dos almas de Junts: del "octubrismo" irredento a los "pragmáticos" de Jaume Giró

Los grandes empresarios catalanes sueñan con la vuelta de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), el partido de Pujol liquidado por Artur Mas en la pira del proceso independentista. De ahí que apoyaran con entusiasmo la candidatura de Xavier Trias a la alcaldía de Barcelona. Trias, que formó parte de los gobiernos autonómicos de Pujol, representaba el retorno a las viejas esencias convergentes, el pactismo y una suerte de moderación y pragmatismo que resituaban al partido de Puigdemont, Junts per Catalunya (JxCat,) en el espacio de centralidad en Cataluña que ostentó durante décadas Convergencia.

Trias ganó las elecciones en la capital catalana, pero como es sabido la suma de votos del PSC, los comunes de Colau y el PP le arrebató la alcaldía en una turbulenta sesión de constitución en la que el aparentemente pausado y tranquilo Trias espetó a los presentes un sonoro "que us bombin" ("que os den").

Pero ahí no acabó la aventura del supuesto viraje moderado de JxCat. Fue unos días antes de la constitución del Ayuntamiento de Barcelona, cuando Jaume Giró, exdirectivo de la Caixa, fugaz vicepresidente de la junta directiva del Barça con Laporta y exconsejero de Economía de la Generalidad en el también fugaz pacto entre ERC y Junts, anunció su intención de presentarse a las primarias de JxCat para encabezar la candidatura del partido en Barcelona al Congreso de los Diputados. Giró creía que no tendría rival, que el partido accedería a su candidatura como una forma de recuperar peso y presencia en Madrid, sobre todo en el mundo empresarial, donde le sobraban y le sobran los contactos tras su paso por la Caixa.

La operación, pensaba Giró, era perfecta. Una candidatura liderada por él, cuyo perfil respondía al modelo de pragmatismo y moderación que exigía el empresariado catalán organizado en torno a la patronal Foment del Treball y el Círculo de Economía. Nada podía salir mal, pero no contaba con la decisión de Puigdemont.

Las preferencias del prófugo

El prófugo instalado en Waterloo tenía otra candidata y nada más conocerse las aspiraciones de Giró utilizó su medio favorito, la red social de Elon Musk, para responder al anuncio de elecciones anticipadas de Pedro Sánchez con una foto de Miriam Nogueras y el siguiente mensaje: "¿Elecciones? Ningún problema. Estamos preparados". Ese mismo 2 de junio, Giró plegaba velas. "Hemos decidido no presentar mi candidatura a unas primarias. Continuaré formando parte de la ejecutiva de Junts, participando en la toma de decisiones y con vocación de servicio al país, ahora y en el futuro", explicaba Giró en un comunicado.

La renuncia de Giró

Según su versión, quería presentarse a las elecciones generales pero no contaba con el adelanto electoral. También reconoció que puesto en contacto con Puigdemont y con el secretario general de la formación, el indultado Jordi Turull, ambos le habían trasladado lo inoportuno de sus pretensiones: "Consideran que abrir ahora unas primarias no es lo mejor ni lo más oportuno en estos momentos, especialmente cuando se está trabajando en la constitución de los ayuntamientos por un lado y al intentar formar un frente unitario del independentismo en Madrid por otro". La nota de Giró también decía que "con sus reflexiones y consejos (en alusión a Puigdemont y Turull) que también he compartido con personas con una larga trayectoria y experiencia política, hemos decidido no presentar mi candidatura a unas primarias".

No obstante, en ese mismo comunicado se permitió deslizar que "es cierto que tengo una visión propia sobre cuál debería ser el papel de mi partido, y del conjunto de los partidos soberanistas, en el Congreso de los Diputados de Madrid. Esta visión la compartimos muchos militantes, simpatizantes y, por supuesto, muchos votantes de Junts".

Precedentes

Sin embargo, no es la misma que la de Puigdemont, quien ya dio cuenta de que no estaba por la labor de dar cobertura al sector más o menos pragmático cuando apoyó la salida de Junts del gobierno de la Generalidad, en octubre de 2022. Y volvería a quedar de manifiesto poco días después del toque a Giró cuando el partido optó por no integrarse en el gobierno de la Diputación de Barcelona, a pesar de haber formado tándem con el PSC en la legislatura pasada.

La confección de las listas para el Congreso también apuntaló el alineamiento de Puigdemont con los duros. Además de Nogueras, incluyó a Pilar Calvo, experiodista de Deportes de TV3 y amiga de Laura Borràs, y a Eduard Pujol, exdirector de informativos de la radio del conde de Godó y que había sido desplazado del parlamento catalán por unas acusaciones de abusos sexuales que no se demostraron en sede judicial. Los tres, ahora con el acta de diputados en el Congreso, forman parte de ese ala dura partidaria del choque con el Estado y la unilateralidad separatista. En Gerona, la cabeza de lista, Marta Madrenas, exalcaldesa de la ciudad, también es una connotada representante de dicho sector. Los otros tres diputados, Josep Maria Cervera, por Gerona, Isidre Gavin, por Lérida, y Josep Maria Cruset, de Tarragona, no tienen unos perfiles tan claros, aunque se les identifica con el grupo pragmático.

De modo que en el grupo de JxCat en Madrid predominan los duros, con una Miriam Nogueras cuyo principal rasgo político es la adhesión inquebrantable a Puigdemont y el estricto cumplimiento de las órdenes emanadas desde Waterloo.

Los empresarios que confiaban en un giro de JxCat han visto defraudadas sus expectativas, aunque no han perdido la esperanza de que Puigdemont fuerce a sus más afines en JxCat a un voto favorable a la investidura de Pedro Sánchez. En ese caso, sería la primera vez que los "octubristas" (por el referéndum del 1-O) abrazan una posición contraria a sus deseos de volver a octubre de 2017 y al choque frontal con el Estado.