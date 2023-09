Òmnium cifra en 1.432 los beneficiarios de la ley de amnistía

Òmnium Cultural, la entidad alfa del independentismo en esta nueva fase del "Procés", ha cifrado en 1.432 personas el número de beneficiarios de la amnistía que negocia el separatismo para investir al líder del PSOE Pedro Sánchez. A pesar de que Òmnium Cultural ha mantenido y mantiene que el número de supuestos represaliados por actos relacionados con la independencia es de más de 4.400 individuos, su lista para Sánchez sólo contempla 1.432 casos. El contraste de cifras se explica porque entre los "represaliados" se cuenta gente como el sociólogo y teórico del "Procés" Salvador Cardús, quien pese a no afrontar ninguna causa judicial alegó que vivió tan "directamente" la represión que estuvo "una semana sin dormir por culpa de estas situaciones".

En cuanto a los datos, el presidente de Òmnium, Xavier Antich, ha declarado este Onze de Setembre que la amnistía corresponde a esas 1.432 personas porque "solo una ley de amnistía puede reconocer que han sido perseguidos por ejercer un derecho fundamental que no son delito". Los números son estos: 113 condenados penalmente, 17 pendientes de sentencia, 35 pendientes del Tribunal de Cuentas, 387 con causa penal abierta y 880 sancionados administrativamente.

De modo que la amnistía abarcaría desde el primer referéndum separatista de 2014 hasta a los miembros de los Comités de Defensa de la República acusados de terrorismo en la Audiencia Nacional y muy probablemente a los últimos cuatro detenidos por intentar boicotear la Vuelta Ciclista a España. También a los encausados de ERC por organizar el referéndum ilegal que están pendientes de juicio y a Artur Mas, Mas Colell, Junqueras y Puigdemont, más otros 31 a la espera de la vista en el Tribunal de Cuentas por malversación. Xavier Vendrell (de negocios en Colombia) y el editor Oriol Soler, acusados de montar el Tsunami Democràtic serían otros de los agraciados. El expresidente de la Generalidad Quim Torra también formaría parte de ese grupo.

Ni Pujol ni Borràs

De momento, quedaría fuera Jordi Pujol, a pesar de la campaña de David Madí (ex mano derecha de Mas y ex miembro del comité del golpe) en favor de que la amnistía reconozca al patriarca del nacionalismo como víctima de una causa relacionada con el proceso separatista. Tampoco está Laura Borràs, la presidenta del partido de Puigdemont condenada por corrupción. Según Òmnium, en el caso de Borràs no concurren las circunstancias, ya que no fue condenada por ejercer un derecho de opinión o manifestación, sino por prevaricación y falsedad documental en la adjudicación de contratos troceados a un amigo cuando presidía la Institución de las Letras Catalanas (entre 2013 y 2017).

Los casos de los raperos

Tampoco estarían incluidos los raperos Pablo Hasél y Valtònyc, huido en Bélgica y asiduo de las fotos de Puigdemont, Comín y Lluís Puig. El primero está en la cárcel por enaltecimiento del terrorismo e injurias a la Corona y ya fue condenado antes por agredir a un periodista y a un testigo en uno de sus juicios, por allanamiento de local y otros delitos. El segundo se fugó a Bélgica en 2018 tras ser condenado por enaltecimiento del terrorismo y sus autores y humillación a sus víctimas, calumnias e injurias graves al Rey, y amenazas no condicionales a particular, el político de Vox Jorge Campos. Tanto Hasél como Valtònyc han sido utilizados por el independentismo como ejemplos de la represión.

Todo hace pensar que la lista de Òmnium será revisada y ampliada.