El PP denuncia "la pretensión" de Sánchez de "evitar que el Parlamento sea útil"

El uso de las lenguas cooficiales en el Congreso de los Diputados necesitará que se modifique el reglamento del mismo y el PSOE, Sumar y sus socios separatistas han comenzado el proceso para que eso ocurra. Este es uno de los pagos de Pedro Sánchez al separatismo por hacer a socialista Francina Armengol presidenta de la Cámara Baja. En el programa Es la Mañana de Federico de esRadio el secretario general adjunto del GPP, secretario tercero de la Mesa del Congreso y diputado del PP por Las Palmas, Guillermo Mariscal, ha explicado cómo el sanchismo busca frenar la actividad parlamentaria y la labor de control de la oposición.

Ha recordado cómo Sánchez y sus ministros ya "desde la mesa del Consejo de Ministros se acostumbra a hacer trampas y a intentar que se desvíe la atención". Ha puesto de ejemplo lo sucedido el pasado martes cuando la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, acusó al expresidente José María Aznar de llamar al golpismo por llamar a una manifestación contra la amnistía de los golpistas del 1-O. En el caso del uso de las lenguas cooficiales ha recordado que "desde el PP respetamos que en las CCAA donde hay una lengua cooficial con el castellano exista el derecho a poder utilizarla y el deber de conocerla, pero eso es una cosa y otra lo que se va a ver hoy que es el epítome de una estrategia que trata de destruir la existencia de elementos comunes entre los españoles".

El diputado del PP ha señalado que "significa el abuso de las minorías sobre las mayorías en un proceso que, a nuestro juicio, trata de evitar y conculcar un principio básico que es el de una nación de libres y iguales. Todo esto es lo que está puesto en cuestión". Además, ha recordado un nuevo cambio de opinión del presidente del Gobierno en funciones y su partido porque "el pasado 23 de junio de 2022 el PSOE votó en contra en el Pleno del Congreso a la modificación del reglamento. Pedro Sánchez también votó en contra y ahora tienen que ceder para obtener los votos de la 5ª fuerza política en Cataluña, la que tiene nada más que el 11% de la representación". "Esto no va a facilitar la vida de los parlamentarios, ni mejorar en absoluto la capacidad de controlar al Gobierno ni mejorar la calidad legislativa del Congreso", ha añadido.

Guillermo Mariscal, que ha asegurado que intentará asistir a la manifestación que se ha convocado en Barcelona el próximo 8 de octubre contra la amnistía, ha recordado que estos "tics autoritarios" de Pedro Sánchez "empezaron la legislatura pasada" y cree que las iniciativas que presentará el PP en las CCAA y Ayuntamientos que gobiernan son necesarias porque los socialistas "tienen que rendir cuentas con sus votantes". En este sentido, ha apuntado que "esos tics autoritarios hay que denunciarlos" y que eso "se denuncia en las instituciones".

Limita la capacidad de la oposición

La aprobación del cambio de reglamento del Congreso de los Diputados para el uso de las lenguas cooficiales puede "vulnerar la Constitución", según ha expresado Guillermo Mariscal. El diputado del PP tiene "dudas razonables" de que eso pueda suceder porque "lo que hace es limitar mi capacidad como parlamentario y puede vulnerar también el artículo 23 de derecho a la participación". "Hay una vía clara de conculcación de la Constitución Española, pero más allá de eso lo que es la pretensión de evitar que el Parlamento sea útil". En este sentido ha denunciado que "lo que intenta" Pedro Sánchez es no "tener oposición" y "bloquear y boicotear la actividad parlamentaria". "Esto ya lleva sucediendo así desde el año 2018 y es evitar el control parlamentario, evitar la participación de la oposición en la elaboración de las leyes y, por tanto, que quienes no piensan como tú puedan manifestarse. Y esto es un paso más. Instaurar el privilegio como principio de acción política", ha remarcado el diputado del PP.

Sobre la posible amnistía a los golpistas del 1-O que solicita como pago previo el fugado Carles Puigdemont y la humillación que eso supondría para el Estado español ha dicho que "solamente es así porque un presidente del Gobierno que carece de factores inhibitorios, que su única pretensión es continuar siendo presidente y es capaz de aceptar el chantaje". "Y sino ¿por qué cuando se presentó a las elecciones no planteó esto? ¿Por qué durante todo este tiempo hasta ahora no planteaba la amnistía como un derecho o una posibilidad realizable? Única y exclusivamente porque está cediendo por votos teniendo una alternativa. Hay otras alternativas y el que ganó las elecciones no fue él y a pesar de todo ello hará lo que sea necesario para conseguir los votos que le permitan seguir en La Moncloa", ha explicado.

En este sentido, Guillermo Mariscal ha recordado que el apoyo de Junts per Cataluña y otras formaciones separatistas como ERC a cambio de cesiones tan graves como la amnistía "es solamente para la investidura. Hablar de legislatura es desconocer la tramitación parlamentaria", ha añadido. El diputado del PP ha lamentado que "vamos a una investidura que va al bloqueo de la capacidad legislativa y de gobierno de la cuarta potencia de la Zona Euro y de ahí la gravedad de lo que estamos viviendo. Esto de las lenguas en el Congreso es un paso más en este proceso que está en marcha y que necesita y tiene al PSOE como colaborador necesario para el desmantelamiento del Estado de derecho tal y como lo teníamos hasta ahora".

Mariscal ha señalado que con la Constitución en la mano no se podrían pasar estos desmanes, pero como "ha habido un asalto al Poder Judicial que también hemos venido denunciando todo este tiempo. La ley y la norma ya existen, el problema es que no se aplica porque se ha cedido por votos y nos enfrentamos a una batalla terrible entre los que defendemos la igualdad y la libertad entre los españoles y aquellos que defienden el privilegio". "En esa batalla ideológica es la que está embarcado Alberto Núñez Feijóo y el PP y tendrá el siguiente paso en le debate de investidura", ha destacado.