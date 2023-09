Óscar Puente, sobre Sánchez el pasado junio: "Me voy a morder la lengua"

El exalcalde de Valladolid, Óscar Puente, se convirtió este martes en protagonista en el Congreso de los Diputados al haber sido designado por Pedro Sánchez para dar la réplica al candidato a la presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo. Puente, a modo de desprecio hacia la intervención del candidato del PP, ha querido recordarle que él no ha podido volver a ser alcalde de Valladolid por culpa de un pacto entre PP y Vox.

La dirección nacional del Partido Socialista impuso su criterio el pasado mes de junio en las confección de las listas al Congreso de los Diputados. El que fuera candidato a la alcaldía de Valladolid, Oscar Puente, optó por usar una estrategia "poco frecuente" en él: "Morderme la lengua, que a veces es una estrategia ganadora. Yo la practico poco y la tengo que practicar un poquito más. Entonces, el sábado opté por morderme la lengua y ya está, no tiene mayor importancia. Eso no durará eternamente, no soy yo muy partidario de mordérmela mucho, porque si no al final no sé si me enveneno".

Con sus palabras el exalcalde de Valladolid se refirió de manera velada a la imposición del cabeza de lista al Senado, Javier Izquierdo, por parte de la dirección nacional del PSOE, desplazando así al nombre propuesto por los socialistas vallisoletanos, el de Sara Galván.

Este martes, durante la sesión de investidura en el Congreso de los Diputados, el candidato popular Alberto Núñez Feijóo recordó a Óscar Puente las palabras que pronunció el pasado junio, diciendo que él fue uno de los purgados del "sanchismo" cuando lo cesaron como portavoz del Comité Federal. "Señor Puente es alcalde después de perder y ahora dice de ganador a ganador, señoría, yo nunca he perdido unas elecciones y no asumiré ningún cargo después de perder las elecciones, usted sí y el señor Sánchez también, y el señor Patxi López también, yo no".