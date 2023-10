El presidente en Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ya tiene el encargo del Rey de formar un nuevo Ejecutivo para lo que tendrá que ceder ante las exigencias de sus socios separatistas de ERC y Junts. La primera es la amnistía para los golpistas catalanes del 1-O que quieren que se apruebe antes de que se vote la investidura del candidato del PSOE y sobre la que los políticos socialistas han cambiado de opinión. Antes se oponían porque no entraba en la Constitución Española y desde que Sánchez necesita esos votos es algo hacia lo que hay que caminar.

Para tratar de frenar lo que supondría un golpe irreversible para la democracia española la entidad constitucionalista Sociedad Civil Catalana ha convocado este domingo 8 de octubre en Barcelona una manifestación que esperan que sea multitudinaria a imagen y semejanza de la que se celebró el mismo día de 2017 y que sacó a un millón de personas a la calle en la capital de Cataluña en contra del golpe de Estado de Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y el resto de la Generalidad. La presidenta de SCC, Elda Mata, ha comentado en el programa Es la Mañana de Federico de esRadio que está en esa asociación por sus "valores" y porque "hay labor que hacer en defensa de los derechos y libertades de los que vivimos en esta parte de España. Si hubiera vivido en cualquier otra parte del mundo hubiera hecho lo mismo: defender la libertad de los ciudadanos por encima de todo".

Mata cree que con el tema de la amnistía no se ha explicado bien y "no se ha hecho pedagogía en absoluto de lo que significa la amnistía y como derivaría en la autodeterminación". La presidenta de Sociedad Civil Catalana piensa que "no hubo interés porque la inmensa mayoría de los españoles no estamos por la labor de hundir nuestra democracia y convertirlo en país bananero". También ha dicho que "hace mucho tiempo que se intenta hacer un trampantojo de lo que es la realidad en Cataluña" y ha puesto de ejemplo "cuando hablan de que los indultos sirven para pacificar la situación es un absoluto desconocimiento de la realidad o las consecuencias de determinados actos sobre los que no se ha reflexionado".

Los separatistas tienen un "afán de repetir el delito" y en el caso de la amnistía a los golpistas del 1-O "lo único que va a servir es para envalentonar" a los delincuentes y "frustrar a las personas que defendemos la ley" porque esto es "un peldaño superior". La presidenta de Sociedad Civil Catalana ha explicado que "la amnistía se ha ocultado" por parte de los socialista pero hay "indicios" de que "claramente está sobre la mesa negociar sobre una figura que no está en nuestra Constitución Española y un atentado contra la libertad de los españoles".

El 8-O, todos a Barcelona

La manifestación que ha convocado Sociedad Civil Catalana este próximo domingo 8 de octubre en Barcelona con el eslogan No en mi nombre. Ni amnistía ni autodeterminación arrancará a las 12:00 horas desde la confluencia del paseo de Gracia con la calle Provenza. Además, tiene previsto instalar un escenario en la confluencia entre Gran Vía y el paseo de Gracia donde serán las principales intervenciones de la presidenta y el vicepresidente de la entidad constitucionalista, Elda Mata y Alex Ramos y del exalcalde socialista de La Coruña, Francisco Vázquez, y la catedrática de Derecho Constitucional, Teresa Freixes.

Los líderes nacionales de PP y Vox, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal, han anunciado que participaran en la marcha al igual que presidentes regionales como Isabel Díaz Ayuso, Juanma Moreno, Jorge Azcón y Fernando López Miras y otros rostros conocidos de la política como Cayetana Álvarez de Toledo.