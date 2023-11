Los vocales conservadores del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) han estallado en las últimas horas con el vocal izquierdista Álvaro Cuesta: "No es un vocal del PSOE, es un socialista disfrazado de vocal". Cuesta se convirtió en vocal del CGPJ con el apoyo del PSOE después de ser diputado en el Congreso durante 29 años.

En un comunicado, Álvaro Cuesta ha pedido este domingo que se desconvoque el pleno extraordinario programado para este lunes por el presidente suplente del CGPJ, Vicente Guilarte, para debatir una propuesta de declaración institucional contra la amnistía. Según Cuesta, "es manifiestamente ilegal", y ha anunciado que no asistirá en caso de que siga adelante el pleno, que considera "contrario al ordenamiento jurídico y a las funciones constitucionales" del CGPJ.

Fuentes del CGPJ consultadas por Libertad Digital no descartan que "el anuncio de Álvaro Cuesta de no asistir al pleno de este lunes sea una trampa. Si Cuesta no acude, los 8 vocales conservadores firmantes de la declaración institucional contra la amnistía de Pedro Sánchez la sacarían adelante sin esperar al voto del presidente suplente del Gobierno de los jueces Vicente Guilarte y del vocal conservador Wenceslao Olea".

"La supuesta ausencia de Cuesta podría ser una estrategia. Este vocal podría cambiar de opinión este mismo lunes y anunciar que finalmente asiste al pleno por responsabilidad institucional. El objetivo sería que los 8 vocales conservadores se confiaran y no negociaran el apoyo de Guilarte y Olea, creyendo que ya tienen la votación ganada con la ausencia de Cuesta".

Las mismas fuentes consultadas por LD afirman que "a última hora de este domingo, aún se desconoce el sentido del voto de Guilarte y Olea. No se han pronunciado para bien, ni para mal, con lo cual se desconoce si apoyarán o no la declaración institucional. Guilarte parece que quiere escenificar su responsabilidad como presidente suplente del CGPJ y Olea guarda las formas porque es magistrado del Tribunal Supremo. No se sabe lo que va a pasar en el pleno".

Recordamos que la citada declaración institucional contra la amnistía de Sánchez ha sido impulsada por los 8 vocales conservadores Carmen Llombart, José Antonio Ballestero, Francisco Gerardo Martínez-Tristán, Juan Manuel Fernández, Juan Martínez, José María Macías, Nuria Díaz y María Ángeles Carmona. En dicha declaración, expresan "su intensa preocupación y desolación por lo que esa medida supone de degradación, cuando no de abolición, del Estado de derecho en España" y señalan que "en ningún caso cabe aceptar es una amnistía, y ni tan siquiera un indulto particular de los admitidos genéricamente por la Constitución".

"Confundir el ‘interés de España’ con el interés del presidente del Gobierno en funciones para evitar la hipotética formación de gobiernos de partidos de una ideología diferente a la suya es algo manifiestamente incompatible con la alternancia política", concluyen.

La contestación de Guilarte a Cuesta

El presidente suplente del CGPJ, Vicente Guilarte, contestaba este domingo al comunicado del vocal izquierdista Álvaro Cuesta en estos términos: "Acuso recibo de su escrito solicitando la desconvocatoria de la sesión extraordinaria del Pleno, convocado para el 6 de noviembre de 2023 a las 19:00 horas".

"En cuanto a su petición, le significo que la convocatoria se ha realizado de conformidad con el artículo 35, segundo párrafo, del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial, aprobado mediante Acuerdo de 22 de abril de 1986, y en concordancia con los antecedentes registrados en supuestos análogos en los que la Presidencia del Consejo General del Poder Judicial ha atendido siempre las solicitudes de convocatoria de sesión extraordinaria del Pleno que se le han cursado por diferentes Vocales. En consecuencia, no procede acceder a lo solicitado", finalizaba Guilarte.