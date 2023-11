Esta es la artimaña legal que prepara Bildu para borrar el español en la educación vasca y navarra

Bildu ha elaborado un texto que pretende utilizar como base de su esquema para erradicar el español del País Vasco y Navarra. El cambio es tan sencillo como eliminar un "la" del artículo de la ley actual de normalización del vascuence. Y sólo con eso pretende eliminar la libre elección del español en "la" educación para sustituirla por tener derecho a algo de educación en español. El algo, claro está, lo deciden los proetarras y el resultado será en la práctica, básicamente nada.

El texto elaborado ha sido denominando como "Propuesta para evitar la incertidumbre jurídica que arroja la quinta enmienda del PNV y PSE". Aluden así al pacto de reforma alcanzado ya por separatistas y socialistas para avanzar más lentamente en la erradicación del español. Porque la dirección de la reforma la tienen todos clara. Pero es que Bildu lo quiere por completo y ya.

Por todo ello, los proetarras proponen la siguiente "modificación del artículo 5.2.b)". El texto actual recoge el "derecho a recibir la enseñanza en ambas lenguas oficiales". Y los de Otegi quieren quitar el "la" para que quede de la siguiente manera: "Derecho a recibir enseñanza en ambas lenguas oficiales a fin de facilitar el logro de los objetivos de conocimiento establecidos en la Ley". "Enseñanza" pero no "la enseñanza". ¿Y quién decide cuánta enseñanza? Pues ellos. Porque "el logro de los objetivos de conocimiento establecidos en la Ley" los pretenden fijar ellos.

El "Artículo 15" también se cambia en el mismo sentido. Ahora "reconoce a todo alumno el derecho de recibir la enseñanza tanto en euskera como en castellano en los diversos niveles educativos. A tal efecto, el Parlamento y el Gobierno adoptarán las medidas oportunas tendentes a la generalización progresiva del bilingüismo en el sistema educativo de la Comunidad Autónoma del País Vasco". Y el texto cambiado quedaría de la siguiente manera: "Se reconoce a todo alumno/alumna el derecho de recibir enseñanza tanto en euskera como en castellano y en una lengua extranjera, en los diversos niveles educativos". De nuevo se cae el "la", con lo que cualquier pequeña formación en español permitiría dar por cumplida la exigencia legal.

El plan de Bildu se cierra con la "eliminación completa del artículo 16 con el fin de que el derecho a elegir la lengua vehicular no condicione los proyectos lingüísticos de los centros educativos". Ese artículo 16 de la Ley 10/1982, de 24 de noviembre, básica de normalización del uso del Euskera regula que "en las enseñanzas que se desarrollen hasta el inicio de los estudios universitarios, será obligatoria la enseñanza de la lengua oficial que no haya sido elegida por el padre o tutor, o, en su caso, el alumno, para recibir sus enseñanzas". Y que "no obstante, el Gobierno regulará los modelos lingüísticos a impartir en cada centro teniendo en cuenta la voluntad de los padres o tutores y la situación socio-lingüística de la zona".

Además, "los centros privados subvencionados con fondos públicos que impartan enseñanzas regladas tomando como base una lengua no oficial en la Comunidad, impartirán como asignaturas obligatorias el euskera y el castellano". Al erradicar todo ello, el derecho a elegir la lengua vehicular, uno, sólo afectará a una parte minúscula de la educación en español -básicamente, la que la ley permita- y, dos, no condicionará "los proyectos lingüísticos de los centros educativos". Traducido: que la dirección del colegio podrá anular en la práctica el teórico derecho, con lo que todos los públicos más los que quieran una financiación pública suficiente por plaza educativa, deberán amoldarse a la erradicación del español.