Borràs y Turull se jactan de que la inclusión del 'lawfare' en el pacto con Sánchez reconoce la "guerra sucia"

La presidente de Junts per Catalunya (JxCat), Laura Borràs, y su secretario general, Jordi Turull, han dedicado el día después de la firma del acuerdo para la investidura de Pedro Sánchez a vender los logros de su partido en las negociaciones con el PSOE y las claudicaciones de los socialistas. Sin embargo, se han negado a informar sobre el nombre de los verificadores internacionales que escrutarán el cumplimiento de los acuerdos reflejados en el documento firmado por Santos Cerdán, secretario de organización del PSOE en nombre de Pedro Sánchez, y el propio Turull. Han deslizado, eso sí, que serán cuatro mediadores, que todas las reuniones se llevarán a cabo en el extranjero para que asista el prófugo Carles Puigdemont y que en la primera de las tenidas el expresidente de la Generalidad propondrá la celebración de un referéndum de autodeterminación pactado con el Estado al amparo del artículo 92 de la Constitución.

Borràs, condenada por prevaricación y falsedad documental por trocear contratos para un amigo cuando era responsable de la Institución de las Letras Catalanas, y Jordi Turull, condenado por el Tribunal Supremo por el golpe de Estado de 2017 e indultado por Pedro Sánchez, han negado en todo momento que se hubiera discutido sobre los nombres que se verán beneficiados por la ley de amnistía que están puliendo socialistas y separatistas. Según Turull, "la amnistía no va de nombres, sino de hechos". Borràs, por su parte, ha señalado que lo sustancial del acuerdo es la introducción del concepto de lawfare, ya que implica que el PSOE "reconoce la guerra sucia que el Estado ha utilizado para perseguir la disidencia política".

"Giro copernicano del PSOE"

Borràs, que aspira a beneficiarse de la ley a pesar de que su condena nada tiene que ver con los delitos del denominado "Procés", ha asegurado que su partido no ha hecho ninguna renuncia y que ha sido el PSOE quien ha cambiado de opinión y "renunciado al planteamiento de que la amnistía era inconstitucional". "Por tanto -añadió-, el giro copernicano lo ha dado el PSOE. ¿Y quién le ha obligado a dar ese giro? Junts per Catalunya". Según Borràs, la ley de amnistía será una norma "reparadora y omnicomprensiva, que no deje a nadie atrás y que tenga en cuenta las herramientas utilizadas por el Estado para ir contra el independentismo".

Borràs y Turull han señalado que la primera reunión con los mediadores internacionales se llevará a cabo después de la investidura de Sánchez pero antes de que acabe este mes de noviembre. En relación a los mediadores, Turull ha señalado que son necesarios porque no se fían del PSOE. Borràs, por su parte, ha destacado que los verificadores son necesarios porque la desconfianza respecto a los socialistas es absoluta. También ha asegurado que "nuestros votos están garantizado para la investidura, pero no para la legislatura" y que esta será efímera si Sánchez no cumple con los acuerdos y no hay avances.

Borràs ha comparecido en la emisora pública de la Generalidad, Catalunya Ràdio, mientras que Turull ha hecho similares declaraciones en Rac 1, propiedad del grupo Godó. Ambos han insistido en que no se fían del PSOE y que su objetivo principal es la celebración de un referéndum de autodeterminación. También han cargado contra ERC porque, a su juicio, garantizó los votos a Sánchez en la pasada legislatura a cambio de nada, obviando los indultos, la reforma del Código Penal para eliminar la sedición y abaratar la malversación y el apoyo a las leyes lingüísticas de la Generalidad para excluir el idioma español de la enseñanza pública obligatoria.