Puigdemont presume de que tendrá sometido a Sánchez a un chantaje permanente

El expresidente de la Generalidad prófugo y socio de referencia desde este jueves del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha utilizado la misma sala del Club de Prensa de Bruselas en la que compareció por primera vez tras su fuga para vender el acuerdo alcanzado con el PSOE para la investidura de Sánchez. Exultante, Carles Puigdemont saludaba a sus correligionarios para acto seguido pasar cuentas con ERC, reprochar a los republicanos que durante la pasada legislatura no obtuvieron nada a cambio de sus votos y presumir de que ahora, con el acuerdo con Junts, Sánchez tendrá que cumplir con los independentistas desde el primer minuto si quiere estabilidad en la legislatura.

Puigdemont, que no ha aceptado preguntas, ha subrayado la importancia de la figura del mediador internacional y de que las dos mesas que establecerá con el Gobierno llevaran a cabo sus reuniones fuera de España y bajo supervisión constante del grupo de relatores independientes e internacionales. Según Puigdemont, el acuerdo suscrito con el PSOE supone que "iniciamos un camino y ahora sólo celebramos la puesta en marcha de un proceso de negociación asumiendo que el pacto no supone en sí la resolución del conflicto".

También ha destacado que "no nos hemos fijado ningún límite, salvo la voluntad del pueblo de Cataluña". Además, ha subrayado que el PSOE acepta el marco independentista, que el referéndum ilegal del 1-O no fue delito y que "el Estado llevó a cabo una guerra sucia contra el independentismo". Según el prófugo, con el pacto se pone de manifiesto que el independentismo siempre ha tenido razón y que cuestiones como "la persecución de nuestra lengua, de nuestra cultura y de nuestras instituciones es parte del acuerdo compartido" con el PSOE.

"Convivencia con España insostenible"

"Reconocer el problema real, el conflicto político entre Cataluña y España era una condición indispensable", ha asegurado el dirigente separatista. Tal reconocimiento permitirá, apuntó, "abordar la resolución del conflicto en términos diferentes a los de la pasada legislatura". "La convivencia política con España se ha llegado a hacer insostenible", ha dicho también Puigdemont, que no ha entrado en ningún momento en detalles concretos sobre los mediadores, salvo que la constitución de las mesas será inminente, tras la investidura de Sánchez y antes de que acabe el mes de noviembre.

"Se aceptan las condiciones para iniciar una negociación política en los términos que hemos venido reclamando desde el exilio", ha declarado. En cuanto a la amnistía, Puigdemont se ha mostrado satisfecho porque, dice, "supone retornar a la política lo que no debería haber salido de la política, la descriminalización del independentismo era una condición indispensable".

También ha presumido en varias ocasiones de que la legislatura dependerá del cumplimiento de los acuerdos y de avances concretos. "Se tiene que avanzar, no puede ser que no pase nada. La estabilidad del Gobierno y de la legislatura surgirá de una negociación permanente, a diferencia de la pasada legislatura".

Mesas simultáneas

En cuanto a las mesas, serán simultáneas, una de ellas será la relativa a los límites del autogobierno y la otra, al reconocimiento nacional de Cataluña y la autodeterminación. En la primera ha puesto como ejemplo que se abordarán asuntos como la hacienda propia, el traspaso de los impuestos, de Renfe, del control de puertos y aeropuertos y de la inmigración. "Se tendrán que producir avances que justifiquen nuestro apoyo a cada medida del Gobierno", ha destacado. También, que "ya han asumido que no hemos cometido ningún delito". "Mantenemos la posición, esto es un proceso de negociación, no de retirada y con un reconocimiento mutuo. Serán los resultados, no las expectativas, lo que nos permitirán concretar este acuerdo histórico", ha advertido.

De sus palabras se infiere que Pedro Sánchez estará sometido a una vigilancia y a un chantaje permanente y que el Estado tendrá que reconocer en el exterior que Cataluña es una nación y que las negociaciones sólo pueden concluir en un referéndum de autodeterminación.