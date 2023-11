Pujol se declara víctima del 'lawfare' para acogerse a la amnistía de Sánchez

Jordi Pujol, el expresidente de la Generalidad que en 2014 confesó la existencia de una fortuna oculta en el extranjero en pleno escándalo sobre las finanzas de su esposa e hijos, cree que deberá ser amnistiado en el marco de la ley pactada entre el PSOE y los grupos separatistas. "Yo he sido objeto de gente que ha tenido una actitud hostil", ha manifestado Pujol en la emisora oficial de la Generalidad, Catalunya Ràdio, y en alusión al lawfare (persecución judicial) que blanden socialistas y separatistas en el acuerdo firmado en Bruselas entre el secretario de organización socialista, Santos Cerdán, y el secretario general de Junts, el indultado Jordi Turull.

Preguntado por la ley de amnistía, ha dicho que es una buena noticia, una medida "necesaria para la concordia" y para que pueda haber un "buen encaje entre Cataluña y España". En cuanto a si su caso cabe en la ley acordada entre Sánchez y Puigdemont, ha asegurado que "no tengo que meterme mucho. Yo he sido objeto y por parte de más de un lado, no solo del PP o del PSOE, de gente que tuvo una actitud hostil".

El expresidente y su familia están pendientes de que se fije la fecha para el juicio en la Audiencia Nacional, tras un proceso que arrancó con las investigaciones a su primogénito, Jordi Pujol Ferrusola, a principios de la década pasada. La confesión de Pujol causó un profundo impacto en el independentismo, que ya se había embarcado en el proceso y estaba preparando la primera de las consultas, la que tuvo lugar el 9 de noviembre de 2014. El proceso judicial supuso el fin de las siglas de Convergencia, que mutó en el PDeCAT, también desaparecido, y finalmente en Junts per Catalunya (JxCat), la formación que lidera el prófugo Carles Puigdemont.

A pesar de la confesión, la figura de Pujol ya ha sido restaurada por el independentismo y ha sido objeto a sus 93 años de variados homenajes y reconocimientos. Su primera aparición en sociedad tras la confesión se produjo poco tiempo después en una misa celebrada en la abadía de Montserrat, el mismo lugar donde fundó en 1974 su partido.

En la entrevista, Pujol ha elogiado a Pedro Sánchez, al que ha definido como "un hombre muy hábil". También ha dicho sentirse decepcionado con Felipe González por su posición contraria a la amnistía.