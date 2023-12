Savater atiza en El País a los "medios adictos" al régimen sanchista "que causan sonrojo"

El Mundo

"El PP avisa al PSOE ante la última ocasión para renovar el Poder Judicial: "No nos vale lo de hace un año". Pobres, Sánchez se la ha vuelto a colar a Feijóo con su mediador. "Génova confía en Bruselas para lograr el pacto y Moncloa defiende el modelo actual". O sea, Sánchez tendrá sus jueces y de negociar un cambio, nanay. "Déjame renovar a los vocales y de lo otro ya hablaremos", dice Sántiago González. En el PP son unos pipiolos y tienen pavor a la SER, El País, La Sexta, TVE y toda la jauría mediática sanchista.



El editorial es muy optimista. Parece que no conocen a Sánchez. "La reunión mantenida ayer entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo deparó un acuerdo que abre la puerta a superar el bloqueo de cinco años en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y, al mismo tiempo, a avanzar hacia el ineludible reforzamiento de la independencia judicial". "La Comisión Europea supervisará la negociación". Sánchez se pasa la Comisión Europea, el Parlamento Europeo, a Reynders, a Ursula y a quién se le cruce en su camino por el arco del triunfo. Ya vimos cómo insultó a Weber en su cara llamándole nazi y el corte de mangas que le dedicó al alemán. ¿Ha pasado algo? Nada, la UE se lo ha tragado con patatas.



El Mundo tiene un pequeño lío. "El Gobierno subraya que no apoyará un cambio de modelo del Consejo para que los jueces elijan a los jueces porque eso conduciría a un «modelo gremial», dice la información firmada por Ángela Martialay y Raúl Piña, lo que no cuadra muy bien con el optimismo del editorial. "Se trata del primer gran acuerdo desde hace años. Y demuestra que, cuando existe voluntad y claridad, el consenso entre los dos grandes partidos es posible". ¿Qué acuerdo, Manso? El único acuerdo es que el PP ha buscado una fórmula para entregar el poder judicial a Sánchez.



Así que, como dice Rafa Latorre poco se podía esperar de esa reunión. "La previa al cara a cara no fue esperanzadora. Agrandado su ego por el desenlace del 23-J, cuando los sondeos le llevaron a pensar que esta vez sí la festa e finita, y con la seguridad de que su anclaje en Moncloa es firme gracias al aliado nacionalista a sueldo de concesiones, Sánchez chuleó a Feijóo con los modos de un abusón de patio de colegio y esa mirada distraída de quien es consciente de sus fullerías". Le gusta mucho la fruta, a Sánchez. Lo del mediador "retrata bien en lo que se ha convertido la España de Sánchez: un Estado fallido, incapaz de valerse por sí mismo y que necesita con urgencia la tutela extranjera para evitar el colapso". Sánchez vuelve a reírse de Feijóo.

El País

"Sánchez y Feijóo pactan que la Comisión Europea medie en la negociación para renovar el Poder Judicial". Para renovar el Poder Judicial, punto, ni cambio de método ni pamplinas. Eso es lo que dice el periódico ultrasanchista. Es más, "el presidente del Gobierno y el líder de la oposición acuerdan reformar en enero el artículo 49 de la Constitución para eliminar el término "disminuidos" y sustituirlo por "personas con discapacidad", dice el subtítulo. Ni palabra de la elección de jueces. "En La Moncloa no contemplan ese escenario y están seguros de que Bruselas, en su papel de mediación, dará la razón a los socialistas y determinará que la renovación del CGPJ no esté condicionada a la modificación simultánea de la ley que regula la elección de sus componentes". Blanco y en botella. Ha caído en una trampa.



"Medio centenar de aspirantes a la espera del acuerdo político desde 2018". "El PP y el PSOE retomarán la negociación sobre el CGPJ en los términos en los que la dejaron hace un año, cuando los candidatos a formar parte del órgano ya habían sido preseleccionados".



Fernando Savater, que aún conserva su pequeño espacio en el periódico del régimen en el que le insultan el resto de la semana, dice que "la ventaja que tienen los dictadores puros y duros sobre los gobernantes autoritarios y trapaceros pero que quieren dárselas de demócratas es que los primeros se molestan poco o nada en justificar sus atropellos". "Como Sánchez es un autócrata que no quiere parecerlo, a diferencia de otros iliberales que conocemos, no pierde ocasión de justificar su catarata de reniegos y traiciones apelando al supremo bien del país. Para ello cuenta, claro, con sus paniaguados institucionales y con sus medios adictos que causan sonrojo por lo que afirman sin sonrojarse". Y no quiero mirar a nadie, ¿verdad, Savater?

ABC

"Los jueces acogen con reservas la propuesta de una intervención europea inédita". "Es indudable que el Partido Socialista ha quebrado en el último tiempo numerosas líneas rojas, lo que ha debilitado su perfil como partido de Estado. El trueque de la amnistía por votos en la investidura de Sánchez, la tolerancia con la corrupción política que supone la rebaja de penas por malversación o el insólito pacto alcanzado con Bildu, convierten al PSOE en un interlocutor de escasa credibilidad. La propia hemeroteca del presidente es la mejor prueba a este respecto", señala el editorial.



"La renovación del CGPJ y la modificación de la norma que rige la elección de sus vocales es algo que Europa nos viene exigiendo desde hace años a través de los informes relativos al Estado de derecho en nuestro país. Por este motivo, que la Comisión Europea supervise la negociación entre el PP y el PSOE es un hecho extraordinario, pero perfectamente coherente, pues el objetivo no es otro que satisfacer los estándares que la propia UE propone". "Sería deseable que el clima de confianza en España y que la credibilidad de nuestro partido de Gobierno fuera mayor, pero dadas las circunstancias, recurrir a la Unión Europea es un mecanismo que refuerza las garantías y que puede ser útil a la hora de proteger una negociación clave para la agenda regeneracionista de nuestro país". No servirá de nada. Todo seguirá igual, Sánchez no quiere ni oír hablar de ningún cambio que no sea los que él impone.



"Tanto el PP como el PSOE han abierto una posibilidad para recobrar la normalidad política", sigue. "Este encuentro vuelve a evidenciar que un entendimiento entre los dos principales partidos, lejos de los socios escogidos por Pedro Sánchez que reniegan públicamente del pacto constitucional, habría sido una opción no sólo más natural, sino más coherente con la defensa de los intereses de España y con la protección de la convivencia entre españoles". No sé si se lo cree o se lo quiere creer. Sánchez no quiere nada del PP ni con sus votantes. Solo quiere que le den los jueces.

Isabel San Sebastián es más realista. "Pedro Sánchez reparte sus favores de manera desigual. Ante quienes sostienen su presidencia se muestra gentil, humilde hasta el servilismo, espléndido con nuestro dinero e ilimitadamente comprensivo, ya se trate de golpistas, malversadores, corruptos o terroristas. Tanto da". "Frente a quienes no le votan, en cambio, se muestra implacable, ofensivo o en el mejor de los casos condescendiente". Diana.



"El líder socialista ha llegado hasta donde está porque carece de escrúpulos y se guía exclusivamente por su desmedida ambición. Su trayectoria política está marcada por el embuste, la traición, la falsedad, la crispación. Es muy bueno levantando muros y calumnias, atribuyendo a sus adversarios sus peores atributos, creando problemas inexistentes y echando al prójimo la culpa de los reales y tangibles que no sabe resolver. Es fuerte con el débil y débil con el fuerte". Un tío chungo, pero chungo. Malvado y vengativo.



"Alberto Núñez Feijóo representa justo lo contrario". Y así le pasa. "La suya es una brillante carrera de gestión, muy útil para empuñar las riendas del Ejecutivo, pero de escaso valor cuando la tarea consiste en desalojar del poder a un personaje tan peligroso como el actual inquilino de la Moncloa. Porque ante un individuo como Sánchez, cuyo único norte es la permanencia en el sillón, de nada sirve el respeto reverencial por las reglas institucionales. Cuando uno se enfrenta a un tramposo resulta ingenuo, o suicida, actuar como un caballero, pues lo normal es que acabe embaucado en sus estafas. Cuando una persona de bien se sienta con un mentiroso, corre un riesgo elevadísimo de resultar engañado". Feijóo no puede ser como Sánchez, para eso hay que tener mala baba, ser muy amante de la fruta, y Feijóo es un señor.



"Sánchez y Feijóo han acordado someter la renovación del CGPJ a la mediación de la Comisión Europea. Lo que significa que el dirigente popular cede y se aviene a negociar la composición del último bastión defensivo de la independencia judicial desde una posición de debilidad, dada su minoría parlamentaria". "Esta era una batalla doméstica y todo indica que se ha perdido". Feijóo ha aguantado lo que ha podido, pero son demasiados contra un solo hombre. Gobierno, medios de comunicación, Ferreras y sus contertulios, pseudoperiodistas como Cué o Intxaurrondo al servicio de Sánchez, ministros de barra de bar...

La Razón

"Todos los «noes» de Sánchez a Feijóo". "Sólo en lo que se refiere a la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y en la reforma menor del artículo 49 de la Constitución, cuestiones en las que el concurso de Partido Popular es obligado, cabía alguna posibilidad de entendimiento entre el presidente del Gobierno y el líder del centro derecha español, Alberto Núñez Feijóo", dice el editorial. Y Feijóo tiró la toalla. "En cualquier caso, la intervención de representantes de la UE en las negociaciones garantiza que éstas vayan en la dirección que marca el Consejo de Europa, que, resumida, pide más independencia judicial, no menos". Algunos tienen una fe desmedida en Europa, un clavo ardiendo.

Jesús Rivases defiende que lo del mediador ha descolocado a Sánchez. "Feijóo propone negociar la renovación del Consejo General del Poder Judicial con el sistema actual y, al mismo tiempo, cambiar las reglas de elección de los vocales, todo supervisado por la Comisión Europea. Sánchez, acaso sorprendido, habría admitido en parte la propuesta, según las explicaciones, poco contundentes y menos entusiastas, de la ministra Pilar Alegría. Acepta la intervención europea, pero pretende retrasar la modificación de la ley, aunque ahora acaso le resulte más difícil y es que al mago de requiebro Sánchez le ha salido un adversario duro y respondón". Sánchez tendrá lo que quiere y el mandato del nuevo CGPJ es para 5 años. En cinco años puede pasar de todo, pero apuesto que no se modificará el sistema de elección de jueces. ¿Qué ha ganado Feijóo?

El único realista de este periódico es Eduardo Inda. "Sánchez va a saco. Nunca en tan poco tiempo nadie había sido tan bestia..." "Lo de Telefónica el martes pasado pone literalmente los pelos como escarpias", "acojona", literalmente. "La chavista re-nacionalización de Telefónica constituye, por muy parcial que sea, un matonil aviso a los navegantes del Ibex en general y al libre mercado en particular. Un «aquí mando yo, ¿os enteráis?» que haría las delicias de Maduro". Lo que asusta es que es así. En España manda Sánchez, y sólo Sánchez.