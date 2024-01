Un PP unido en el "no" a los decretos alerta de las cesiones in extremis de Sánchez a Junts

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, no dará su brazo a torcer. Su formación votará este miércoles que no a los tres decretos del Gobierno a pesar de que desde el Ejecutivo han tratado de presionarles para que varíen su postura, tanto con llamadas como con declaraciones públicas.

Si nada cambia, el no del PP junto al voto negativo de los socios separatistas del Gobierno de Junts hará que Sánchez sufra este miércoles su primera gran derrota parlamentaria, pero los populares no dan nada por hecho todavía.

En las últimas horas se ha conocido que Junts ha exigido al PSOE multar a las empresas que rechacen regresar a Cataluña para así cambiar de postura y apoyar los decretos del Gobierno. Extremo que en el PP no descartan: "¿Cederá Sánchez de nuevo?", se preguntan. "Es probable", responden. "Nosotros esperaremos a mañana, es una negociación que no va con nosotros pero no descartamos una nueva cesión, una nueva sorpresa", lamentan. "Lo que tenemos claro es que nosotros estamos en el no", zanjan fuentes de Génova.

Apoyo de los barones

Una postura que ha concitado el apoyo de todos los barones populares que este martes se reunían en Génova en un nuevo Comité Ejecutivo Nacional. Ahí, los dirigentes autonómicos han mostrado su respaldo a la decisión de votar no a los decretos porque "no se puede intentar construir un muro para aislar al PP y pedirle auxilio 48 horas antes de una votación para salvarla sin aceptar ninguna de nuestras propuestas. No somos el salvavidas de Sánchez", ha resumido el presidente andaluz Juanma Moreno.

"El PP no debería ayudar en nada al Gobierno, en nada, que se busque la vida él solito. No estamos aquí para salvarle la cara", avanzaba ya la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso este lunes.

También el presidente de Murcia, Fernando López Miras, ha mostrado su apoyo al líder del PP explicando que no pueden aceptar el "trágala" del Gobierno de apoyar sin negociación los tres decretos.

Anuncio de Feijóo

Por su parte, Feijóo, en su intervención ante su dirección, se ha mostrado convencido de que Sánchez hará "lo que sea necesario" para mantenerse en La Moncloa y ha criticado que lo que se va a ver mañana es la "imagen de la debilidad y la división". Lo que consiga Sánchez, ha añadido, "tendrá un precio desorbitado". "No nos pueden pedir pactos de Estado a nosotros para seguir desmantelando al Estado", ha explicado.

Eso sí, el PP pone otra opción encima de la mesa. Feijóo ha avanzado que si decaen los decretos, el Grupo Popular presentará en el Parlamento iniciativas para "salvar" aquellas medidas que ayuden a los ciudadanos en sus "necesidades y en la defensa de sus intereses".