La trama del PSOE usaba el lenguaje de Dolores Delgado: "Eran un gordo y un subnornal gay, el jefe de gabinete"

La UCO ha detectado conversaciones de la trama del PSOE reveladoras del amasado de dinero que lograban y del tono de sus actividades y miembros. El día "26/10/2020" uno de los contactos de Koldo y miembro de la trama "envía un audio a César en el que le dice que hoy van a tener un total de 31.000€ de beneficio". El audio de las conversaciones complementan la descripción de la lluvia de dinero fácil: "Te van a entrar 25.000 euros de beneficios de las mascarillas hoy, hoy van hacer el pago y mañana tendremos veinticinco mil euros de beneficio, más otros seis mil".

Los contactos los mantenían con "jefes de gabinete" de los ministros. Y en una de esas conversaciones resume otro de los integrantes de la trama la reunión y el contacto: "Todo bien. Eran un gordo y un subnornal gay, el jefe de gabinete". Un tipo de lenguaje similar al empleado por Dolores Delgado en su famosa grabación con el comisario Villarejo hablando de Marlaska.

"Nacho escribe un mensaje a César diciéndole que mañana tiene que ir a las 8:30 horas a la cafetería Soto Verde, que esta detrás del Ministerio y llamar a K, decirle que le lleva una cosa de su parte (de parte de Ignacio Díaz Tapia), y le tiene que llevar dos archivos impresos que el ha mandado". La cafetería está detrás del Ministerio de Transportes. El informe de la UCO narra que, "a continuación, Nacho le envía el contacto de una persona registrado como Koldo Asesor Ministro": Koldo García Izaguirre.

"A continuación, César le pregunta cómo ha ido la reunión, a lo que Javier le dice que un éxito, que eran un gordo y un subnormal gay, era el jefe de Gabinete, que están convencidos y que el ministro dará el ok seguro, el único que puede frenarlo es que tiene que dar el ok de sanidad y eso no depende de ellos", destaca el informe de la UCO.

Más tarde respiraron tranquilos porque el OK de Sanidad, en manos de Salvador Illa también lo consiguieron: "César le envía a Javier dos pantallazos consecutivos de una consulta en Wikipedia de Salvador Illa Roca, Ministro de Sanidad en el cargo en esa fecha. Más tarde a las 21:26 horas, Javier le avisa a César que el ministro ha dado el ok, que están dentro", resume la UCO.

El objetivo estaba conseguido. Otro contrato de venta de la trama había entrado. Hay que recordar que desde el inicio se ha hablado de la entrada de la empresa clave de la trama, Soluciones de Gestión, en el megacontrato liderado por el Ministerio de Sanidad de 2.578 millones de euros. Y es que la trama contaba con contactos, como ahora se puede comprobar, para extender sus influencias por diversos departamentos ministeriales y gobiernos autonómicos en manos del PSOE.

La secuencia prueba, no sólo el tono de los integrantes de la trama, sino los contactos y penetración en el ministerio clave en la gestión de la pandemia: Sanidad.