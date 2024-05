Preocupación en el PSOE: Sánchez está de psiquiatra

El Mundo

"Cientos de familias se organizan en Cataluña contra el desplome educativo: "Mi hija no sabe sumar ni restar en 3º de Primaria"". "Motín y pánico en la enésima jornada negra del Cercanías madrileño: "Nosotros atrapados y Óscar Puente toda la mañana tuiteando"". Conociendo al simio preferido de Sánchez les habrá bloqueado en X.

Emilia Landaluce la emprende con el ministro que nos ha regalado Sánchez. " ¿Se creía Puente de Hierro que descalificando a Milei se metía con un tuitero cualquiera? ¿Acaso no lo considera presidente legítimo de Argentina? No hace falta ser muy ducho para darse cuenta de que en las declaraciones de Puente existe la llamada paletería de mundo pequeño o lo que ahora podría denominarse como paletos de filtro. Esos que no ven más allá del entorno que les rodea, de lo que les llega al teléfono o a su perfil en redes".

Y es que la crisis continúa. "El Gobierno de Milei critica la "agresión increíble" de Óscar Puente y da por "terminada la crisis" con España, pero reafirma: "No se verá con Sánchez"". "La crisis abierta con Argentina por el frívolo exabrupto del ministro Óscar Puente, que acusó a su presidente de ingerir «sustancias», es un ejemplo de cómo el Gobierno traslada a la política exterior el estilo divisivo y polarizador del que al mismo tiempo se proclama víctima", dice el editorial. A nadie le gusta tanto una buena bronca como a Sánchez. "La conducta ajena a toda institucionalidad que caracteriza a Puente resulta profundamente incoherente con las recientes diatribas de Pedro Sánchez a favor de la «regeneración democrática» y contra «la máquina del fango»". Todo en Sánchez es pura incoherencia.

El País

"Ábalos cuestiona la existencia de una trama en el ‘caso Koldo’ y lamenta su expulsión del PSOE: "Esto es un juicio paralelo"". Sí, estuvo tres horas moqueando con la chulería de siempre. Sobre las elecciones catalanas observa que no le interesan a nadie. ""¿Elecciones en Cataluña? ¿Cuándo?": los partidos chocan con un electorado desmotivado en la recta final de la campaña". Normal, al final siempre gobiernan los mismos. La verdad es que Cataluña ya sólo le interesa a Sánchez porque necesita sus votos para seguir en Moncloa.

Cristina Monge nos larga un sermón insoportable sobre el papel de la sociedad civil en la regeneración de la democracia. "España está dividida entre quienes creen que Pedro Sánchez reflexionó cinco días y llegó a la conclusión de que hay que regenerar la democracia y quienes aseguran que todo fue un cuento". Mira, Cristina, Sánchez montó un show para atacar a la prensa libre, a los jueces y a la oposición para defender los negocios de Begoña. La derecha y la ultraderecha, la fachosfera, el fango. ¿De verdad pretendes hacernos creer que el degenerado que habita en Moncloa quiere una regeneración? ¿Por eso tiene a Puente de ministro?

ABC

En ABC destaca la columna de Sostres sobre el éxito de Ayuso en Barcelona. "Ayuso paseó la tarde de ayer por Sarriá y todo el mundo quería fotografiarse con ella. Ningún líder del PP local ni nacional despierta este entusiasmo y luego dicen que es una candidata demasiado madrileña para presentarse a unas generales. Nunca el PP ha despertado este furor en Barcelona. Y en el corazón de Sarriá, que en los años calientes estuvo lleno de esteladas en los balcones y de lacitos amarillos en la solapas de sus vecinos. Probablemente muchos continúan siendo independentistas, pero si hay más personas haciendo cola para besar a Isabel que votos para el PP en las urnas algo tendrá que plantearse este partido sobre su estrategia en Cataluña". Sostres es un profundo admirador de Díaz Ayuso.

"Hacía años que no se veía en Barcelona semejante afición por un candidato que no fuera de izquierdas o independentista. Niños con banderas de España y adultos contentos de ver a alguien con quien poder sentirse identificado más allá de la filiación política. También hacía tiempo que no se veía en las bases de la derecha española de mi ciudad más alegría por estar con su estrella que odio por Puigdemont o por Sánchez".

"Los que piensan que esta señora tendría menos votos en Barcelona y en Cataluña que los candidatos que últimamente ha presentado tanto el PP regional como el nacional es que están tan fuera de la realidad que efectivamente merecen continuar perdiendo todas y cada una de las elecciones desde ese ínfimo rincón de la sociedad catalana en el que tan cómodos parecen estar". ¡Eh!, Sostres, que es la presidenta de Madrid. A ver si estás pensando en llevártela a Cataluña. Lo de este hombre es devoción.

La Razón

José Antonio Vera está muy preocupado. "Sánchez propala bulos con la misma facilidad que habla, con procacidad y total impunidad. Curioso que sea el Rey del Bulo quien quiere acabar con los bulos, a los que llama desinformación. En realidad, su interés está en perseguir a quienes publican noticias contrastadas sobre las actividades empresariales de su mujer y sobre las cartas que firmó recomendando a empresas que luego fueron agraciadas con dinero público. No parece que vaya a aplicarse a sí mismo la legislación anti-bulo, ni a María Jesús Montero por inventar que la empresa de la esposa de Feijóo recibió fondos de la Xunta, ni a todos ellos por los bulos reiterados sobre el hermano de Ayuso. Acabar con la desinformación es ahora la expresión. Y quien decide quién desinforma es Sánchez. Son informaciones las notas de Prensa de los Ministerios que difunden los medios afines. Desinforman quienes critican al Gobierno. Es tal el ataque contra la libertad de expresión, pilar básico de la democracia, que van a tener razón quienes acusan a Sánchez de urdir un plan para dinamitar la división de poderes y restringir el derecho a una información libre, no teledirigida. El problema es que Sánchez no está solo. Nadie en la UE levanta la voz, porque la teoría de la desinformación viene de Europa. La postuló su amiga Úrsula Von der Leyen en Davos y ahora la van a poner en práctica los estados. Por eso nadie allí critica el plan de Sánchez, diseñado en Bruselas para eliminar medios prorrusos, antivacunas o negacionistas climáticos, y que el presidente español extiende a las webs de la derecha y la ultraderecha crítica. Por eso la preocupación es aún mayor".

Y Abel Hernández está convencido de que Sánchez está como un cencerro. "Pedro Sánchez sigue perdido en su laberinto o, usando una imagen más acorde con su metáfora preferida, hundido en el fango. Encuentra ayuda y comprensión en los medios de comunicación amigos, y busca refugio en Cataluña, pero se ve que no está repuesto del todo. Sigue obsesionado con la suerte judicial de su mujer y la repercusión pública del caso, para él y para ella. Califica persistentemente de bulo cualquier noticia que ponga en duda la acrisolada honorabilidad de Begoña Gómez, su amada esposa. Se manifiesta hipersensible como si le rozaran una herida abierta". Y esa hiperactividad es sospechosa. Que lo hubiera pensado antes.

"Nada indica, en resumidas cuentas, que el presidente del Gobierno se haya repuesto de la grave depresión sufrida, ni hay seguridad de que no vuelva a agudizarse su crisis personal en cualquier momento. A juzgar por su demostrada inestabilidad emocional, este es más un terreno para psicólogos o para psiquiatras". "Destacados representantes del PSOE auténtico están muy preocupados. Su prestigio en Europa ha caído en picado". Abel es un fiel defensor de la existencia de un PSOE bueno. Habrá que ir pensando en inhabilitar a Sánchez, porque un tipo tan enfermo y tan malo es un peligro.

El Debate

"Yolanda Díaz, demandada ante el TSJM por ocultar sus gastos y dietas en viajes cargados al erario". Vaya gobierno de ladrones. "El amparo a El Debate desmonta el bulo de Sánchez sobre la «máquina del fango» y demuestra que el ocultismo real está instalado en su Gobierno". El diario de Rubido se defiende de la arremetida de Sánchez contra ellos.

Bueno, contra Rubido, contra Israel, contra Alemania, contra Argentina. Sánchez está desmelenado. El editorial está estupefacto con Puente, como todo español que aún conserve algo de sentido común. "Que un ministro del Gobierno de España se permita públicamente calificar de drogadicto al presidente de la República Argentina demuestra de una manera tan contundente como triste hasta qué extremo de profunda degradación han llegado Pedro Sánchez y el equipo que él todavía preside. Que el insultador, Óscar Puente, tradicionalmente dedicado a denigrar al contrario con los términos más bajos y obscenos que conoce el idioma español, no haya sido fulminantemente destituido, dando con ello la noticia de que el resto de sus colegas, empezando por el que preside la confederación gubernamental de los veintitantos, están de acuerdo con sus denuestos, demuestra hasta qué punto la insensatez de la tropa está llevando al país, entre otros múltiples y lamentables terrenos, a olvidar lo que son las normas elementales para el mantenimiento de la concordia internacional entre los países". " ¿En manos de qué colección de perniciosos incapaces se encuentra hoy el Gobierno de España?". En manos de Sánchez. ¿Se acuerdan del primer Gobierno bonito de Sánchez? Pues hemos pasado de Maxim Huerta de Óscar Puente. Ahí nos encontramos.