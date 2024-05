Nicolás Redondo cree que el PSOE murió con "el Sálvame Deluxe político" de Ferraz

El falso amago de dimisión del presidente Pedro Sánchez y lo que se vivió en esos cinco días sigue siendo objeto de análisis y reacciones. Este miércoles, el ex dirigente socialista Nicolás Redondo Terreros ha hecho un desolado balance de lo que se vio el sábado del comité federal, con lágrimas y proclamas a favor del presidente.

"Yo creo que el partido institucional, el Partido Socialista Obrero Español institucional, que apareció en 1974, murió el otro día en la calle Ferraz", ha dicho en una entrevista en Antena 3. Redondo ha señalado "con todo el respeto" a las personas que acudieron, que la reacción del Comité Federal del PSOE aquel día "no fue razonable" ni "seria", sino más bien "una especie de sálvame deluxe político", que a "cualquier persona racional" tiene que "disgustar sobremanera".

"No me importa mucho lo que él (Sánchez) haya hecho, aunque no se corresponde al canon de un dirigente cabal en un ámbito constitucional. Me preocupa más la reacción del PSOE, que inequívocamente se puso a pedir que no se fuera y a dar unas imágenes que a mí me avergonzaron", ha insistido, tras apuntar que "nunca" creyó que el presidente del Gobierno fuera a dimitir.

Redondo ha aprovechado la entrevista para defender el manifiesto recientemente firmado por ex dirigentes socialistas y distintas personalidades 'Por un voto constitucionalista sin engaños' reclamando que no se vote al PSC, que en su opinión "no ha dejado de ser, durante estos últimos años, una especie de coche escoba del nacionalismo".

Tras ello, ha indicado que "no tiene ninguna duda" sobre que Pedro Sánchez, "pos desgracia", habrá un referéndum de independencia en Cataluña si lo exigen los partidos separatistas: "Yo no tengo ninguna duda que si al final se propone un referéndum, una consulta o como sea, estos próximos cuatro años habrá un referéndum".

Ha argumentado que hasta el pasado 23 de julio "una gran mayoría del PSOE pensó que la amnistía era inconstitucional, desasosegante y contraproducente", pero que justo el día después de las elecciones generales "pensaron justo lo contrario" y solo porque "necesitaban los votos de Junts".

"Es tal el escándalo y es tal el cambio que no sé por qué tengo que pensar (...) que si al final se trata de un referéndum, pues no será el referéndum que quieren los nacionalistas, pero algo habrá", ha zanjado