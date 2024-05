En la carta a los ciudadanos en la que un Pedro Sánchez "profundamente enamorado" se planteaba si merecía la pena seguir como presidente del Gobierno —aunque luego se vio que todo era una farsa— el inquilino de la Moncloa se victimizó ante todos los españoles por lo que el denomina los bulos de la derecha y la ultraderecha y la máquina del fango que afecta a su entorno familiar más próximo.

"Vivo con impotencia el fango que se esparce sobre mi mujer, me pregunto si debo continuar o renunciar", se victimizaba Sánchez, imponiéndose un retiro de cinco días para meditar y manteniendo en vilo al PSOE y al Gobierno, incluso sus más íntimos colaboradores.

Una vez terminada la farsa, con utilización del rey Felipe VI incluida, no ha habido discurso o mitin del presidente en el que no haya aludido a la máquina del fango, siempre referida a la derecha y ultraderecha y a los pseudomedios (como él los llama) que forman parte de ese entorno que tiene como único objetivo desprestigiarle a él y a su familia para tratar de quebrarle.

No incluye a Podemos, pionero en la denuncia contra el hermano

Sin embargo, resulta curioso que no incluya en la máquina del fango a Podemos, su socio en el primer Gobierno de coalición y cuyos votos también facilitaron su investidura en el segundo Gobierno de coalición, ya con Sumar. Al menos en lo que a su hermano, conocido artísticamente como David Azagra, se refiere.

Porque fue precisamente Podemos el primer partido que acusó a la Junta de Extremadura presidida por Fernández Vara de haber creado un puesto ad hoc para colocar al hermano pequeño de Pedro Sánchez.

Corría el año 2017 y el Grupo Parlamentario Podemos en Extremadura registró una solicitud de información para conocer los detalles de la designación del hermano del entonces secretario general del PSOE como coordinador de actividades de Conservatorios de Música de la Diputación de Badajoz.

La contratación se hizo pública en el Boletín Oficial de la Provincia y el líder de Podemos en Extremadura, Álvaro Jaén, ofrecía una rueda de prensa en la que aseguraba que "el cargo no existía hasta la fecha, las bases no exigían ni siquiera el título de profesor de Música y no existía tribunal, sólo una entrevista en el despacho de la diputada provincial".

El presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, negó públicamente desde Ferraz que se hubiera creado el puesto para el hermano de Sánchez. "Eso no es cierto, no se ha creado ningún puesto, ha conseguido un puesto a través del correspondiente procedimiento, mediante un concurso", aseguró.

Ahora ha sido el PP de la Diputación de Badajoz el que ha puesto en entredicho el proceso de selección que se hizo para dar el puesto al hermano del hoy presidente del Gobierno.

Y pide también que se investigue otro asunto que ha salido a la luz recientemente al poner la lupa sobre David Azagra: dónde tributa el hermano del presidente, que tiene domicilio fiscal en Portugal.

El presidente del Gobierno debería reformular su concepto de máquina del fango y definirla como "cualquier acusación o información que afecte a cualquier miembro de su familia". Ceñirse a la derecha, la ultraderecha y los pseudomedios de la fachosfera igual se queda corto.