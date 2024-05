"Bego, tía, pasa de él. La que te está liando el guapo, maja"

Financial Times

El Mundo

"Sánchez se lanza contra Israel para frenar la ola ulta en Europa". Contra Israel, contra Argentina, contra los periodistas, contra todo quisqui que no acepte que él hace lo que le da la gana y punto. La comparecencia fue un reparto de tortas entre unos y otros.



Como dice el editorial, "Pedro Sánchez ha decidido trasladar las maneras polarizadoras de su política nacional al ámbito exterior y usar un conflicto enquistado en una de las regiones más volátiles del mundo a riesgo de enconarlo aún más. A la escalada diplomática con Argentina se sumó ayer otra con Israel, que llamó a consultas a su embajadora en España junto a los de Noruega e Irlanda". Pero Sánchez está tan chalado que es capaz de iniciar una guerra mundial con tal de cubrir los tejemanejes de su mujer. "Una decisión a la que no ha sumado al Congreso ni a los principales socios de la UE y diseñada para instigar la división, lo que le resta fuerza y le añade oportunismo". A este tirano es que le va la bronca, es un máquina de enfangarlo todo.

Arcadi Espada dice que "la decisión del Gobierno español, y de los Gobiernos de Irlanda y Noruega, de reconocer al Estado palestino es una victoria política de Hamas. La atrocidad del 7 de octubre en los kibutz cerca de Gaza, una de las matanzas que serán citadas como ejemplo canónico del terrorismo más despiadado, ha sido útil. Legítimamente los miembros de la organización pueden decir que el terrorismo sirve". Sí, Pedro Sánchez y sus socios dieron ayer el visto bueno al terrorismo.

El País

"España se coordina con Irlanda y Noruega para reconocer el Estado de Palestina". Otra vez Carlos Cué confunde España con Sánchez. Es Sánchez y sus socios, no España, quien reconoce el Estado de Palestina. Debería haber convocado un referéndum para legitimar esa decisión. "La decisión llega en un momento político especialmente relevante, en plena campaña de las elecciones europeas, y el debate de este miércoles en el Congreso ha dejado muy claro que esta cuestión, que según el Gobierno tiene mucho respaldo en España, será un elemento importante de su campaña". Pues eso se comprueba con un referéndum. Es una decisión de Pedro Sánchez. Si por el fuera, y no digamos sus socios, instalaría cámaras gas.

Lluis Bassets habla de mandatarios que se creen por encima de la ley. "Trump y Netanyahu comparten muchas cosas, y una de ellas es su pretensión de situarse por encima de la ley". Lluis, te has olvidado de Sánchez y Begoña. Ellos también se creen que están por encima de la ley, y si algún juez osa investigarlos se cargan al juez y le acusa de lawfare. "No es una novedad que haya gobernantes y países que han actuado y se han situado al margen o por encima de la ley, al contrario". Bueno, en la España democrática es la primera vez que sucede.

Daniel Gascón pone a todos en su sitio. "Es una descortesía ir a un país e insultar al presidente del Gobierno de esa nación y a su familia. Tampoco fueron edificantes otras actuaciones del Ejecutivo español hacia el presidente argentino: no felicitarle por ganar las elecciones, decir que el suyo es un gobierno del odio (como hizo Yolanda Díaz) o sugerir que iba drogado (como hizo Óscar Puente). Pero eso no excusa el mal comportamiento".

"Incapaz de aprobar los presupuestos y sacar adelante leyes en el Parlamento, Sánchez se ha dado cuenta de que su adversario habitual de las campañas, Vox, está muy visto y es poca cosa: ahora es Sánchez contra la ultraderecha internacional. Posiblemente, tras las elecciones europeas, la amenaza sea intergaláctica. El objeto que atravesó el cielo de nuestro país el domingo puede ser un aviso. El adversario del presidente tiene que ser cada vez más grande, porque su crédito es cada vez más pequeño". Más bien es inexistente, carne de memes.

ABC

"El reconocimiento de Palestina aísla todavía más a Sánchez". "Ha convertido la diplomacia en una caprichosa herramienta de campaña que lo mismo le sirve para agitar choques ideológicos que para guarecerse ante ciertas acusaciones delicadas o para abrir polémicas artificiales con las que disimular su debilidad parlamentaria. Y es preciso reconocer la soltura, la falta de reparos y la eficacia con que sitúa a su servicio personal las instituciones encargadas de defender en el extranjero los intereses generales de España", dice Ignacio Camacho. Sánchez tenía que hablar de los chanchullos de su esposa.

"Tampoco aclaró nada al respecto, pese a que era la teórica finalidad de la convocatoria. Sólo el fango, los bulos y demás quincalla argumental del laboratorio de frases de la Moncloa. A cambio, logró que Hamás aplauda su decisión geopolítica y Estados Unidos se pronuncie en contra. Eso sí que es un logro de dimensiones históricas". Sánchez tiene debilidad por los terroristas.

Rebeca Argudo escribe una carta a Begoña. El género epistolar se ha puesto de moda. "Bego, tía, pasa de él. No te conviene. Es un tóxico, que dicen las modernas y las psicólogas argentinas. Si te quisiera de verdad, de verdad de la buena, en lugar de tomarse cinco moscosos y publicar una carta en Twitter (qué bochorno) diciendo que es un hombre enamorado, lo que habría hecho es interponer una demanda a los medios que te acusan de corrupción y solucionar esto de una vez". "Bego, lo que no hace un hombre enamorado, uno que te quiera bien, es utilizarte. ¿Crees que alguien que te ama te expondría de esta manera? Tía, que hasta hace dos días, como quien dice, tú no eras conocida internacionalmente más que como «la señora de», como mucho, y ahora ocupas portadas en medios extranjeros como sospechosa de corrupción. Con tu nombre y tus apellidos, y bien de fotos. Que el 'hashtag' «Sánchez, controla a tu mujer» ha sido 'trending topic' en Argentina (diez mil kilómetros según bajas, un poco a la izquierda) después de lo de Milei. La que te está liando el guapo, maja". En boca de todo el mundo, te ha puesto, chica.

"Respétate y defiéndete tú misma. Tú (tan profesional, tan honesta, tan seria, tan responsable… tan feminista) no necesitas que sea un hombre quien lo haga". Porque a todo esto, ¿dónde está Begoña?

La Razón

"Sánchez «se pone la política exterior por montera»". "La política exterior cabalga a lomos de un caballo desbocado. No tiene ni coherencia ni rumbo. Es un disparate tan enorme, que solo la fe ciega de la izquierda mediática impide que exista una censura unánime", dice Marhuenda. "La capacidad de enredar de Sánchez no tiene límites".

El editorial dice que "el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, declaró ayer en el Congreso que «estaba dispuesto a asumir las consecuencias» del reconocimiento de Palestina como Estado, previsto para el próximo 28 de junio. El problema es que ese acto gratuito y hostil con Israel afecta al conjunto de la Nación". Es que para Sánchez, la Nación son él y su mujer.

"La decisión, además, viene precedida de una campaña insultante contra el gobierno de Tel Aviv, impulsada por los socios de la izquierda radical del Ejecutivo español, que acusa a Israel de perpetrar un genocidio, al tiempo que niega el derecho a la defensa de un pueblo que lleva décadas soportando el bombardeo de cohetes y misiles por parte de grupos terroristas palestinos, con el objetivo declarado de echar a los judíos al mar. Que, además, potencias extranjeras como Irán aprovisionen los arsenales de Hamás y de Hizbulá, coloca a Israel en la insólita posición de país agredido, al que la izquierda occidental exige una contención que no reclama a los agresores". Ha vuelto el antisemitismo y el Gobierno español está repleto de nazis.

Como dice José Alejandro Vara en Vozpopuli, "Sánchez amaneció con el entrecejo enfurecido, la proverbial quijada contraída al estilo de los días de gran cabreo, el verbo algo renqueante con tendencia al atasco y un camión desbordado de fango para distribuir severamente entre los representantes de la oposición. Conforme se podemiza, Pedro cada vez es más Sánchez y viceversa. Nada de doctor Pedro y míster Sánchez. Son todo uno, marmóreo en la vileza y granítico en la iniquidad. No hay lugar para la fisura, el matiz o el engaño. Se siente acorralado y está dispuesto a todo". Y todo es todo.

"El argumento más certero que logró exponer Sánchez en defensa de la honradez de la tan mentada fue una frase de chulángano de billares: "Me intentan quebrar, a mí y a mi familia, pues van listos, ya les digo yo que van listos". Retador y bronquista". Pasará por encima de la UE y de lo que sea. Más vale que nos preparemos para que la Guardia Civil se presente en nuestras casas para llevarnos presos.