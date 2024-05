El "mosqueo cósmico" de un enloquecido Sánchez: "Debería serenarse"

El Mundo

"Sánchez estira la crisis de Milei para remontar el 9-J: la estrategia de 'viene el lobo' para un "empate técnico" con el PP". "Sánchez pone la diplomacia al servicio de intereses políticos, de la promoción del catalán al conflicto con Milei". El caudillo es capaz de declarar la guerra a Argentina por su Bego. "Argentina mantiene el pulso: rechaza las "llamativas amenazas" de Albares y reclama que sea Sánchez quien se disculpe ante Milei". Como dice Iñaki Ellakuría, vivimos al son que toca Begoña.

"Pedro Sánchez encontró en Javier Milei el tonto útil de turno -y Vox sus palmeros- con el que arrancar la segunda temporada de su teatrillo melodramático para las elecciones europeas, después del buen resultado que le dio el 12-M catalán la falsa dimisión de «un hombre profundamente enamorado»". Tal vez debería plantearse que la paciencia de la gente tiene un fin. "Sánchez utiliza la referencia de Milei a su esposa para, por un lado, elevar a Gómez a institución del Estado, una reina consorte republicana". Sí, Bego es la patria, la soberanía, Bego es España, la Ceaucescu perfecta.

"Es muy probable que el teatral encontronazo con Milei, al que se exige las disculpas públicas que no le pidieron al colombiano Gustavo Petro por insultar en las Cortes a España y al mexicano LópezObrador por hacer lo mismo con el Rey, le pueda dar algunos votos extras al líder del PSOE en su pugna con el PP. Principalmente porque es una operación construida con los materiales con los que triunfa el populismo contemporáneo: la desmemoria, el cinismo y la hipocresía...". "El Gobierno de Sánchez ha insultado y menospreciado a los ejecutivos y/o líderes de Italia, Polonia, Israel, Hungría, Reino Unido, Austria y Argentina...". Y todos los españoles que no piensan como él, la fachosfera. Mira Sánchez, tu y tu Begoña os podéis ir a freír espárragos. Por decirlo fino.

Arcadi Espada también destruye el discursito del caudillo enamorado. "Como si el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, no hubiese apoyado explícita y enfáticamente al rival electoral de Milei, Sergio Massa. Como si no hubiese seguido al pie de la letra su costumbre de no felicitar a los que le ganan las elecciones, caso de Feijóo y también de Milei. Como si hace tres días no hubiera recibido a Milei en España llamándole «uno de los líderes principales de la Internacional ultraderechista». Intromisión e injerencia. Como si desde hace años la izquierda presidencial latinoamericana no hubiera aprovechado cualquier oportunidad para verter sobre España y su Estado y sus instituciones acusaciones de complicidad con genocidios y de mantener vigente el colonialismo". Y el caudillo Sánchez se ha quedado tan ancho.

Eduardo Álvarez también le recuerda a Sánchez su silencio ante los insultos al Rey. "Todavía resuenan las palabras de nuestro presidente durante su última investidura atacando "el delirante discurso reaccionario de Milei", en vísperas de que éste arrasara en la segunda vuelta en las urnas argentinas ¡y desde el Hemiciclo! Tampoco se mostró muy mesurado Sánchez al atizar a un tal Donald Trump". "Pero poco hemos visto a Albares darse estas prisas en declarar guerras diplomáticas cuando el presidente de México ha lanzado toda clase de improperios contra Felipe VI -que sepamos, el Rey representa a la Nación un poquito más que Begoña-, el último en marzo, acusándole nada menos que de "enviar a sus voceros" a atacarle a él y a los mexicanos. Y, entonces, en Moncloa, como el que oye llover. O cuando Maduro ha señalado a Don Felipe por "avalar un genocidio en pleno siglo XXI". Etecé". Y ahora nos viene pidiendo el caudillo que defendamos a su señora. Que se defienda ella en los tribunales. A Parla, hombre, a Parla.

El País

"Sánchez mantiene la presión sobre Milei para que rectifique y recibe el apoyo incluso de las empresas", dice Carlos Cué. Carlos, sabemos que llamó a las empresas bajo amenazas y coacciones para que le apoyaran, que es la única forma de actuar de Sánchez, no nos hagas reír. Y también pretende que los medios de comunicación hagamos un Ferraz a Begoña. Está loco. "La Moncloa está dispuesta a ir todo lo lejos que sea necesario para mantener la presión y que el presidente argentino, Javier Milei, rectifique, aunque eso no suponga que pongan sobre la mesa la medida más drástica, la ruptura de relaciones diplomáticas". Que lo haga, que rompa las relaciones porque según él, su esposa Begoña es una institución. Ya que estamos donde estamos, lleguemos hasta el final. Si sus votantes son imbéciles, esto es lo que hay. Han decidido seguir las órdenes de un Hitler enloquecido, pues hala.

"Milei eleva el tono contra Sánchez y el Gobierno español y rechaza pedir disculpas: "Yo soy el agredido". "En la primera entrevista tras regresar de España, el mandatario argentino acusa el Ejecutivo de trabajar "alineado con el kirchnerismo"". Hizo campaña por la oposición a Milei en el Congreso, algo habrá.

El editorial deja claro que el nuevo numerito de Sánchez es por las elecciones europeas. "Un movimiento heterogéneo de nacionalistas, populistas, extremistas y antiliberales va dando forma a una inquietante alianza internacional de ultraderecha preparada para asaltar los principales centros de poder a escala global. Su próximo objetivo son las elecciones europeas del 9 de junio. En esta clave hay que entender la convención Viva 24, organizada por Vox como lanzamiento electoral. La crisis diplomática abierta por la intervención de Javier Milei en el acto ha opacado un cónclave en el que arroparon a los ultras españoles líderes como Viktor Orbán, Mateusz Morawiecki, Giorgia Meloni, políticos trumpistas o el ministro israelí para la Diáspora". "En Madrid se hizo visible un fenómeno complejo e inquietante de mil caras autoritarismo, demagogia, populismo, antiliberalismo, neofascismo, libertarismo". Y luego los que insultan son los demás.

ABC

"Sánchez empuja a las empresas a tomar partido en pleno choque con Milei". Esto es periodismo veraz, no los bulos de El País. "Puestas en esa tesitura, Telefónica, BBVA, Santander, Naturgy, Iberia y Abertis decidieron posicionarse públicamente por diferentes canales para censurar las palabras del presidente argentino". Cualquiera se enfrenta al caudillo y su esposa. Sería tan peligroso como llevar la contraria a Daniel Ortega y Rosario Murillo.

Julián Quirós dice que "la insaciable voracidad de un hombre está llevándonos a la enajenación colectiva. ¿Es que Sánchez no tiene a nadie al lado para afearle que no puede seguir patrimonializando el Estado y la sociedad civil en su provecho?". Julián, Sánchez da pavor. "El jefe del Gobierno amaga con uniformar políticamente a las grandes empresas, subordinándolas a su causa personal. Usa otra vez el monigote fascista para reforzarse en el poder, sin que ninguna excepcionalidad o tensión justifique su tramposo estado de alarma, al tiempo que gasta el dinero de los contribuyentes en comprar acciones del Ibex para colocar a sus subalternos".

Isabel San Sebastián también desnuda a la victimita que le ha cogido el gusto a lloriquear y movilizar a modo de caudillo a sus seguidores. "A la presidenta madrileña la ha llamado «corrupta» en el Congreso, mientras sus acólitos callejeros la tildaban de «asesina». Al PP se refiere habitualmente como «extrema derecha». Los medios y periodistas que no le bailamos el agua somos «máquinas del fango», «generadores de bulos», «tabloides digitales» o sencillamente «fascistas». Los empresarios que rehúsan someterse a sus dictados, integrantes de una «conspiración» global. Y así sucesivamente. ¡Pero ay de aquel que osa devolverle el golpe! Pedro el Bello tiene la mandíbula de cristal".

"Cuando se publicaron las primeras informaciones referidas a los lucrativos negocios de Begoña Gómez, su esposo embistió desde el banco azul contra la mujer de Feijóo, en base a un bulo, ese sí, carente de base alguna, que hubo de ser desmentido al día siguiente por el periódico que lo había publicado. Todavía estamos esperando una disculpa de sus labios. Tras la apertura de diligencias por parte de un juez, el 'marido enamorado' se tomó cinco días de vacaciones pagadas por los españoles para representar un paripé lacrimógeno, cuya única finalidad era movilizar el voto de los catalanes. Y, visto el éxito obtenido por esa táctica, ahora vuelve a utilizarla con la ayuda de un Milei feliz de acudir en su ayuda en vísperas de las europeas". Lo dicho, los votantes de Sánchez son tontos de baba.

Jesús Lillo también cree que el caudillo Sánchez se está pasando de frenada. "Hay que tener altura de miras y tirar por elevación, como hace el jefe del Ejecutivo cuando entroniza a su esposa por lo bananero y pone al ministro de Exteriores a defender su honra. Hay que tener altura de miras y detenerse en una Corona a la que los socios de Pedro Sánchez –entre cosas peores, documentadas, reiteradas y consentidas– han tachado de corrupta, como a Begoña Gómez, con todas las letras, sin que ningún miembro de su Ejecutivo amagara con una ruptura de relaciones, y sin que mediase una sola llamada interna a consultas". Mudito, se quedó el caudillo.

La Razón

"Sánchez sostiene el pulso con Milei de cara a las europeas". "Moncloa opta por escalar el conflicto para movilizar a la izquierda y atacar al PP. Anticipa una respuesta «acorde a la dignidad» de España". Que al parecer encarna Begoña.

José Antonio Vera dice que "Sánchez ya tiene lo que quería para su campaña europea. Vox y Milei no se lo han podido poner más en bandeja, tal y como a nuestro polarizado presidente le gusta". Qué más da, si no hubiera sido Milei hubiera hecho cualquier barrabasada, cualquier numerito, este hombre no está bien de la cabeza y no soporta perder.



"El Gobierno español ha querido desde el minuto uno transmitir su total hostilidad a quien es hoy el presidente democrático de la nación argentina. Si le hubiera llamado para felicitarle por la victoria, si hubiese enviado un representante de su Ejecutivo para la toma de posesión, si no hubiera sido Sánchez desde el primer momento ofensivo para con el argentino, si Puente no dice lo que dijo, seguro que no estábamos aquí. Algo que, por otra parte, a nuestro timonel le conviene, pues es lo que busca: tensión, confrontación, polarización y esparcir el fango para sacar el máximo rendimiento en las europeas. A estas alturas de la partida, ni Albares ni Sánchez nos van a engañar. Conocemos de sobra la hoja de ruta". Bueno, siempre hay algún idiota que cae, ya lo vimos en la llantina colectiva de Ferraz.

El Debate

"El lodazal en que ha convertido Sánchez la política, sustentado en la mentira, el odio, la división y el uso espurio de las instituciones para reforzar sus coacciones; es incuestionable", dice el editorial.

Y Luis Ventoso le pide calma porque parece un demente. "Arrastra usted un mosqueo cósmico. Lógico. Pero aún así, debería serenarse para no pasar de la ira privada a la sandez pública. Acusar a Milei de atacar «la democracia española» porque en una frase volandera ha señalado a su mujer como «corrupta» supone un insulto a la inteligencia de los españoles, un bromazo. ¿Cómo puede equiparar a Begoña Gómez con la nación española? ¿En qué limbo ególatra levita usted para soltar tan pretencioso desatino? Su mujer, aunque tenga el inmenso privilegio de vivir a la vera del faro progresista del orbe, es una particular. Su esposa no ocupa ningún cargo público, no es ninguna institución del Estado, no ha sido elegida por nadie (salvo por usted) y no estaría bajo los focos si hubiese sido más pulcra en sus actividades y menos prima donna, siempre ávida de pasearse por ahí con ínfulas de primera dama, cuando ese rol no existe en nuestro ordenamiento".

"Aparecía este lunes con la teatral carita compungida que descubrimos en aquellos insufribles Aló presidente de la pandemia. Ojillos de cordero degollado, voz queda de cervatillo herido por el curare de «la derecha y la ultraderecha»… Usted, que insulta a los que no comparten sus ideas («la fachosfera»). Usted, que vino a llamar nazi en el Parlamento Europeo al alemán Manfred Weber, el líder de los populares. Usted, que aboga por levantar «un muro» que aísle a la derecha. Usted, que llamó indecente a Rajoy en un debate. Usted, que difamó al hermano de Ayuso en una rueda de prensa en Marruecos. Usted, que falta al respeto hasta en lo más nimio, como ha hecho con los que no comparten su aprecio por el bodrio eurovisivo «Zorra». Usted, que es el presidente más divisivo, bronco e hiriente que hemos tenido". Y el más peligroso, que es lo peor.