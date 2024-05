El mensaje de Puigdemont a Sánchez: "O me dejas gobernar o no gobiernas tú"

El Mundo

"Sánchez ofrece a Puigdemont "cumplir" con más financiación y reconocimiento nacional de Cataluña para que no bloquee a los socialistas". Vamos, que robará a los españoles para dárselo a Puchi con tal de seguir en Moncloa. Este miserable es así.

Bueno, pues los catalanes han votado. ¿Y ahora qué? Iñaki Ellakuría dice que "el primer escenario que eliminar de cualquier análisis , por mucho que en algunos despachos y tertulias de Madrid sueñen con él a diario con entrañable devoción onanística, es el de Pedro Sánchez sacrificando a Salvador Illa y entregando su cabeza y la Generalitat a Carles Puigdemont , con el fin de garantizarse seguir en Moncloa". "A no ser que Sánchez y el PSOE estén dispuesto a abrir un conflicto total con el PSC y de la misma magnitud como el que les desangró a los dos por el Estatut". Vamos, que Pedro se atreve con todos menos con el PSC, a los que, al fin y al cabo, debe todo. La secretaría general del PSOE y seguir en Moncloa.

"El segundo escenario que permite la aritmética, pero que está descartado debido a los vetos del odio entre la izquierda y la derecha española, es la otra mayoría absoluta que, además del tripartito PSC-ERC-Comunes, salió de las urnas del 12-M: una mayoría constitucionalista, formada por PSC, PP y Vox, y que evitaría toda presencia nacionalista en la Generalitat por primera vez desde la restauración de la democracia". Ni de coña. El PP al PSOE no le debe ni agua, y, además, el PSC pacta antes con el diablo que con el PP, y no digamos ya de Vox.

"Falta por ver si la dirección de ERC considera que le sale a cuenta sacrificar la organización siguiendo abrazados a los socialistas y hablando de un hipotético referéndum, pero conservando, para Oriol Junqueras y unos pocos, sueldos y cargos en la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona. O bien si explora la alianza nacionalista que le ofrece Puigdemont para acudir a una investidura, en la que el líder de Junts tiene alguna opción de salir elegido por mayoría simple, o a otras elecciones en coalición -como aquel Junts pel Si- y la certeza de ganar al PSC. Por último, que el PP haga «un Collboni» y ofrezca su apoyo a la investidura de Illa, siempre y cuando -y esto lo añado yo- el PSC y PSOE rompan todo vínculo con el independentismo". Si hay que apostar, yo apuesto por que al final ERC hará presidente a Illa.

Raúl del Pozo dice que "Puigdemont seguirá amenazando con romper la nación, pero lo que nos va a romper es el bolsillo. Quiere, a pesar del fracaso del independentismo, reagrupar los restos del ridículo. Y dice que la diferencia entre el PSC y Junts no es diferente a la de PP y PSOE en el Congreso. En eso tiene razón. Ha declarado que está en condiciones de formar un Gobierno sólido de obediencia netamente catalana, rehaciendo puentes con ERC, formación que se retira a la oposición para que gobiernen Junts y los socialistas. También mienten porque tragarán con el tripartito y odian más a Puigdemont que a España". Tragarán.

"Sánchez le debe un Gobierno a Puigdemont, pero si este sigue con sus pretensiones la venganza puede ser terrible. Sánchez es muy capaz desbaratar la amnistía con la que logró gobernar. Están uno en manos del otro". Ya está aprobada. Y además le gusta su amnistía, no irá por ahí.



El País

"La derrota del independentismo se lleva por delante a Aragonès mientras Puigdemont gana tiempo". "El candidato de Junts per Catalunya mete presión a ERC para bloquear la presidencia de Illa pese a carecer de los apoyos para forjar una alternativa". Tampoco Illa tiene todavía ningún apoyo. Estamos cómo estábamos en las generales hasta que Sánchez ya sabemos lo que hizo por 7 votos. "El todavía eurodiputado, sin embargo, evitó lanzar una amenaza directa a Pedro Sánchez sobre las consecuencias que tendría en el Congreso negarle la posibilidad de gobernar". Ha llegado el momento de devolver favores.

El editorial dice que "si algo se deduce del resultado de las elecciones del domingo en Cataluña es que solo Salvador Illa parece en situación de recibir el encargo de formar un Gobierno viable, tarea para la que el PSC cuenta con una posición parlamentaria privilegiada". Ya, pero Puchi quiere cobrar.

"Tras una década larga de apuesta por la inestabilidad y la polarización, tanto la sensatez política como las obligaciones contraídas con los ciudadanos deberían conducir a un cambio de rumbo en favor de la estabilidad: en el Parlament, facilitando la formación de Gobierno al vencedor en las elecciones, y en el Congreso, manteniendo los acuerdos con el Gobierno de coalición progresista para que pueda culminar tanto la aprobación de los Presupuestos de 2025 como la aplicación de la ley de amnistía, cuyo valor balsámico para la sociedad catalana quedó demostrado el domingo". Vamos, que Pepa lo quiere todo para su Sánchez.

"Quien boicotee la formación de Gobierno tras un resultado tan claro pese a todo como el del domingo, además de la estabilidad estará erosionando la autonomía de la institución parlamentaria, que no debe subordinarse a intereses partidistas o personales que pretendan condicionar la gobernabilidad en Cataluña con su posición de fuerza en Madrid". Podéis amenazar lo que queráis, los siervos sanchistas, la decisión es de Puigdemont. 7 votos por 7 votos.

El otro editorial del libelo ultrasanchista se titula así: "Meloni quiere controlar la prensa". De piedra, me he quedado.

ABC

"Junqueras toma el mando de ERC y no descarta investir a Illa". No era para tanto. "Illa cierra la puerta a Puigdemont y trabaja en un gobierno en minoría". "El expresidente se queda sin opciones, pero no renuncia a una investidura con la abstención de los socialistas". Eso no va a pasar, Puchi, ya puedes ir retirando tu apoyo. "Si es cierto que existe una mayoría constitucionalista, lo razonable sería que Salvador Illa privilegiara el entendimiento con aquellas fuerzas con las que comparte el marco común de las reglas del juego. Aunque no parece probable que el líder del PSC intente convencer al PP y a Vox para granjearse su apoyo, abrir esa conversación sería un acto de lealtad con todo el electorado que confía en nuestra arquitectura legal como garante de la convivencia democrática". A ver no, no ha ganado el constitucionalismo, ha ganado el PSOE.

"Las lecturas menos optimistas sostienen que el ascenso del PSC no tiene tanto que ver con el aumento del constitucionalismo en Cataluña, sino con el hecho de que los socialistas han incorporado parte de la agenda independentista o que, al menos, estarán dispuestos a seguir realizando concesiones contrarias a la igualdad entre españoles". Eso está mejor visto. Según Sostres, "Puigdemont lleva muerto desde que el 1 de octubre de 2017 cambió de coche bajo un puente para burlar a la Policía". Pues antes de abandonar la política que nos haga un favor y le retire su apoyo a Sánchez.

Isabel San Sebastián no lo ve así. "El prófugo de Waterloo es hoy el abanderado indiscutible de un independentismo menguado, aunque no vencido ni mucho menos dispuesto a tirar la toalla. Puigdemont quiere regresar, coronado, al palacio del que se fugó en el maletero de un coche, y ha lanzado su ultimátum al inquilino de la Moncloa: si aspira a conservar la poltrona, más le vale devolverle el favor recibido en la investidura y convertirlo en 'president'. En caso contrario, ya puede despedirse de una legislatura que sus siete diputados se encargarán de hacer naufragar por el procedimiento del bloqueo". Ojalá, Isabel. Convocará elecciones y punto, no hay otra salida.

Como dice Cuartango, "estamos asistiendo hoy a las reflexiones de los partidos, los expertos y los periodistas, que, como resulta inevitable, analizan los escenarios más probables. Pero la realidad es cada vez más compleja y volátil, más inestable e imprevisible, lo que aumenta las posibilidades de error en las predicciones". Y hay que rellenar horas de tertulia, páginas de periódicos y elaborar hipótesis y aburrir al lector. Nos esperan días muy aburridos.

La Razón

"Las europeas se convierten en un duelo «mortal» entre Sánchez y Feijóo". Qué exageración. El duelo a muerte fue el 23J. "Moncloa gana dos meses con la negociación en Cataluña. La expectativa de un posible adelanto de las generales se liga al resultado del 9-J". ¿Y para qué va a adelantar elecciones? Para Marhuenda, "el resultado de las elecciones catalanas ha dejado sin incentivos a Puigdemont para que mantenga su apoyo a Sánchez". "La gobernabilidad en España depende de los independentistas y, especialmente, del líder de Junts que no tiene ningún interés en apoyar a Sánchez, si no es cambio de cederle la presidencia de la Generalitat. No es posible una marcha atrás con la amnistía, salvo disolver las Cortes. A partir de su aprobación, el actual escenario, que está lleno de incertidumbre, se clarifica, ya que el chantaje será permanente. Sánchez afrontará una dolorosa agonía parlamentaria. Le rechazarán cualquier iniciativa legislativa. La moción de censura dejará de ser una fabulación para ser una salida viable al bloqueo político. ¿Dónde está la victoria de Sánchez?". Hombre, visto así nos has alegrado el día.



En El Debate, Antonio Naranjo no tiene dudas. "O me dejas gobernar o no gobiernas tú. Ése ha sido el mensaje de Puigdemont nada más terminar el escrutinio, a sabiendas de que la única alternativa que tiene Sánchez a ese órdago es rechazarlo, disolver las Cámaras y convocar Elecciones Generales anticipadas".

"Puigdemont será presidente, en fin, porque Sánchez no está dispuesto a dejar de serlo". "Si nada ha hecho digno Sánchez desde que tenemos uso de razón y siempre ha antepuesto sus ambiciones a los intereses colectivos, ¿quién puede sostener ahora, sin bajar la mirada, que hará lo decente y mandará a paseo al separatismo que le ha convertido en quien es, aunque sea a costa de inmolarse para siempre?". Pues no es una cuestión de decencia, sino de mirada larga. Sánchez tiene en Cataluña los votos que le permiten gobernar en España, a Sánchez le sostiene el PSC, si cabrea a los socialistas catalanes, está muerto. Antes irá a elecciones que hacer presidente a Puigdemont.