Cebrián compara a Sánchez con Hitler

El Mundo

"El doble golpe judicial liquida la autoridad del fiscal general". "El Alto Tribunal anula la elección de Dolores Delgado como fiscal de Memoria y obliga a analizar si puede serlo". Pero el elemento se pone chulo. ""Mi figura está blindada, el Gobierno no me puede cesar"". Vaya tropa de delincuentes que dirige este país.

"Nunca antes un fiscal general había sido desautorizado en dos ocasiones por el Supremo, primero por desviación de poder y ahora por saltarse al Consejo Fiscal para colocar a Dolores Delgado antes de las elecciones generales. El alto tribunal le reprocha que impidiera que el Consejo Fiscal se pronunciara sobre el posible conflicto de intereses que la ex ministra y ex fiscal general tiene con su marido, Baltasar Garzón, cuyo bufete trabaja en casos de justicia universal y derechos humanos", dice el editorial.

"El golpe del Supremo coincidió con otra decisión del Tribunal Superior madrileño, que, de nuevo contra la posición de la Fiscalía, ha abierto una causa por la filtración de datos confidenciales del novio de Isabel Díaz Ayuso a través de un comunicado oficial. Como publicamos, fue García Ortiz quien ordenó difundirlo, por lo que es muy posible que al menos sea llamado a declarar".

"Un fiscal general que no solo se conduce por la falta de institucionalidad, la arbitrariedad y el servilismo, sino que carece del más elemental respeto en su propia carrera, está condenado. Su única salida digna es dimitir". Ya ni siquiera eso.

Federico Jiménez Losantos está muy enfadado con el PP, esta vez por dejar vivo a Ábalos. "Con un presidente que no preside y unos titulares mucho peores que los suplentes, el PP dejó irse a los corrales sin lidiar al zambombo Ábalos, que tuvo cuajo para reírse del Senado, del PP, de Serrano y de Santamaría, y que pudo mentir tan zafiamente sólo por la incompetencia de unos políticos más pendientes de posar para los suyos que de informarse antes de hablar".

"El jefe de Koldo, que inventó su propia trola sobre las maletas de Delcy -"seis maletas grandes y cuatro maletines", dijo- presumiendo de su pinta de picador acodado en la barra de algún sitio con poca luz, que lo de las maletas de Delcy ha sido un bulo con sorprendente éxito, porque "no hubo ninguna maleta" y "no pisó suelo español". Y se quedó tan fresco". Y es que Carlos Cuesta publicó en LD el documento que tumba las mentiras de Ábalos, el testimonio del guardia del aeropuerto que identificó ante notario las maletas de Delcy. El PP, al parecer, desconocía este documento. A por uvas, como siempre.



El País

"La política española contiene el aliento ante los riesgos del resultado catalán". "Los socialistas apuestan todo a que los independentistas no sumen y eso dé la razón a Sánchez" . "Si los independentistas no suman y Salvador Illa gana con comodidad e incluso puede aspirar a gobernar, "será la confirmación definitiva de que la política de Sánchez era la correcta y la de Rajoy la equivocada, porque con el "no a todo" del PP subió el independentismo y con la negociación del PSOE con los independentistas bajan a mínimos históricos", resume un dirigente socialista", dice el pseudoperiodista ultrasanchista Carlos Cué. Cué, te recuerdo que el "no es no" fue una creación de Sánchez, y que Sánchez apoyó el 155 en Cataluña, y que Sánchez dijo que eran unos golpistas, y que Sánchez negó la amnistía por inconstitucional, y que Sánchez... en fin, la lista de embustes del amo de este pseudoperiodista es imposible de memorizar y una tiene un tiempo ilimitado.

"Dentro del Ejecutivo todas las conversaciones conducen irremediablemente a Cataluña. Después del amago de dimisión de Sánchez, todo su equipo está trabajando para intentar encarrilar la legislatura y llenarla de contenido". ¿Amago de dimisión? Otra farsa de Sánchez, más bien.

"En cualquier caso, en La Moncloa insisten en que por mucho que la oposición e incluso los independentistas se empeñen, no está en riesgo la cabeza de Sánchez en estas elecciones. "Solo hay una cosa más difícil que montar la investidura de Sánchez. Desmontarla", repiten como un mantra en el entorno del presidente. No hay posibilidad de moción censura —Junts tendría que unir sus votos al PP y Vox— y ninguno de los protagonistas de la mayoría tiene interés en ser visto como el responsable de una llegada de un Gobierno PP-Vox". Eso tendrá que decirlo Junts, Carlos, no tu. Y como ya sabemos, Feijóo no es presidente no porque Junts dijera no a Vox, sino porque se negó a una amnistía inconstitucional que sí le dio Sánchez. El País es pura desinformación, bulo tras bulo, como si los españoles fuéramos todos idiotas sin memoria.

Isabel Mastrodomenico continúa con la mentira y el bulo. "La combinación de la presión mediática y jurídica ha provocado la amenaza de dimisión de un presidente del Gobierno". Venga, Isabel, el presidente sólo se montó un teatrillo para hacer campaña. "El impacto destructivo de la desinformación y los ataques personales mediáticos a personas en su esfera privada es grave, pero convertir en prueba judicial la desinformación cruza las líneas rojas, no solo del poder judicial, sino de la ética periodística". ¿Y de los ataques al entorno de Ayuso no hablamos? La ética periodística se perdió hace años en El País. Que preguenten a Savater, a Azúa, a Caño y a todos los periodistas purgados por esta máquina del fango.

La falta de dignidad de esta tipa llega hasta el extremo de hacer víctima a Begoñ,a no por sus negocios sucios a la sombra de su marido, sino por ser mujer. "Es importante destacar que el ataque a las mujeres suele estar en el centro y se ceban con ellas con mayor acritud. Lo dejo apuntado en este caso que involucra a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, pero que lo vemos a nivel global con casos como el de Alexandria Ocasio-Cortez en Estados Unidos, Sanna Marin en Finlandia o Francia Márquez en Colombia". ¿Y Ayuso? ¿Y Rita Barberá, a la que matastéis a disgustos? ¿Y Cifuentes? Tener que leer esta escoria todos los días es un martirio.

"Esperemos, pues, que la reflexión de Pedro Sánchez traiga consigo estas reformas. El apoyo evidente que tuvo desde muchos espacios políticos y de la sociedad civil reclamaba cambios, pues tal y como afirmó en su declaración esto no puede ser un punto seguido, debe ser un punto y aparte". Empezando por cerrar esta ciénaga sanchista.

ABC



"Más de 80.000 firmas animan a no votar al Partido Socialista de Illa". "El exsocialista Nicolas Redondo Terreros abandera una iniciativa a la que se unen otras figuras como Joaquín Leguina o Rosa Díez".



Pasado el disgusto, Luis Herrero recupera la lucidez. "Ahora ya tengo claro lo que pretendía: incorporar a la secuencia de movilizaciones de apoyo que desencadenó su psicodrama el resultado electoral de Cataluña para vender el buen resultado que, según todas las encuestas, cosechará el PSC como un acto más de respaldo a su persona. En otras palabras: convertir el escrutinio del 12 de mayo en un plebiscito personal. Una vez erigido en el principal artífice del triunfo podrá gestionar la aritmética parlamentaria catalana como mejor convenga a sus intereses. A los suyos, no a los de su partido. Si yo fuera Salvador Illa me echaría a temblar. Pincho de tortilla y caña a que si el precio que le pide Puigdemont para sostenerle en la Moncloa es la cabeza del primer secretario del PSC se la rebanará de un hachazo sin ningún miramiento. Y el partido, animalito, no dirá ni mu". Tampoco Illa dirá ni mu.

El editorial va sobre el fiscal de Sánchez. "El número de escándalos protagonizados por el fiscal general es tan sorprendente que su crédito profesional empieza a estar irreversiblemente dañado. La falta de idoneidad demostrada por el fiscal general del Estado, ratificada además por el CGPJ, justificaría su cese inmediato por incumplimiento grave y reiterado de sus funciones (artículo 31.1 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal). Sin embargo, la naturaleza de sus errores y la coherencia de sus sesgos, siempre coincidentes con los intereses del Gobierno, invitan a concluir que más que una falta de pericia jurídica podrían estar concurriendo otro tipo de factores que le impedirían ejercer su cargo con la autonomía e independencia debidas. Álvaro García Ortiz ha sacrificado su prestigio al desempeñar su cargo siempre en línea con los intereses del Ejecutivo o afines, una concesión que deshonra su función y que lesiona la dignidad de un cargo de servicio que se encuentra entre las más altas magistraturas públicas del Estado". El problema es que no es sólo García Ortiz, a bote pronto se me viene a la cabeza Grande Marlaska, Conde Pumpido. España ha dejado de ser una democracia. Hay que acabar con el sanchismo. No hay otra salida.

La Razón

Las maneras del matón Óscar Puente protagonizan el editorial. "No deja de ser indignante que Óscar Puente, por las maneras despectivas que despliega en sus comunicaciones personales, sin filtro, y el excesivo recurso al insulto rastrero a quienes no opinan como a él le gustaría, se sorprenda de la repercusión de sus barbaridades y de los efectos que causa entre quienes son víctimas de sus ataques, como es el caso del presidente de Argentina, Javier Milei. Sin duda, el ministro cree que la estrategia de la tensión social, del enfrentamiento descarnado con el contrario es aceptable si contribuye a mantener el apoyo electoral de su partido, pero olvida que su papel no es actuar como piloto experto de la «máquina del fango», sino como servidor público".

Carmen de La Lá se hace la pregunta del millón. "¿Por qué piensa Sánchez que somos idiotas? Porque lo somos". "Sánchez, emite falsedades como la máquina de churros del Brillante y su maestro churrero, con máximo descaro, asumiendo que será señalado por la hemeroteca, pero continúa haciéndolo sonriente, ufano, porque los votantes no le castigan".

"Y los crueles pseudo medios _¿los otros son amigos, medios sumisos, Presidente?_ difunden perversos bulos como el indulto a los golpistas o la rebaja del delito de malversación; o el extraño giro de política con Marruecos; o ese bulo de ser socio de Bildu; o el de meter a Podemos en el Gobierno y reducir las penas (y aumentar la dicha) de los violadores y pederastas… Pedazo de bulos, cerdos malignos, no como Ébola, no como Wyoming, no como Àngels, los justos del pentateuco, que se conducen con pureza y temor de Dios (el único Dios posible, con traje berenjena y facialista). Y después RTVE y otros servicios de masaje".

"El problema, un problema muy grave, es cuando el político, como aquí y ahora, cree que puede mentir y obrar sin consecuencias e inventarse una normativa favorable y parcial y así dominar a su grey". Y eso está pasando. Así que sí, somos idiostas los votantes y Sánchez lo sabe.

Juan Luis Cebrián, purgado de El País, dice en The Objective que "sabemos que siempre ha habido y habrá gobernantes que se prestan a su modo a combatir el «pernicioso poder» de los periódicos. Un poder, según nos dicen, «capaz de crear un determinado ambiente de opinión… y una mixtificación completa de las aspiraciones y tendencias en el sentir de la comunidad. En el transcurso de pocos días sabían hacer de una cuestión insignificante una cuestión de Estado… Esta es la chusma que en más de las dos terceras partes fabrica la llamada opinión publica». Escritas estas frases hace casi un siglo parecen de rabiosa actualidad (...) Pero tenga cuidado el lector si las escucha: pertenecen al capítulo tercero de un famoso libro firmado por el puto amo de la máquina del fango en la Alemania de preguerra: Adolf Hitler". No nos sorprende lo más mínimo. Estamos viendo en España un fenómeno parecido a la Alemania de Hitler. Un líder aclamado por una masa que le sigue y le vota haga lo que haga, mienta como mienta y unos medios de comunicación convertidos en máquinas del fango sanchista.