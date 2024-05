Arcadi Espada ordena al PP que apoye a Illa por "generosidad obligada"

El Mundo

"Illa logra una gran victoria pero Puigdemont exige a Sánchez gobernar". Así que ya sabe Illa lo que tiene que hacer. El puto amo es el puto amo. Arcadi Espada no lo ve así. "La primera y mejor noticia electoral es que el prófugo Carles Puigdemont no volverá a ser presidente". "La segunda noticia es de verificación algo más compleja, pero perfectamente posible: Salvador Illa puede ser presidente de la Generalidad con los votos del Partido Popular y los Comunes. No hay mayoría de bloqueo posible con la suma de todas las fuerzas independentistas. O sea con Junts, Esquerra, la Cup y Aliança Catalana. El papel de Vox en estas sumas es cómodo y claro y es la abstención". Si el PP da sus votos a Illa los pierde en el resto de España, ellos verán. ¿Por qué va Feijóo a favorecer al socialista cuando Sánchez le arrebató la Moncloa negociando con ese Puigdemont que tanto desprecia Arcardi? En cuanto a Vox, como bien sabe Espada, harán lo que les dé la gana.

Arcadi cree que pese a las patadas que le ha dado Illa, Sánchez y el PSOE en la boca al PP, Feijóo debe poner la otra mejilla. "Se adviene una negociación complicada. Tan complicada como la que llevó a Jaume Collboni al Ayuntamiento de Barcelona. Pasará, sobre todo, por la generosidad obligada del Partido Popular, que ya desde esta misma noche en la que escribo debió mostrarse (y no lo hicieron ni su candidato Alejandro Fernández ni tampoco su líder Alberto Núñez Feijóo) dispuesto a renunciar a cualquier otro beneficio que no fuera el de la llegada de Illa a la presidencia de la Generalidad". Y un cuerno, Arcadi, eso cuando Sánchez admita que perdió las elecciones y dé sus votos a Feijóo. Generosidad forzada. Como con Patxi López en el País Vasco y ya vemos como lo agradece el socialista.

"Este próximo gobierno catalán no va a ser ni puede ser el gobierno del Partido Popular, pero es el gobierno que el Partido Popular tiene la obligación de ofrecer y facilitar", insiste Arcadi dale que te pego. Cómo se le nota que proviene de esa superioridad de los socialistas catalanes, por encima del bien y del mal. El PP no le debe nada al PSOE, al contrario.

"Como advertía en abril, estos resultados dan un ganador brillante e indiscutible. Casi solemne. Y es el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez". Arcadi se nos ha vuelto sanchista. O tal vez siempre lo fue.

Jorge Bustos no está de acuerdo. "Nunca sabremos cuánto más habría crecido su marca de no haber mediado la pantomima neurasténica de Pedro, a quien ahora le faltará tiempo para arrogarse una victoria que no le pertenece: por algo Illa suplicó que ningún ministro aterrizara en su campaña, cosa que no pudo prohibir al divo enamorado (de sí mismo)". "Puigdemont ya está intentando atraerse a una ERC desmoralizada y dividida para presionar a Sánchez: «O le ordenas a Illa que se abstenga en mi investidura, para la cual sumo con ERC más escaños que PSC y Comunes, o te retiro mis siete votos en Madrid»". Siete, los mismos escaños que le saca Illa a Puchi. "El amnistiado exige el sacrificio de Illa". Y conociendo a Sánchez hará lo que más le convenga a él personalmente. Suponemos que no tendrá la cara dura de decir que Illa ha sido el que ha ganado las elecciones. También las ganó Feijóo.

Federico Jiménez Losantos dice que "le ha pasado a ERC lo mismo que a Podemos: el abrazo del oso sólo le ha venido bien al oso. Ser socio de Sánchez es un pasaporte al cementerio". "Lo que ha conseguido el amo del PSOE y su servicio en Cataluña es que Esquerra haya anunciado que de ninguna manera va a haber en Cataluña un tripartito de izquierdas. O sea, que las posibilidades de ser presidente de Salvador Illa oscilan entre el cero y la nada". Bueno, eso si el PP no obedece las órdenes de Arcadi.

Según el editorial," el retroceso del independentismo constituye sin duda una buena noticia para Cataluña y para España en su conjunto. Tras una década de declive económico, político y social y de grave erosión institucional a causa del procés que puso en marcha Artur Mas, y después de una campaña electoral centrada precisamente en ese deterioro, ayer los catalanes dijeron mayoritariamente no a la ruptura, que solo se ve respaldada ahora por 61 de los 138 escaños de la Cámara autonómica (el 43% del voto)". Demasiado tarde. España desconectó de Cataluña hace mucho tiempo.

"El recuento electoral fluctuó a lo largo de la noche hasta conceder al PSC los 42 escaños que abrieron definitivamente la puerta a la posibilidad de un gobierno tripartito entre los socialistas, Esquerra Republicana y los Comunes -que, perdiendo solo dos escaños, hasta los 6, dan la única alegría a Sumar en los últimos meses-. Sin embargo, la opción del tripartito no es clara. Pere Aragonès afirmó que los republicanos se quedarán en la oposición tras sufrir un descalabro sin paliativos". Eso se les deja Puigdemont. "El dirigente de Junts ha superado a su rival independentista, pero, con 35 escaños, se ha quedado a una distancia incontestable del PSC. Con todo, Puigdemont parece decidido a continuar su apuesta e intentar una investidura". Ya sabe Sánchez. Por siete votos...

El País

"El triunfo de Illa entierra el ‘procés’". "Este resultado refuerza al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su arriesgada apuesta por la amnistía y los pactos con fuerzas independentistas", dice Sánchez por boca de Miquel Noguer. "Lo que dejó claro Illa es que se presentará a la investidura a la presidencia de la Generalitat. Con ello, el líder del PSC quiso dar la señal que no sucumbirá a las presiones del independentismo para que renuncie a su victoria y a la presidencia a cambio de que Junts siga apoyando al gobierno de Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados". En eso Illa no tiene nada que decir. Decide el puto amo.

"Puigdemont se jugaba mucho en las elecciones de ayer, también a nivel personal. En un intento desesperado de movilizar a la militancia, el líder de Junts aseguró que dejará la política si no consigue ser investido presidente. De ahí que ahora tenga que conseguir la presidencia de la Generalitat por la vía que sea si no quiere incumplir la palabra dada". Bueno, bueno, que se haga un Sánchez, que ha impuesto la mentira y el incumplimiento de las promesas como guía en la política española.

"La victoria del PSC liderado por Salvador Illa lo convierte en el único candidato viable a esta ahora para presentarse a una investidura", dice el editorial. Pero Pepa, las generales las ganó Feijóo y casi le matáis por presentarse a la investidura. Pero vaya, que se presente, aqui decide Puigdemont. "Sus resultados suponen el aval de las urnas a la política de reconciliación y diálogo que Pedro Sánchez puso en marcha en la anterior legislatura y ha continuado en esta. También Sánchez ganó en la noche electoral". Pobre Illa.

"En el escenario que se abre ahora aparece como opción más natural un gobierno apoyado parlamentariamente en una mayoría absoluta de 68 diputados —a la espera del voto en el exterior— que formarían los 42 del PSC, los 20 de Esquerra Republicana y los 6 de Comuns Sumar alrededor de un programa de izquierdas que supere la lógica de independentismo contra constitucionalismo en un interminable ciclo electoral". Pero Pepa, eso le puede costar Moncloa a Pedro. ¿Crees que lo permitirá?

A Pepa le parece descabellada la idea de Arcadi. "El crecimiento del PP en Cataluña es irrelevante para la gobernabilidad". Que no cuentan con ellos para nada.

Anabel Díez habla de Sánchez. "La respuesta electoral de los catalanes puede reafirmarle en que su dedicación a "pasar página" del procés le ha merecido la pena. Hizo "de la necesidad virtud", comprometiéndose a esa medida de gracia (la amnistía), en la que no pensó en absoluto hasta que comprobó que sin los siete votos de Junts en el Congreso no sería investido presidente del Gobierno tras las elecciones del pasado 23 de julio". Pero en el PSOE están contentos y no creen que Puchi les ponga las cosas difíciles. "Anoche se apuntaba, a modo de pregunta retórica, qué incentivos pueden tener los independentistas para propiciar unas elecciones generales a corto plazo. No los tienen, o eso quieren creer".

ABC

"Cataluña castiga al independentismo". "El PSC gana las elecciones pero necesita a ERC, que anuncia que «trabajará en la oposición» tras hundirse al perder 13 escaños". "La primera conclusión es que el constitucionalismo ha cosechado un resultado histórico, y esa es una excelente noticia", dice el editorial. "Los datos son tan relevantes que, más que una debacle electoral, el separatismo empieza a constatar su fracaso social", con la lata que han dado. Por otro lado,"eEl bloque constitucionalista de centro-derecha sumaría en total 26 escaños, lo que supone también una cifra histórica. Estos votos representan un duro revés para el Gobierno, pues son una impugnación total y sin fisuras a las sucesivas concesiones que Sánchez ha realizado a sus socios de investidura en pos de la desinflamación nacionalista", valora ABC.

Para Quirós, "lo principal es que ayer ocurrió algo muy grande y positivo para Cataluña y para España, aunque ya se verá qué opciones de gobernar se presentan. Lo fundamental en esta hora no son las combinaciones parlamentarias, sino que los catalanes han dado la espalda a los partidos nacionalistas, independentistas, logrando su peor resultado en casi medio siglo, desde el nacimiento de la democracia. Sólo Puigdemont, amamantado por Sánchez con la ley de amnistía, crece y arraiga como líder del movimiento separatista". Pues no es poco. "Illa tiene ahora un desafío: debería romper de manera definitiva las estructuras del régimen que ha marginado a buena parte de los catalanes durante dos generaciones. Dudamos que cumpla, pero no habrá más oportunidades". Illa hará lo que digan los indepes.

Chapu Apaolaza baja a los optimistas a la tierra. No ha sido el PSC quien se ha comido al independentismo, sino que el PSC se ha vuelto indepe. "Si al PSC lo han votado los de ERC es porque el sanchismo se ha convertido en una sucursal de ERC. Digo que si a Illa lo han votado los independentistas es porque ha asumido sus posiciones. ¡Así cualquiera! Yo a estas horas me planteo que, más que el sanchismo conquistando al independentismo, lo que vemos es cómo el independentismo conquista al PSOE en la medida en que ha asumido el relato del 'procés', del lawfare, las cloacas del Estado policial y judicial corrupto, los medios que emiten bulos. Asumen la versión por la que España fue un país que oprimió y reprimió a los catalanes y encarceló a sus líderes injustamente por acción de un Estado apartado de los mínimos estándares democráticos. El constitucionalismo ha conquistado terreno del independentismo dejando de ser, justamente, constitucionalista". Cierto, El PSOE se ha vuelto indepe. Gobierna con ellos en Madrid, en el País Vasco, en Navarra, incluso entrega Pamplona a los etarras.

La Razón

"ERC se hunde y enfría la opción del tripartito". El editorial opina que "las elecciones autonómicas catalanas han confirmado la tendencia que ya vimos en las últimas generales, la caída en el respaldo popular de las opciones separatistas". "La gobernabilidad de Cataluña pasa ahora por el PSC, bien con la reedición de un nuevo tripartito con ERC y los Comúnes, bien con una alianza con el partido de Carles Puigdemont, ciertamente, muy problemática, tanto en Madrid como en Barcelona, pues no parece que el líder del «procés» esté muy dispuesto a ejercer de segundo de Salvador Illa".

"Se aproximan, pues, días de inciertas negociaciones, en las que también habrá que tener en cuenta la situación de la precaria alianza de la investidura de Pedro Sánchez. Pero, debemos insistir en ello, la realidad es que la oleada separatista en Cataluña está en franca retirada, sin duda, porque hay unas nuevas generaciones de votantes en el Principado con una visión más alta del futuro que quieren para su tierra". Pues muy bien, pero los demás no vamos a olvidar tan fácilmente la turra que nos han dado.

José Antonio Vera cree que "la única opción de Esquerra es decidir si apoya a Illa o si, votando en contra, fuerza nuevas elecciones, con riesgo evidente de ser castigado aún con más dureza. Luego en el PSC entienden que, retirado de la circulación Aragonés, Junqueras decidirá no obstaculizar la investidura del exministro de Sanidad. Una investidura que podría hacer más débil a Sánchez en Madrid, de llevar a cabo Puigdemont su amenaza de castigar al socialista por no hacerle presidente de la Generalidad. Luego Illa ha vencido, pero Sánchez no tanto. Está hoy más en el alambre que ayer, por lo que no habría que descartar, ante la posibilidad de perder una moción de censura, que pudiera anticipar elecciones enarbolando la bandera de «he vencido al independentismo, que hoy está más débil que hace cuatro años», lo que, con los números en la mano, es cierto". Pues convocará elecciones. No parece que Sánchez esté dispuesto a depender de Puigdemont cuatro años. O sí, vaya usted a saber.

Para Marhuenda,"el resultado confirma el fracaso del independentismo y el entierro del procés". "La victoria clara de Illa en diputados y votos hace imposible que el expresidente catalán tenga alguna opción. Sánchez puede hacer suyo el éxito de su candidato, ya que Puigdemont se queda sin opciones. Espera que le siga apoyando a cambio de algunas compensaciones. No teme ninguna actuación que ponga en riesgo la mayoría de investidura". "Sería muy arriesgado que disolviera las Cortes y tendrá que seguir sometido al chantaje de Puigdemont". No parece que lo haga con desagrado.